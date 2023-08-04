Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Какие клубы НХЛ превышают потолок зарплат перед сезоном-2023/2024, «Вашингтон», «Питтсбург», «Тампа-Бэй»

Тесно под потолком. 12 клубов НХЛ, которые не вписываются в зарплатный лимит
Дмитрий Сторожев
Какие клубы НХЛ превышают потолок зарплат
Аудио-версия:
Комментарии
Тяжелее всех приходится командам Кайла Дубаса.

После трёх лет с потолком зарплат в размере $ 81,5 млн НХЛ во второй раз подряд повышает планку – как и год назад, лимит увеличился на $ 1 млн и составил $ 83,5 млн. По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, в следующем сезоне он может вырасти ещё на $ 4 млн, но пока клубам приходится тесниться под нынешним потолком, что получается не у всех.

Чуть больше чем за два месяца до старта сезона 12 команд не вписываются в требования по зарплате. Однако если у некоторых эта проблема решается довольно просто, другим придётся серьёзно поработать, чтобы привести свои платёжки в порядок.

«Калгари»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 83,71 млн (+ $ 0,21 млн)
Долгосрочный список травмированных: -

«Огоньки» ещё наверняка появятся в трансферных новостях до начала сезона: ростер «Флэймз» укомплектован, защитников на двусторонних контрактах в команде нет, а спуск одного из двух форвардов-новичков (Коронато – Пеллетье) в АХЛ будет означать пробел в заявке на матч.

А это значит, что в ближайшие пару месяцев можно ожидать обменов с участием игроков «Калгари», благо кандидатов там хоть отбавляй. Отказавшиеся продлевать истекающие через год соглашения Микаэль Баклунд ($ 5,3 млн), Элиас Линдхольм ($ 4,8 млн) и Ноа Хэнифин ($ 4,9 млн) – первые в очереди на выход.

Такими темпами до Кубка Стэнли «Флэймз» будет очень тяжело:
Безнадёга. 5 клубов НХЛ, которым точно не светит Кубок Стэнли
Безнадёга. 5 клубов НХЛ, которым точно не светит Кубок Стэнли

«Даллас»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 83,82 млн (+ $ 0,32 млн)
Долгосрочный список травмированных: -

У «звёзд» всё куда проще – отправка в фарм-клуб кого-либо из пары молодых защитников Лундквист – Харли решит все проблемы техасцев с потолком. Правда, с учётом их прогресса генменеджер «Старз» Джим Нилл может указать на дверь ветерану Райану Сутеру – в плей-офф 38-летний американец выглядел неубедительно, и опция обменять его, пусть и с небольшим удержанием зарплаты (найти клуб, который согласится содержать Сутера на все $ 3,5 млн, будет проблематично), явно может быть в интересах «Далласа» и даже оставляет возможность для манёвра.

Райан Сутер в игре с «Вегасом»

Райан Сутер в игре с «Вегасом»

Фото: AP/TASS

«Айлендерс»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 83,99 млн (+ $ 0,49 млн)
Долгосрочный список травмированных: -

«Островитянам» за возможное превышение потолка беспокоиться не стоит – в их составе 14 форвардов, один из которых – прибывший в межсезонье из «Виннипега» Карсон Кульман – находится на двустороннем контракте и наверняка будет отправлен в «Бриджпорт» для соблюдения финансовых формальностей.

«Вашингтон»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 84,2 млн (+ $ 0,7 млн)
Долгосрочный список травмированных: -

Для «Кэпиталз» многое зависит от исхода саги с Евгением Кузнецовым – если россиянин покинет столицу США до начала сезона (что крайне маловероятно), дополнительных действий для соблюдения потолка «Вашингтону» предпринимать не понадобится. В противном случае наверняка пострадает белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас – единственный игрок с двусторонним контрактом в основе. Его отправки в АХЛ будет достаточно, чтобы уложиться в лимит.

Журналисты по ту сторону океана уже предлагают варианты для Кузнецова:
Обмен Кузнецова из «Вашингтона» почти неизбежен. Что пишут об этом в Америке
Обмен Кузнецова из «Вашингтона» почти неизбежен. Что пишут об этом в Америке

«Флорида»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 84,68 млн (+ $ 1,18 млн)
Долгосрочный список травмированных: Аарон Экблад ($ 7,5 млн), Брэндон Монтур ($ 3,5 млн)

Из-за травм двух ключевых защитников команды в распоряжении «пантер» есть почти $ 10 млн. Тратить, однако, их вряд ли будут – возвращение обоих игроков ожидается до нового года, и уже тогда вопрос с потолком будет приоритетным.

Аарон Экблад

Аарон Экблад

Фото: AP/TASS

«Питтсбург»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 86,72 млн (+ $ 3,22 млн)
Долгосрочный список травмированных: -

До начала сезона «Пингвинз» однозначно придётся с кем-нибудь расстаться. Об этом говорят и размер состава – 24 игрока при разрешённых 23, при этом хоккеистов с двусторонними контрактами в основе нет, — и самое большое реальное превышение потолка в НХЛ, и желание приобрести Эрика Карлссона (какую зарплату должны удержать «Шаркс», чтобы швед с кэпхитом $ 11,5 млн поместился под пингвиний потолок?).

