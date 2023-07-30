«Я всё время проверяю список инвентаря». Как НХЛ перевезла хоккейный стадион в Австралию

В Мельбурн прибыло грузовое судно с уникальным для австралийских широт грузом. Три громадных контейнера привезли в страну оборудование для хоккейной арены. 23 и 24 сентября в городе состоятся предсезонные матчи между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом».

Никогда ранее НХЛ не играла так далеко от своего большого североамериканского дома. «Довольно захватывающее ощущение — осознавать, что мы официально прибыли в Мельбурн, и теперь всё здесь будет ждать того момента, когда мы подготовимся», — говорит старший директор лиги по операциям с объектами Дерек Кинг.

За последние годы НХЛ накопила значительный опыт в части организации выставочных матчей за пределами основных арен. На балансе лиги — два набора-конструктора для оперативного возведения стадионов. В Австралию отправился тот, что хранился в Онтарио.

«Всё то, что вы видите на хоккейных аренах НХЛ, мы создадим в Мельбурне», — анонсирует Кинг. И действительно, в багаж вошло всё — от замбони до фирменных шайб.

Груз преодолел путь до Торонто на фурах, затем пересел на поезд до Филадельфии, откуда вышел на воду. Оборудование заняло всю площадь судна Maersk Wellington длиной 254 метра и шириной более 32.

Груз преодолел путь до Торонто на фурах Фото: nhl.com

«Водное такси» начало путешествие 21 июня, спустя полторы недели достигло экватора и в пятницу добралось до пункта назначения. «Когда всё было загружено на судно, я испытал некоторое облегчение», — признался Кинг. — Я всё время проверяю свой список инвентаря: «А помню ли я об этом? А есть ли у нас вот это?»

Сейчас контейнеры проходят процедуру таможенного оформления, после которой их отправят на склад для хранения, а на стадион перенесут только 14 сентября. Матчи состоятся на теннисной арене имени Рода Лэйвера, известной как место действия главных игр Australian Open. Команды прилетят на континент 18 сентября и в этот же день планируют выйти на лёд. «Всё произойдёт очень быстро», — говорит Кинг. — У нас очень, очень агрессивный график работ из-за ограниченного времени».

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НХЛ решила не отправлять в Австралию систему охлаждения, которой пользуется при организации матчей на открытом воздухе — побоялись излишнего износа во время перевозки. В качестве замены выступит разработка нидерландской компании Ice World.

Теннисный корт укроют сначала фанерами, а затем резиновой подкладкой. Её заполнят водой и заморозят, чтобы получить основу для льда.

Арена Рода Лэйвера не впервые переживает эксперименты. В начале нулевых стадион стал хозяином чемпионата мира по реслингу, позднее принимал соревнования гимнастов и первенство планеты по водным видам спорта.