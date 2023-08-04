Тесно под потолком. 12 клубов НХЛ, которые не вписываются в зарплатный лимит

После трёх лет с потолком зарплат в размере $ 81,5 млн НХЛ во второй раз подряд повышает планку – как и год назад, лимит увеличился на $ 1 млн и составил $ 83,5 млн. По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, в следующем сезоне он может вырасти ещё на $ 4 млн, но пока клубам приходится тесниться под нынешним потолком, что получается не у всех.

Чуть больше чем за два месяца до старта сезона 12 команд не вписываются в требования по зарплате. Однако если у некоторых эта проблема решается довольно просто, другим придётся серьёзно поработать, чтобы привести свои платёжки в порядок.

«Калгари»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 83,71 млн (+ $ 0,21 млн)

Долгосрочный список травмированных: -

«Огоньки» ещё наверняка появятся в трансферных новостях до начала сезона: ростер «Флэймз» укомплектован, защитников на двусторонних контрактах в команде нет, а спуск одного из двух форвардов-новичков (Коронато – Пеллетье) в АХЛ будет означать пробел в заявке на матч.

А это значит, что в ближайшие пару месяцев можно ожидать обменов с участием игроков «Калгари», благо кандидатов там хоть отбавляй. Отказавшиеся продлевать истекающие через год соглашения Микаэль Баклунд ($ 5,3 млн), Элиас Линдхольм ($ 4,8 млн) и Ноа Хэнифин ($ 4,9 млн) – первые в очереди на выход.

«Даллас»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 83,82 млн (+ $ 0,32 млн)

Долгосрочный список травмированных: -

У «звёзд» всё куда проще – отправка в фарм-клуб кого-либо из пары молодых защитников Лундквист – Харли решит все проблемы техасцев с потолком. Правда, с учётом их прогресса генменеджер «Старз» Джим Нилл может указать на дверь ветерану Райану Сутеру – в плей-офф 38-летний американец выглядел неубедительно, и опция обменять его, пусть и с небольшим удержанием зарплаты (найти клуб, который согласится содержать Сутера на все $ 3,5 млн, будет проблематично), явно может быть в интересах «Далласа» и даже оставляет возможность для манёвра.

Райан Сутер в игре с «Вегасом» Фото: AP/TASS

«Айлендерс»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 83,99 млн (+ $ 0,49 млн)

Долгосрочный список травмированных: -

«Островитянам» за возможное превышение потолка беспокоиться не стоит – в их составе 14 форвардов, один из которых – прибывший в межсезонье из «Виннипега» Карсон Кульман – находится на двустороннем контракте и наверняка будет отправлен в «Бриджпорт» для соблюдения финансовых формальностей.

«Вашингтон»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 84,2 млн (+ $ 0,7 млн)

Долгосрочный список травмированных: -

Для «Кэпиталз» многое зависит от исхода саги с Евгением Кузнецовым – если россиянин покинет столицу США до начала сезона (что крайне маловероятно), дополнительных действий для соблюдения потолка «Вашингтону» предпринимать не понадобится. В противном случае наверняка пострадает белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас – единственный игрок с двусторонним контрактом в основе. Его отправки в АХЛ будет достаточно, чтобы уложиться в лимит.

«Флорида»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 84,68 млн (+ $ 1,18 млн)

Долгосрочный список травмированных: Аарон Экблад ($ 7,5 млн), Брэндон Монтур ($ 3,5 млн)

Из-за травм двух ключевых защитников команды в распоряжении «пантер» есть почти $ 10 млн. Тратить, однако, их вряд ли будут – возвращение обоих игроков ожидается до нового года, и уже тогда вопрос с потолком будет приоритетным.

Аарон Экблад Фото: AP/TASS

«Питтсбург»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 86,72 млн (+ $ 3,22 млн)

Долгосрочный список травмированных: -

До начала сезона «Пингвинз» однозначно придётся с кем-нибудь расстаться. Об этом говорят и размер состава – 24 игрока при разрешённых 23, при этом хоккеистов с двусторонними контрактами в основе нет, — и самое большое реальное превышение потолка в НХЛ, и желание приобрести Эрика Карлссона (какую зарплату должны удержать «Шаркс», чтобы швед с кэпхитом $ 11,5 млн поместился под пингвиний потолок?).

