Лучший американец в истории НХЛ до сих пор без контракта. Чего хочет Патрик Кейн?

После того как Владимир Тарасенко выбрал клуб из канадской столицы, для отечественного болельщика в массе своей интриг на рынке НХЛ не осталось. Все ещё доступно несколько неплохих игроков (Томаш Татар, Мэтт Дамба) и бойцы для нижних звеньев и пар. Однако на рынке до сих пор выделяется одна могучая фигура — Патрик Кейн.

Рынок НСА в НХЛ всегда считался худшим местом для подписания больших имён, в отличие от той же НБА. На это работает комбинация факторов: клубы могут очень долго сохранять права на своих игроков, а если хоккеист высказывает желание уйти на рынок, его успевают поменять и получить какие-то активы. Джон Таварес в 2018-м был редчайшим примером, и то, как позже выяснили журналисты, он морочил голову руководству «Айлендерс» своими невнятными намерениями, из-за которых клуб не успел его продать.

Однако Кейн — это фигура, которая превосходит праймового Тавареса на порядок. Джон на момент переезда в «Торонто» ни разу не пробивал 90 очков и лишь раз проходил первый раунд плей-офф. Кейн ещё в позапрошлом сезоне, когда в «ястребах» уже всё начало разваливаться, смог набрать 92 очка с не самыми звёздными партнёрами и тренерами. Не по статистике, но по вкладу в игру Патрика уже сейчас можно считать лучшим американским хоккеистом в истории. Если хватит здоровья и сил, то примерно через три года Кейн обгонит по очкам Бретта Халла. Однако при всём этом Патрик до сих пор сидит без контракта — и это в тот момент, когда бóльшая часть лиги уже укомплектована, что оставляет доступным очень малое число вакансий.

Основная причина этого понятна. В конце мая форвард перенёс операцию на бедре и выбыл на несколько месяцев. В условиях потолочной турбулентности Кейн превращается из суперзвезды в ветерана с неясным статусом (не все успешно возвращаются в хоккей после таких процедур), на которого тратить большие деньги рискованно. Понятно, что здоровый Патрик мог бы рассчитывать на рынке на получение минимум $ 6–7 млн, но применить чит-код на здоровье не получится.

Патрик Кейн Фото: Zuma/TASS

Кейн, как и его партнёр и приятель Джонатан Тэйвз, наверняка хотели бы закончить карьеру в «Чикаго». Пару лет назад именно возражения связки 19-88 были одной из причин того, что «ястребы» прервали свою осторожную перестройку и потратились в межсезонье 2021-го. Провал этой авантюры стал причиной полной смены руководства команды, а новое ушло в жесточайшую перестройку в стиле «выжженная земля». Кроме того, есть ощущение, что новые руководители хотят избавиться ото всех, кто имел отношение к команде-2010, вокруг которой разгорелся скандал имени Кайла Бича: только Кубок того года «Филадельфии» пока не отдали.

Никакого интереса у легенд клуба ползать по дну вместе с родным клубом не было — а поведение команды прошлым летом, когда нормальных игроков расшвыривали бесплатно, оставляло ощущение, что суперсвязку целенаправленно выдавливают из клуба. «Он и Джонни хотели уйти в качестве «ястребов», но ситуация сложилась иначе», — сказал агент игрока Пэт Бриссон. Сюжет «удивительное прошедшее в лице Кейна передаёт эстафету великолепному настоящему в лице Бедарда» был бы красив и кинематографичен, но отношения между игроком и менеджментом явно подпорчены.

Прямо сейчас семь команд НХЛ превышают потолок (ещё пять тоже находятся выше лимита, но у них есть лазейка в лице LTIR), плюс ещё пять имеют менее одного свободного миллиона. Понятно, что большинство из них — это претенденты на Кубок, где и хочет играть Кейн. Выбирать команду будет сам Патрик, что он показывал уже на дедлайне: «Рейнджерс» явно имели другие планы на обмены, но №88 сам упал им в руки, когда дал понять руководству, что заблокирует любой обмен в любую другую команду.

«В лиге есть клубы, которые уже сейчас готовы подписать Кейна, платить ему зарплату и обеспечить ему необходимое лечение и реабилитацию. Он может выбрать этот вариант или ждать. Проблема в ожидании — это потолок зарплат», — сказал один из генменеджеров НХЛ ESPN. Однако агент игрока не беспокоится, Пэт Бриссон сказал прессе: «Вы можете предложить ему годичный контракт на $ 7 млн — и не факт, что мы будем его рассматривать, потому что это не то, что ему нужно. Мы дождёмся правильного момента, оценим всю ситуацию и примем нужное решение».

Бриссон вполне чётко дал понять, что деньги для его клиента не главное. Это логично: Кейн за свою энхаэловскую карьеру заработал $ 113 млн до вычета налогов (и это не считая рекламных контрактов). Кейн вместе с Тэйвзом летом 2014-го стали первыми игроками в постлокаутной НХЛ, чей кэпхит пробил $ 10 млн. Если мы только не знаем о каких-то ужасных карточных долгах, прямо сейчас для Кейна кубок важнее, чем деньги.

Патрик Кейн и Артемий Панарин Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

И это, скорее всего, вычёркивает из возможных вариантов «Баффало». Многие журналисты этим летом отправляли Кейна в родной город, но далеко не факт, что с родиной связаны лучшие воспоминания Патрика: там он избивал таксиста за 20 центов сдачи, а позже попал в скандальную историю с обвинениями в изнасиловании. Кроме того, сам Патрик публично никогда не клялся в любви «клинкам», а местные болельщики пару раз освистывали игрока. Конечно, лирические чувства игрока могут взыграть, но пока взаимного движения не видно.

Но других очевидных вариантов на рынке пока нет: у большинства клубов уже просто есть 23 игрока. Можно отметить «Колорадо», у которого есть чуть более $ 2 млн под потолком, но на позиции правого вингера там уже есть Рантанен и Ничушкин (впрочем, его можно перевести и на левый фланг), в «Рейнджерс» к Панарину? Там уже и так немолодая команда, которая в этом году сезоне наверняка постарается играть пожёстче, не так, как привык не особенно любящий обороняться Кейн.

В общем-то, случаи Кейна и Тарасенко похожи: перед ними есть ползунок, где движение показателя «деньги» симметрично уменьшает показатель «шансы на чемпионство». Кейн, судя по всему, тремя перстнями не удовлётворен — и не стоит удивляться, если осенью он подпишет годичную минималку.