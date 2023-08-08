«Я честен перед Буцаевым!» Первое интервью с человеком, который 12 лет шёл к своему шансу

Долгие годы Александр Завьялов был одним из самых опытных ассистентов в истории КХЛ. Теперь он сам будет отвечать за результаты «Витязя».

«Ариада-Акпарс» (2011-2012), «Торпедо» (2012-2016), «Ак Барс» (2016-2019, Кубок Гагарина в 2018-м), «Трактор» (2019-2020), «Нефтехимик» (2020-2021), «Амур» (2021) «Витязь» (2022-2023). На протяжении 12 последних лет известный в прошлом защитник Александр Завьялов неизменно работал помощником главных тренеров, отвечая в перечисленных командах за игру защитников. В ходе тренерской карьеры Александр Васильевич успел поработать с такими тренерами, как Петерис Скудра, Зинэтула Билялетдинов и Вячеслав Буцаев.

В тренерский штаб Буцаева 52-летний Завьялов входил и в прошлом сезоне, когда «Витязь» установил лучший результат в истории клуба, сумев подняться на шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В межсезонье руководство подмосковного клуба пошло на неординарный шаг, не став продлевать контракт с главным тренером, решив вместо него доверить управление командой его бывшему помощнику.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» новый главный тренер «Витязя» прокомментировал своё назначение, рассказал о тесных взаимоотношениях с Билялетдиновым, порассуждал на предмет того, как будет играть подмосковная команда в новом сезоне, а также честно и откровенно ответил на вопрос, состоялся ли у него разговор с Буцаевым.

«Согласился стать главным тренером «Витязя», чтобы потом не сожалеть»

– Александр Васильевич, первый вопрос самый банальный: какие чувства и ощущения испытали, когда вам поступило предложение стать главным тренером «Витязя»?

– Конечно, это были неординарные чувства в плане того, что столь длительный период карьеры я был помощником главного тренера, а теперь получил предложение самостоятельно возглавить команду.

Очень долго думал над этим вариантом. Но, прожив очень долгий промежуток времени в хоккее и получив предложение стать главным тренером, посчитал, что просто нужно попробовать. Чтобы потом, прожив жизнь, не сожалеть, что был шанс, а ты не попробовал.

– 12 лет вы были помощником главного тренера, 11 из них – на уровне КХЛ, и сейчас говорите, что долго думали над полученным предложением. В чём сомневались?

– Давайте порассуждаем. Быть помощником – это всё-таки одно, а возглавить клуб – совсем другое. На тебя ложится большая ответственность во многих вещах, и необходимо понимать, что именно ты будешь отвечать за итоговый результат.

Помощник – это помощник, а главный тренер должен быть везде, потому что все системы в команде должны правильно функционировать. Именно в команде. И я задумался, а смогу ли? Подумав над этим вопросом, решил пойти на такой шаг.

– Работая помощником, вы отвечали за игру защитников. Насколько сложно было переключиться на управление всей командой?

– Вы знаете, я сразу хочу сказать, что со мной работают очень квалифицированные помощники. Это и Алексей Викторович (Тертышный. – Прим. «Чемпионата»), который отвечает за большинство и игру в атаке. И Александр Евгеньевич (Смирнов. – Прим. «Чемпионата») – тоже опытный специалист. Они все поработали главными тренерами в других командах, и я им полностью доверяю.

«Не хочу уходить от того, что работало. Будем проповедовать тот хоккей, который приносил успех в прошлом сезоне»

– Как устроен ваш тренировочный процесс в ходе предсезонной подготовки?

– Всё происходит в коллегиальном режиме. Мы в тренерской обсуждаем весь тренировочный процесс и каждый отдельный тренировочный день. У нас вырабатывается определённый график на неделю вперёд, в котором расписано, что и как мы будем делать.

Абсолютно доволен своими помощниками и хочу заметить, что тот же Алексей Викторович привнёс многие очень интересные вещи в плане атаки. Мне всё это очень нравится. А с Александром Евгеньевичем много говорим об игре в меньшинстве. Он донёс своё видение, и я маленько поменял своё представление относительного того, какое оно у меня было, когда я сам работал помощником. Что-то я предлагаю, что-то он, и мы сообща приходим к итоговому результату. Мы же должны понимать, что необходимо сделать так для команды, чтобы ей было легче играть.

Александр Завьялов Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

– Можно сказать, что в прошлом сезоне команда отлично сыграла, ведь это был лучший сезон в истории клуба.

– Да, согласен с вами. И я сразу сказал, что нам не нужно уходить от тех определённых вещей, которые у нас были в прошлом сезоне. Игроки их уже хорошо знают. И сейчас мы должны донести минимум!

