Жизнь без легенд. «Бостон» после исторического сезона понёс огромные потери

У «мишек» нет капитана, почти наверняка не будет второго центра, все арендованные под плей-офф ушли. Все надежды на сильную защиту.

Крушение «Тампы»-2019 оказалось землетрясением, которое вызвало кучу афтершоков, вагоны ядовитого смеха, окончательное перерождение Никиты Кучерова в хладнокровного плей-оффного монстра и радикальную смену концепции команды, которая после этого чокнулась на боевитых чекерах. Падение такого же исторического «Бостона»-2023 как будто было забыто через несколько дней после того, как оно случилось — слишком уж хороша в плей-офф оказалась «Флорида», которая продолжила свою чечётку на телах восточных фаворитов.

Главным кадром вылета оказался Патрис Бержерон, едва скрывающий слёзы в молчаливых объятиях Брэда Маршана. Выигравший свой шестой «Селке» капитан «мишек» в плей-офф явно играл на фоне какого-то повреждения, за три матча «привёз» чудовищные «-6», а «Бостон» за это время превратил комфортные 3-1 в 3-4. Как оказалось, это был последний матч Бержерона в карьере. Почти наверняка это был последний энхаэловский матч для Давида Крейчи — правда, чех ещё хочет сыграть на домашнем ЧМ в Праге и Остраве, а для этого надо снова уехать в Европу, как в олимпийском сезоне.

Всё это оставило «Бостон» без казавшегося вечным дуэта центров. Однако их дух будет присутствовать в платёжке в виде $ 4,5 млн бонусов, которые были навешены на скромные базовые зарплаты прошлого года. Кроме того, Давид Пастрняк этим летом увеличивает свой доход чуть ли не в два раза (с $ 6,66 до 11,25 млн). Всё это максимально урезало возможности «Бостона» по продлению игроков, которые вписались в состав клуба на дедлайне — все «арендованные» состав команды покинули. Напомним, как выглядели трансферные пертурбации команды в это межсезонье:

«Бостон» после вылета из плей-офф Фото: AP/TASS

Пришли: з. Митчелл («Чикаго»), з. Шаттенкирк («Анахайм»), н. Лучич («Калгари»), н. ван Римсдайк («Филадельфия»), н. П. Браун («Оттава»), н. Боквист («Нью-Джерси»), н. Гики («Сиэтл»)

Ушли: з. Орлов («Каролина»), з. Райлли («Флорида»), з. Клифтон («Баффало»), з. Строльман (ХВ71, Швеция), н. Бержерон (завершил карьеру), н. Бертуцци («Торонто»), н. Холл, н. Фолиньо (оба — «Чикаго»), н. Хэтэуэй («Филадельфия»), н. Носек («Нью-Джерси»), н. Крейчи (-)

В августе клуб выдал контракты Тренту Фредерику и Джереми Свейману, после чего свободных агентов в «Бостоне» не осталось, а под потолком свободно чуть более $ 400 тыс. Впрочем, это не означает, что вопросы по составу испарились.

В первую очередь интригует то, что будет с центрами команды. По логике, места первого и второго центров должны достаться Чарли Койлу и Павлу Захе. Однако первый лишь раз в жизни выбивал более 50 очков за карьеру и вдрызг провалился в роли второго центра во время прошлого отъезда Крейчи на родину. Второй в «Бостоне» переродился, однако бóльшая часть его успехов связана с игрой на фланге рядом с давно изучившей друг друга связкой Крейчи — Пастрняк.

Мысли о потенциальном большом обмене условного Кузнецова грубо разрушает автор The Athletic Флуто Шинзава. «Замену найти невозможно, клуб будет ставить на Заху и Койла. Может быть, возможность подписать центра будет следующим летом». Конечно, рядом с такими вингерами, как Маршан и Пастрняк, в гладком сезоне может относительно успешно справляться и центр второго-третьего звена, но далёкий кубковый поход с такой линейкой кажется невозможным.

