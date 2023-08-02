КХЛ утвердила время домашних матчей клубов в новом сезоне, а голкипер «Бостона» дождался решения арбитража.

Американцу из КХЛ выдали паспорт России и мощное признание Кузнецова. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 1 августа 2023 года.

Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт, сообщает ТАСС.

«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг — получение спортивного гражданства», — сообщил источник.

С сезона-2023/2024 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трёх иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). После получения спортивного гражданства России 26-летний Менелл перестанет считаться легионером в лиге.

Евгений Кузнецов предпочёл бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпиады

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» поучаствовал в блице, ответив на ряд вопросов. Россиянин сказал, что предпочёл бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпийских игр.

«Харт Трофи» (приз, вручаемый лучшему игроку чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата») или ещё один Кубок Стэнли? «Харт Трофи» — Кубок есть уже. Кубок Стэнли или золото Олимпиады? Ещё один Кубок Стэнли.

Гретцки или Овечкин? Овечкин (смеётся). Забить или отдать? Не пропустить. Любимое блюдо? Макароны. С кетчунезом, конечно», — сказал Кузнецов.

КХЛ утвердила время начала домашних матчей клубов в сезоне-2023/2024

Континентальная хоккейная лига утвердила время начала домашних встреч каждой из команд в сезоне-2023/2024.

На Восток возвращается «Лада». Матчи автозаводцев по будням будут начинаться в 18:00 по московскому времени, а по выходным — в 16:00 мск. Время начала домашних встреч можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 16-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября 2023 года матчем чемпиона и финалиста прошлого сезона — ЦСКА и «Ак Барса». Каждая команда проведёт суммарно по 68 матчей, а количество игровых дней составит 165. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина начнётся 29 февраля и продлится до 29 апреля.

Голкипер Свейман в результате арбитража получил контракт с «Бостоном» на $ 3,475 млн

Журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере» рассказал, что по результатам арбитража голкипер Джереми Свейман получил однолетний контракт с «Бостон Брюинз» на $ 3,475 млн.

Ранее сообщалось, что голкипер хотел бы контракт на сумму $ 4,8 млн за сезон, а «Бостон» рассчитывал на контракт в $ 2 млн.

По своему предыдущему контракту 24-летний вратарь получал $ 925 тыс. в год. Свейман провёл в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 37 матчей, отразив 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,27. В его активе также две игры в плей-офф.

Иван Федотов провёл первую тренировку после возвращения в стан ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА, включая вратаря Ивана Федотова, провели первую тренировку после выхода из отпуска, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.