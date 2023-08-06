Орлова критикуют в НХЛ, тренер «Адмирала» хвалит канадцев. Итоги дня в хоккее

Молодой американский талант тревожится о будущем, СКА был унижен «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 5 августа 2023 года.

RMNB — о первой тренировке Орлова в форме «Каролины»: Орли никогда не выглядел так плохо

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд высказался о первой тренировке российского защитника Дмитрия Орлова в форме «Каролины Харрикейнз».

«Дмитрий Орлов никогда не выглядел так плохо. По крайней мере, по мнению этого журналиста (смеётся).

Во вторник российский защитник впервые надел свою новую экипировку «Каролины» после подписания двухлетнего контракта на $ 15,5 млн с конкурентом «Кэпиталз» по столичном дивизиону на рынке свободных агентов.

Орлов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Кэпиталз», участвовал в неофициальных тренировках «Харрикейнз» перед тренировочным лагерем, до которого остаётся ещё полтора месяца — они начнутся в середине сентября. К Орлову на льду присоединился его товарищ Брент Бёрнс, которого «Каролина» приобрела после обмена с «Сан-Хосе Шаркс». Можно увидеть, как они смеются вместе.

Орлов провёл бóльшую часть своего межсезонья в Вашингтоне и с давним товарищем по команде Евгением Кузнецовым. В мае два талантливых россиянина вышли на лёд для участия в хоккейной лиге в Рестоне, а также вместе покатались на велосипеде.

Да, Орлов был обменян в «Бостон Брюинз» в дедлайн… но нужно время, чтобы привыкнуть к этому другому оттенку красного», — цитирует Оланда RMNB.

«Ситуация выходит из-под контроля». Зеграс — о ходе переговоров по контракту с «Анахаймом»

Нападающий Тревор Зеграс рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Анахаймом». 22-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.

«Надеюсь, скоро мы что-то сделаем. Я скучаю по Калифорнии и партнёрам по команде, было бы здорово вернуться туда. Эта ситуация выходит из-под моего контроля. Есть люди, которые занимаются такими вещами, а мне в летнее время нужно делать то же, что и всегда», — цитирует Зеграса официальный сайт лиги.

В прошлом сезоне Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-26» и 88 минутах штрафа.

«Мужикастые ребята». Тамбиев — о дебюте канадских форвардов за «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги победного матча на турнире Sochi Hockey Open со сборной России U23, в котором дальневосточная команда оказалась сильнее со счётом 2:1.

«Понравился результат, понравилась игра в равных составах. Много хороших и правильных вещей сделали. Количество удалений, конечно, не понравилось. Во втором периоде много попадались на контратаках, это тоже не понравилось. Любая победа даёт позитивную атмосферу в раздевалке, что нам сейчас необходимо.

Дебют двух канадских новичков «Адмирала» Фьоре и Граоваца? Главное, что я увидел – мужикастые ребята, идут в борьбу, в стыки. Это то, что нужно в КХЛ. Буду аккуратен со словами, но надеюсь, что эти парни нам помогут», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Канадский нападающий «Адмирала» Фьоре стал автором победной шайбы в матче.

СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:5 на турнире Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА сыграл с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

На девятой минуте Никита Михайлов с передачи Ильи Рейнгардта вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Денис Венгрыжановский удвоил преимущество «Авангарда». В ассистентах вновь оказался Илья Рейнгардт. Через 65 секунд Матвей Мичков отыграл один гол, успев на добивание. На старте второго периода Артём Мурылёв вновь вернул разницу в две шайбы — 3:1. На 37-й минуте Кирилл Панюков с передачи Артёма Мурылёва в четвёртый раз огорчил вратаря СКА Владислава Подъяпольского, которого после этого заменили на Сергея Иванова. На 48-й минуте Павел Куликов забил пятый гол.

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Напомним, СКА потерпел второе поражение на турнире. «Авангард» одержал первую победу. В следующем матче турнира СКА сыграет с «Сочи» 6 августа. «Авангард» встретится со сборной России 7 августа.

«Я люблю Канаду». Легионер «Адмирала» — о том, почему не планирует получать гражданство РФ

Канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс заявил, что не планирует оформлять российское гражданство, потому что любит свою родину. Игрок обороны считает, что легионеры получают паспорт РФ, чтобы остаться в КХЛ.

«Я думаю, это может помочь им остаться в КХЛ — будет больше возможностей для этого. Думаю, у каждого из ребят причины такого решения разные.

Планирую ли я получать гражданство РФ? Я горд быть канадцем и не думал о том, чтобы сдавать свой канадский паспорт или иметь два паспорта. Я люблю Канаду, там мой дом и моя семья, и для меня это было бы тяжёлым решением», — цитирует Уильямса ТАСС.

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Канадский хоккеист принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности 28-летнего игрока обороны составил «+6». В плей-офф в первом раунде с «Салаватом Юлаевым» Уильямс провёл пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».