Всё о возможной безумной сделке с участием ЭК65:
Лучший защитник НХЛ перейдёт к Кросби и Малкину? Все ждут от «Питтсбурга» обмен года
Лучший защитник НХЛ перейдёт к Кросби и Малкину? Все ждут от «Питтсбурга» обмен года

Как будет решать эту проблему новоиспечённый ГМ «Питтсбурга» Кайл Дубас, который в «Торонто» только и делал, что загонял «листьев» в потолочный тупик, решительно непонятно. Явных кандидатов на уход в «Питтсбурге» нет – почти у всех игроков, обменом которых можно было бы избежать превышения лимита, есть частичный либо же полный запрет на перемещение. Единственный, у кого в контракте такой опции нет – пришедший лишь под конец предыдущей регулярки Микаэль Гранлунд, но не факт, что тот же «Сан-Хосе» примет его как часть сделки по Карлссону.

В любом случае болельщикам «пингвинов» стоит быть готовыми к скорым изменениям в составе. И лучше, чтобы они произошли как можно быстрее – чем дольше Дубас и Ко будут тянуть с решениями, тем более невыгодными они будут для «Питтсбурга».

«Вегас»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 87,65 млн (+ $ 4,15 млн)
Долгосрочный список травмированных: Робин Ленер ($ 5 млн)

У действующих чемпионов не предвидится абсолютно никаких проблем с платёжкой, только если вдруг шведский голкипер не восстановится и не вернётся в хоккей – официально коньки на гвоздь он пока не вешал. В остальном в «Вегасе» всё более-менее спокойно – из лидеров «рыцари» потеряли только Райлли Смита, зато смогли сохранить Ивана Барбашёва и Эдина Хилла. Есть время подумать и о защите титула.

Хоккеисты «Вегаса» празднуют завоевание Кубка Стэнли — 2023

Хоккеисты «Вегаса» празднуют завоевание Кубка Стэнли — 2023

Фото: AP/TASS

«Ванкувер»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 87,77 млн (+ $ 4,27 млн)
Долгосрочный список травмированных: Таннер Пирсон ($ 3,25 млн), Такер Пулман ($ 2,5 млн)

«Благодаря» двум бессрочно травмированным игрокам «Кэнакс» так же избегают проблем с потолком и даже имеют запас в $ 1,4 млн. Правда, потратить его особо некуда – состав у «косаток» заполнен, а амбиций для громкого обмена в Британской Колумбии попросту нет.

«Монреаль»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 87,78 млн (+ $ 4,28 млн)
Долгосрочный список травмированных: Кэри Прайс ($ 10,5 млн)

Учитывая, что срок возвращения в строй канадского голкипера, который ещё надеется вернуться на лёд, неизвестен, «хабс» абсолютно не о чем беспокоиться. Более того, у «Канадиенс» есть возможность подумать над усилением – в составе есть ещё как минимум одно свободное место, а под потолком доступно чуть больше $ 6 млн.

Пока же в «Монреале» больших изменений не было:
Нерыночные отношения. Пять команд НХЛ, которые почти не изменились за лето
Нерыночные отношения. Пять команд НХЛ, которые почти не изменились за лето

«Колорадо»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 88,48 млн (+ $ 4,98 млн)
Долгосрочный список травмированных: Габриэль Ландеског ($ 7 млн)

Для обладателей Кубка Стэнли – 2022 вопрос соблюдения потолка так же не стоит – шведский капитан «лавин» пропустит весь предстоящий сезон, что сохраняет клубу $ 2 млн, которые могут быть потрачены на точечное усиление.

«Тампа-Бэй»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 90,49 млн (+ $ 6,95 млн)
Долгосрочный список травмированных: Брент Сибрук ($ 6,87 млн)

«Молнии» оказались в весьма забавной ситуации – даже после вывода в LTIR «мёртвого» контракта Сибрука они всё ещё превышают лимит на $ 70 тыс.! В этот момент в «Лайтнинг» могли бы пожалеть о решении удерживать $ 200 тыс. от зарплаты обменянного в «Миннесоту» Патрика Маруна, но наличие игроков на двусторонних контрактах как в защите, так и в нападении избавляет «Тампу» от головной боли с потолком.

«Торонто»

Зарплаты на сезон-2023/2024: $ 95,88 млн (+ $ 12,38 млн)
Долгосрочный список травмированных: Джейк Маззин ($ 5,625 млн), Мэтт Мюррей ($ 4,687 млн)

Совпадение ли, но к обеим командам с действительно проблематичным реальным превышением потолка непосредственное отношение имеет уже упомянутый Кайл Дубас (да, в «Питтсбурге» он появился совсем недавно, но всё равно получается иронично). При этом «листьев» не выручает даже долгосрочный список травмированных – и без Маззина с Мюрреем платёжка «Мэйпл Лифс» раздута на $ 2 млн.

Кайл Дубас в «Торонто»

Кайл Дубас в «Торонто»

Фото: AP/TASS

«Торонто», как и «пингвины», тоже вскоре появится на рынке – отправка обоих игроков на двусторонних соглашениях в АХЛ им также не поможет, оставив ещё почти $ 300 тыс. излишка. Возможно, новому руководству «листьев» стоит провести обмены с прицелом на следующее лето, когда будет необходимо продлевать Мэттьюса, Нюландера, Бертуцци, Броди, Самсонова, Доми… Кажется, через год нынешние проблемы покажутся «Лифс» полной ерундой.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023