Знаете, дать и добавить можно много чего, вот только останется ли это в их головах? Для нас как для тренеров всё это довольно просто, потому что мы сидим целыми днями, что-то рисуем, обсуждаем. А вот игрокам надо дозированно давать новую информацию, чтобы они её приняли. На мой взгляд, это и будет правильный подход.

– В таком случае расскажите подробнее, что нового вы хотите привнести в игру команды? В какой хоккей будет играть ваш «Витязь»?

– Не хочу уходить от прошлогоднего хоккея. Сейчас хоккей с этими новыми правилами всё равно будет становиться быстрее. И я за это. Мне нравится, когда защитник не встаёт за воротами, когда команда соперника сразу накатывает. Всё это само по себе будет приводить к агрессивному хоккею.

Конечно, я могу ошибаться, однако сейчас начинаются предсезонные игры, по которым мы увидим – пошли новые правила на пользу или нет. Но я думаю, что нововведения убыстрят хоккей. Сейчас за воротами больше не постоишь, а значит, и привычных раскатов больше не будет – всё будет заточено на быстрый переход вперёд.

У нас есть определённое видение и мнение. Сделали ребятам определённые упражнения, даже не упражнения, а те игровые моменты, которые потом встречаются в матчах. Единственное — акцентировали внимание игроков на том, что после подбора шайбы не надо останавливаться. Потому что ментально защитникам будет очень тяжело перестроиться.

Александр Завьялов с игроками Фото: Денис Дюдюев, пресс-служба ХК «Витязь»

– Молодым защитникам, наверное, придётся попроще, ведь правило трапеции было введено в МХЛ ещё в том сезоне.

– Возможно, вот только в нашей команде таких защитников очень мало. Наша молодёжь в прошлом сезоне была заиграна и находилась в главной команде. Так что сейчас этому компоненту будет уделяться большое внимание. Постоянно будет говориться, и будем концентрироваться на том, что всё вперед, всё вперёд.

«Билялетдинов – великий тренер. Что у него взял? Этикет во всём»

– В вашей тренерской карьере выделяется работа помощником у Зинэтулы Билялетдинова. Что вы смогли почерпнуть у настолько легендарного тренера?

– Зинэтула Хайдарович – это великий тренер. Что у него взял? Этикет. Этикет во всём. Это этикет в тренировочном процессе, этикет в общении с игроками. Этикет в жизни. Вообще во всех аспектах – и неважно, спортивная это жизнь или нет. Вы знаете, мне повезло, что я был помощником у такого тренера. И до сих пор, общаясь с ним, у нас есть определённые разговоры по всем темам – по спорту, по жизни.

– Он вас поздравил с назначением?

– Да.

– А советы какие-нибудь давал?

– Давайте это останется между нами (улыбается). Я считаю, у нас хорошие отношения. И я очень рад, что эти отношения продолжаются и что есть такой человек, который в определённую минуту поможет общением.

Александр Завьялов, Зинэтула Билялетдинов, Александр Свитов, Александр Смирнов, Сергей Абрамов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Я честно работал с Буцаевым. Получилось так, как получилось»

– Наверное, не самый простой вопрос для вас, но тем не менее – у вас состоялся разговор с Буцаевым после того, как вы возглавили «Витязь»?

– Да, вы правильно подобрали слово – действительно, непростой и щекотливый вопрос. Какой-то разговор… Вы знаете, я честно делал свою работу, которую должен был выполнять. Честно работал с ним в Нижнекамске.

Честно работал в прошлом сезоне. Получилось вот так, как оно получилось. Я не хочу дальше поднимать эту тему. Если есть какое-то недопонимание… Я себя честно чувствую перед ним!

– Да к вам и нет никаких вопросов. Это же решение клубного руководства.

– Что будут говорить… Повторюсь – я перед ним честен!

– Для вас такая перемена мест – это же большой вызов? В игровых видах спорта уже давно сложилось убеждение, что бывшему помощнику очень сложно добиться результата в команде, когда он меняет роль и становится её главным тренером.

– В таком случае я должен ментально поменяться. И я должен донести до команды, что в том сезоне были одна должность и одна ситуация, а теперь другая должность. У нас собрался очень хороший коллектив. Мы вместе отработали уже практически три недели, и они ведут себя правильно и достойно.

«Любая игра лучше тренировки»

– На что делали ключевой акцент в начале предсезонной подготовки? Разные специалисты по-разному строят тренировочный процесс. Кто-то делает основной упор на силовую составляющую, кто-то практикует кроссы.