Третьим центром команды, скорее всего, будет Морган Гики. Форвард был частью самого результативного (в пересчёте на 60 минут) звена «Сиэтла», но «кракены» по непонятной причине не выписали габаритному (190/90) форварду квалификационного предложения. Самым громким по имени подписанием будет возвращение в почти родной клуб Милана Лучича, но за последние пять лет самым громким событием в карьере форварда стал золотой дебют за сборную Канады на ЧМ-2023. От Джеймса ван Римсдайка тоже скорее осталось только имя, но «Филадельфия» последних сезонов была слишком сумасбродной для полноценной оценки потенциала игрока.

В общем, «Бостон» плотно забит игроками в основном для нижних звеньев. От прошлогодней глубины не осталось и следа, Тейлора Холла и переродившегося Ника Фолиньо пришлось отдать в «Чикаго» за пару защитников с потенциалом третьей пары. Уходить в перестройку после лучшего сезона в истории было бы нелепо, да и драфт-пики первых трёх раундов клуб отдал в обменах.

Милан Лучич Фото: Zuma/TASS

Однако защита и вратарский дуэт делают «Бостон» командой уровня плей-офф. Шесть сезонов подряд «мишки» входят в пятёрку самых малопропускающих команд лиги, и в обороне потерь «Бостон» не понёс. Костяк защиты из Макэвоя, Карло и Линдхольма подписан долгосрочно, помощью в третьей паре должен стать Кевин Шаттенкирк, про которого вы могли подзабыть, пока он играл в скромном «Анахайме».

Пара Линус Улльмарк — Джереми Свейман тоже осталась на местах. «Мишки» искали вариант обмена свежеиспечённого обладателя «Везины», но даже с таким бэкграундом сложно обменять голкипера в июле, да ещё и в условиях повсеместно забитых платёжек. Впрочем, нынешняя ситуация должна пойти на пользу «Бостону»: в условиях явного кризиса вратарской позиции в НХЛ они обладают полноценным дуэтом 1А-1B, где оба, случись такая необходимость, могут сыграть в сезоне и под 60 матчей.

Вряд ли «Бостон» будет той же атакующей машиной, что и в прошлом сезоне. Джима Монтгомери в прошлом сезоне хвалили за атакующий поворот в стиле и доверие ветеранам, которые фактически контролировали раздевалку. В плей-офф это обернулось постоянными потерями и самовластием ветеранов, которые играли в состоянии, когда лучше было сидеть в запасе. Сейчас тренер «Брюинз» может вспомнить про свой опыт в «Далласе». Веселее было считать овец, чем смотреть на «Старз» при Монтгомери, но эта команда за счёт жёсткой системы была второй по обороне в лиге и в 2019-м остановилась в одной шайбе от финала Запада.

Потенциально потеря глубины в «Бостоне» — шанс для Георгия Меркулова. С 2016-го ни один русский нападающий не надевал джерси с чёрной «B». У Меркулова нестандартная для нашего форварда карьера — игра в USHL и NCAA, первый сезон в фарм-клубе «Бостона» был очень успешным (55 очков в 67 матчах). «В АХЛ у фарма «Бостона» очень много сильных ребят, которые уже играли в НХЛ. Даже уровень АХЛ — это просто жопа. Я такого не ожидал», — ёмко высказался Меркулов по ходу прошлого сезона. Перед стартом сезона Георгий видится 2–3-м в очереди игроков, которые могут заменить форвардов, попавших в лазарет или запас.

Георгий Меркулов (№10) Фото: Zuma/TASS

После всех пертурбаций на фоне подкачавшихся «Баффало», «Детройта» и «Оттавы», а также ненамного ослабевших «Флориды» и «Торонто», позиции команды Монтгомери выглядят побледнее. Одно лишь можно сказать точно — этот «Бостон» рекордов бить уже не будет. С другой стороны, практически всем это казалось и осенью 2022-го.

Ориентировочный состав

Брэд Маршан — Чарли Койл — Джейк Дебраск

Джеймс ван Римсдайк — Павел Заха — Давид Пастрняк

Трент Фредерик — Морган Гики — Йеспер Боквист

Милан Лучич — Патрик Браун — Эй Джей Грир

Мэтт Грызлик — Чарли Макэвой

Хампус Линдхольм — Брэндон Карло

Дерек Форборт — Кевин Шаттенкирк

Линус Улльмарк

Джереми Свейман