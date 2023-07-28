И всё-таки он решился! После месяца раздумий Тарасенко выбрал новый клуб в НХЛ

Один из самых востребованных свободных агентов этого лета наконец определился со своим будущим — правда, только ближайшим. Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттавой» на один год. За это время россиянин заработает $ 5 млн.

В прошедшем сезоне команда из столицы Канады заняла 11-е место в таблице Восточной конференции и в шестой раз подряд не попала в плей-офф — казалось бы, существенный повод изумиться решению Тарасенко. Однако, в отличие от многих других ситуаций, это тот самый случай, когда у нас есть полное право сказать: «Всё не так однозначно».

В последнее время «Сенаторз» постепенно, но неуклонно набирают силу. За бортом плей-офф их оставили в первую очередь временные вратарские проблемы, а остальные линии выглядят стильно, молодо и забористо. Владимир попадает в компанию к Брэди Ткачуку, Тиму Штюцле и Клоду Жиру — трём форвардам, которые в прошлом сезоне выбили 79+ очков и 35+ шайб. За их спинами ещё несколько прогрессирующих нападающих и доверху укомплектованная оборона во главе с элитным защитником Тома Шабо.

При этом после ухода Алекса Дебринкэта «Оттава» была по-настоящему заинтересована в забивном вингере для топ-6, чем выгодно отличается от «Рейнджерс», которые брали Тарасенко, не особенно задумываясь, что с ним делать.

Перспективность «Оттавы» — медицинский факт, хотя существенный прогресс этой команды — лишь один из вариантов того, как сложится её завтра. «Сенаторам» не гарантировано ничего, а вероятность резкого взлёта на вершину НХЛ измеряется скорее в долях процента. Но для Тарасенко это вполне подходящий клуб. 32-летний форвард получает хороших партнёров, с которыми повышаются его шансы улучшить личную статистику и доказать лиге, что проблемы со здоровьем остались позади.

По всей видимости, план Тарасенко заключается именно в этом. Его основная задача — прокачаться до уровня себя прежнего и через год, когда потолок зарплат вырастет на более существенную сумму, вновь выйти на рынок и найти там последний в карьере щедрый и среднесрочный контракт.

Впрочем, ставка Владимира сколько оправданна, столько же и рискованна. Пока 91-й номер не убедил клубы в собственных силах — по этой причине за ним не выстраивались в очередь с сумками, набитыми долларами. Если в «Оттаве» у россиянина не заладится, то другого шанса заставить за собой охотиться у него уже не будет.