Как будет решать эту проблему новоиспечённый ГМ «Питтсбурга» Кайл Дубас, который в «Торонто» только и делал, что загонял «листьев» в потолочный тупик, решительно непонятно. Явных кандидатов на уход в «Питтсбурге» нет – почти у всех игроков, обменом которых можно было бы избежать превышения лимита, есть частичный либо же полный запрет на перемещение. Единственный, у кого в контракте такой опции нет – пришедший лишь под конец предыдущей регулярки Микаэль Гранлунд, но не факт, что тот же «Сан-Хосе» примет его как часть сделки по Карлссону.

В любом случае болельщикам «пингвинов» стоит быть готовыми к скорым изменениям в составе. И лучше, чтобы они произошли как можно быстрее – чем дольше Дубас и Ко будут тянуть с решениями, тем более невыгодными они будут для «Питтсбурга».

«Вегас»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 87,65 млн (+ $ 4,15 млн)

Долгосрочный список травмированных: Робин Ленер ($ 5 млн)

У действующих чемпионов не предвидится абсолютно никаких проблем с платёжкой, только если вдруг шведский голкипер не восстановится и не вернётся в хоккей – официально коньки на гвоздь он пока не вешал. В остальном в «Вегасе» всё более-менее спокойно – из лидеров «рыцари» потеряли только Райлли Смита, зато смогли сохранить Ивана Барбашёва и Эдина Хилла. Есть время подумать и о защите титула.

Хоккеисты «Вегаса» празднуют завоевание Кубка Стэнли — 2023 Фото: AP/TASS

«Ванкувер»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 87,77 млн (+ $ 4,27 млн)

Долгосрочный список травмированных: Таннер Пирсон ($ 3,25 млн), Такер Пулман ($ 2,5 млн)

«Благодаря» двум бессрочно травмированным игрокам «Кэнакс» так же избегают проблем с потолком и даже имеют запас в $ 1,4 млн. Правда, потратить его особо некуда – состав у «косаток» заполнен, а амбиций для громкого обмена в Британской Колумбии попросту нет.

«Монреаль»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 87,78 млн (+ $ 4,28 млн)

Долгосрочный список травмированных: Кэри Прайс ($ 10,5 млн)

Учитывая, что срок возвращения в строй канадского голкипера, который ещё надеется вернуться на лёд, неизвестен, «хабс» абсолютно не о чем беспокоиться. Более того, у «Канадиенс» есть возможность подумать над усилением – в составе есть ещё как минимум одно свободное место, а под потолком доступно чуть больше $ 6 млн.

«Колорадо»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 88,48 млн (+ $ 4,98 млн)

Долгосрочный список травмированных: Габриэль Ландеског ($ 7 млн)

Для обладателей Кубка Стэнли – 2022 вопрос соблюдения потолка так же не стоит – шведский капитан «лавин» пропустит весь предстоящий сезон, что сохраняет клубу $ 2 млн, которые могут быть потрачены на точечное усиление.

«Тампа-Бэй»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 90,49 млн (+ $ 6,95 млн)

Долгосрочный список травмированных: Брент Сибрук ($ 6,87 млн)

«Молнии» оказались в весьма забавной ситуации – даже после вывода в LTIR «мёртвого» контракта Сибрука они всё ещё превышают лимит на $ 70 тыс.! В этот момент в «Лайтнинг» могли бы пожалеть о решении удерживать $ 200 тыс. от зарплаты обменянного в «Миннесоту» Патрика Маруна, но наличие игроков на двусторонних контрактах как в защите, так и в нападении избавляет «Тампу» от головной боли с потолком.

«Торонто»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 95,88 млн (+ $ 12,38 млн)

Долгосрочный список травмированных: Джейк Маззин ($ 5,625 млн), Мэтт Мюррей ($ 4,687 млн)

Совпадение ли, но к обеим командам с действительно проблематичным реальным превышением потолка непосредственное отношение имеет уже упомянутый Кайл Дубас (да, в «Питтсбурге» он появился совсем недавно, но всё равно получается иронично). При этом «листьев» не выручает даже долгосрочный список травмированных – и без Маззина с Мюрреем платёжка «Мэйпл Лифс» раздута на $ 2 млн.

Кайл Дубас в «Торонто» Фото: AP/TASS

«Торонто», как и «пингвины», тоже вскоре появится на рынке – отправка обоих игроков на двусторонних соглашениях в АХЛ им также не поможет, оставив ещё почти $ 300 тыс. излишка. Возможно, новому руководству «листьев» стоит провести обмены с прицелом на следующее лето, когда будет необходимо продлевать Мэттьюса, Нюландера, Бертуцци, Броди, Самсонова, Доми… Кажется, через год нынешние проблемы покажутся «Лифс» полной ерундой.