– У нас как таковых кроссов не будет. Пробежки, вело – да. Опять же – вся работа по пульсу. Здесь должен быть некий баланс. Если вчера была нагрузочная тренировка и команда хорошо поработала, то сегодня мы их маленько отпускаем, а на следующий день снова нагружаем, потом – опять отпускаем.

То есть в начале предсезонки мы должны были подготовить их организмы к той работе, которая нам предстоит в «Патриоте», где сейчас идёт уже совершенно другая работа. Эти 10-11 дней получатся действительно тяжёлыми, потому что тут закладывается функциональная база, и к этой работе мы их планомерно готовили.

– Как оцените индивидуальную подготовку своих игроков перед началом предсезонного сбора? В какой они форме вышли из отпусков?

– Если честно сказать, то мы были очень рады. Было проведено медицинское обследование, сделаны тесты, по итогам которых мы были довольны всеми показателями и тем, как они работают.

– Как вам первый сезон в истории КХЛ с рекордным количеством матчей и всего одной паузой на игры сборной? Кого из игроков ни спросишь – они все довольны, потому что им играть лучше, чем тренироваться – а что в такой ситуации думает тренер?

– Все команды в одинаковых условиях. Как сделали календарь, такой он и будет. Конечно, любая игра лучше тренировки.

Александр Завьялов Фото: hcvityaz.ru

– И для тренера?

– Для тренера в таком плотном графике немаловажным фактором становится – как сохранить игроков и правильно их подготовить к следующему матчу. У нас в сезоне будут те же спаренные игры. Да, тяжело, но все через это проходят. Значит, и мы должны через это пройти. Ничего страшного в этом не вижу. Понимаете? Здесь уже как раз тренерский и медицинский штабы и должны сработать, чтобы правильно подводить игроков.

– Где-то в середине разговора вы уже затронули правило трапеции и его влияние на игру защитников. А что вы в целом думаете о революционных изменениях правил в КХЛ? Хоккей не становится другим видом спорта с такими переменами?

– Вся жизнь меняется, и хоккей тоже меняется. Приняли такие решения. Опять же – ведь всё это сделано для повышения зрелищности.

«Нам нужно забыть прошлый сезон. Это уже история»

– Насколько важно, что удалось сохранить костяк прошлогодней команды?

– Для тренера всегда хорошо, когда команда сильно не меняется. В такой ситуации работать проще, нежели когда к тебе приходит половина новых игроков, и тогда рабочий процесс увеличивается в плане их обучения, ведь надо прививать им определённую систему. Здесь же костяк знает требования, и три-четыре новичка уже должны подстроиться под эту систему. А игроки, которых мы смогли приобрести, это все трудовые и хорошие ребята.

– В прошлом сезоне огромного прогресса смогли добиться нападающие «Витязя» Александр Яремчук и Владислав Кара. У них есть потенциал, чтобы продолжать прогрессировать?

– Потенциал есть у всех. Что касается двух названных вами игроков, то с каждым из них у меня состоялся личный разговор, и я им всё сказал. Влад и Сашка действительно в прошлом сезоне выступили очень хорошо. Но дальше всё зависит от них. Мы поможем, однако они не должны останавливаться на том уровне, на который сами и забрались.

У каждого спортсмена есть потенциал, но, как он им воспользуется, зависит исключительно от него самого. Снизит ли он требовательность к себе или, наоборот, повысит? Это зависит от того, что у него внутри и чего он хочет. Ребятам я сказал, что они не должны останавливаться.

Давайте посмотрим правде в глаза. Чем игрок становится более постоянным в игре, тем прикованность внимания со стороны топ-клубов будет отличаться. Понимаете? А отсюда, в свою очередь, уже вытекают многие аспекты в жизни.

Александр Яремчук Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Так строится карьера.

– Конечно. Тогда последуют предложения от топ-клубов. Так складывается спортивная жизнь.

– Всему «Витязю» по силам повторить прошлогодний успех? Сложный вызов для вас как для главного тренера принять клуб после лучшего сезона.

– На первом собрании, когда мы только собрались, я ребятам высказал следующую мысль: «Прошлый сезон мы сыграли хорошо. Но это история, которую уже нужно забыть. Мы должны каждый день становиться сильнее. И это всё зависит и от вас, и от нас. Мы поможем вам, но и вы должны понимать, что желания от нас мало».

– Они вас услышали?

– Со стороны я посмотрел и увидел, что ребята прониклись этими словами. А как оно будет? Покажет конец чемпионата. Конечно, мы приложим все возможные усилия. Это однозначно. Думаю, любой спортсмен хочет становиться сильнее и лучше.