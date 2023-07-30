В НХЛ продлили контракт с русским тренером, СКА переподписал форвардов. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 30 июля 2023 года.
«Флорида» продлила контракт с российским тренером
«Флорида» продлила контракт с тренером по развитию Максимом Ивановым. Как сообщил россиянин у себя на странице в соцсети, соглашение рассчитано на два года.
Максим Иванов — ведущий мировой тренер по развитию навыков катания и владения шайбой, много лет работавший в «Питтсбурге». В 2016 и 2017 году он стал вместе с командой обладателем Кубка Стэнли. У Максима своя крупная хоккейная школа — он проводит сборы по всему миру. В сезоне-2019/2020 специалист сотрудничал с «Авангардом». Иванов много лет персонально работает со многими звёздами в мировом хоккее: например, с Сидни Кросби, Евгением Малкиным, Александром Барковым и другими.
«Динамо» М обыграло «Дизель» в контрольном матче
На арене «Красная горка» прошёл предсезонный матч между московским «Динамо» и пензенским «Дизелем». Победу по буллитам праздновала команда КХЛ со счётом 2:1.
За москвичей в основное время в первом периоде забил Андрей Никонов с передачи Никиты Буруянова. За «Дизель» на 56-й минуте отличился Антон Ковалёв. Основное время матча и овертайм закончились вничью, после чего команды разыграли победу по буллитам. Точный бросок Егора Римашевского принёс «Динамо» вторую подряд победу в предсезонном матче.
СКА подписал новые контракты с двумя нападающими
СКА подписал новые контракты с нападающими Иваном Зинченко и Эмилем Галимовым. Как сообщает агентство Winners, соглашения с форвардами рассчитаны на три года.
В прошлом сезоне Зинченко играл за «Витязь», где в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 7 (6+1) очков с показателем полезности «-9», а также забросил одну шайбу в трёх матчах плей-офф.
Галимов в прошлом сезоне отыграл за СКА 27 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 12 матчей в плей-офф, набрав в общей сложности 17 (11+6) очков с показателем полезности «+27». В одной из встреч регулярки Галимов оформил покер и помог СКА обыграть «Ак Барс» со счётом 7:4.
Подрядчик, строивший арену в Новосибирске, оштрафован на 106 млн рублей
Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело в отношении главы компании «ЭлинАльфа», занимавшейся строительством новой ледовой арены, и назначил ему штраф 106,7 млн рублей, сообщает ТАСС.
«Повторно рассмотрено (после отмены вышестоящей судебной инстанции) дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.
Как уточнили в пресс-службе судебного департамента, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В ноябре гендиректор компании был признан виновным в бездействии, повлёкшем срыв сроков строительства ЛДС, и оштрафован на 106 млн рублей, однако решение суда отменили после апелляции.
- 30 июля 2023
-
22:44
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
20:11
-
19:43
-
19:28
-
19:12
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:14
-
17:48
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:37
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:30