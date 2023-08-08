Куда дальше? 5 россиян в Америке, у которых до сих пор нет контракта на новый сезон

К началу августа на рынке НХЛ остаётся немало свободных агентов. Среди них есть и российские хоккеисты, и будущее некоторых до сих пор окутано туманом.

Евгений Свечников (экс-«Сан-Хосе»)

В принципе, уже в ближайшие дни Свечников-старший должен покинуть ряды свободных агентов и подписать контракт с «Ак Барсом». Евгений оттягивал момент неизбежной встречи с клубом, из которого уезжал в Америку, до последнего, но кататься по клубам-середнякам за минимальные контракты игроку явно надоело. По данным «Бизнес Онлайн», Свечников хотел поиграть с братом в «Каролине», но предложения из Роли так и не дождался — там достаточно своей молодёжи, которую надо ставить в состав.

Мог ли Евгений ещё продержаться в НХЛ? В принципе, с его габаритами форвард мог колесить по клубам, выполняя более утилитарные функции, но это тупиковый путь. Странно, что форварда год назад не стал удерживать «Виннипег», где Свечников периодически играл с прекрасно знакомым ему по юниорке Пьер-Люком Дюбуа. В «Сан-Хосе» тройка Свечникова со Штурмом и Грегором показывала достойные цифры продвинутой статистики, но по «обычным» голам была худшей в команде. По расчётам местных журналистов, даже в слабых «акулах» он бы «пятым лишним» левым форвардом, и отъезд в КХЛ логичен. Но не запоздал ли игрок с этим решением?

Артём Анисимов (экс-«Лихай Велли»)

Если американские ветераны часто подписывают односторонние контракты на уровне АХЛ, то наши игроки предпочитают вернуться в родную лигу. Анисимов — редкое исключение из правил. Форвард прошлой осенью подписал просмотровый контракт с «Филадельфией», которую тренировал его старый знакомый по «Коламбусу» Джон Торторелла, но получил травму. Позднее он заключил договор только с фармом «лётчиков», а основа начала перестройку — и вряд ли 36-летний центр нужен будет команде даже в роли ментора.

Артём Анисимов Фото: Zuma/TASS

В прошлом году в родном для форварда «Локомотиве» ждали возвращения форварда, но не дождались, и тема заглохла. Сейчас у «Локо» линейка центров сформирована с запасом, в системе уже есть несколько молодых ребят, которых пора доводить до основы. Кроме того, ходили слухи, что в прошлом сезоне игрок решил не ехать в Россию из-за необходимости перевозить обратно семью. Вряд ли за год ситуация изменилась — скорее всего, Анисимов либо поиграет ещё в АХЛ, либо завершит и без того отличную карьеру.

Андрей Баканов (экс-«Спрингфилд»)

Игравший в канадских юниорках форвард получил свой шанс благодаря «Куньлуню» ковидного сезона, которому надо было затыкать вакансии в составе, возникавшие из-за иностранцев, не захотевших ехать в Россию. Некоторые вспыхнувшие в том «Куньлуне» быстро погасли — например, Герман Шапорев. Баканов же перешёл в «Сочи», был запасным перед МЧМ-2022, а чуть позже уехал в лагерь «Сент-Луиса», но не подписал контракта с основой «блюзменов». В 18 матчах АХЛ у форварда 0 очков — статистика грустноватая.

Андрей Баканов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако Баканову только 21, в КХЛ он начал играть сравнительно рано, и потенциал стать хорошим оборонительным форвардом на уровне нашей лиги у него есть. Права на игрока сейчас принадлежат «Спартаку» (клуб получил их после обмена Хафизова). Это значит, что Баканов в случае переезда в Россию, скорее всего, отправится в «Химик»: состав у клуба и так немаленький. Впрочем, менеджмент «Спартака» известен и долгими переговорами с хоккеистами, на которых клуб сохраняет права.

Кирилл Тютяев (экс-«Гранд Рэпидс»)

За несколько лет вне юрисдикции КХЛ имя Кирилла уже могло быть забыто — однако в Екатеринбурге ещё вряд ли забыли серебряный плей-офф МХЛ, где молодёжка «Автомобилиста» остановилась в двух минутах от чемпионства. Одним из героев той команды был миниатюрный Тютяев, разделивший первое место в списке бомбардиров. Однако через год Кирилл, как и ещё несколько игроков того состава, внезапно для многих уехали в Беларусь — «Автомобилист», как показывает практика, своих воспитанников в основу подтягивает неохотно.

Однако форвард был задрафтован в седьмом раунде «Детройтом». Параллели с Павлом Дацюком выстраиваются очень чёткие, но не каждый поздно выбранный уралец становится суперзвездой НХЛ. Два года назад Тютяев подписал контракт с фарм-клубом «крыльев» и пропустил почти весь год из-за травмы, в прошлом же сезоне форвард опустился на уровень ниже — в ECHL, где набрал 47 очков в 31 матче. Логично, если «блудный сын» вернётся в «Авто»: если верить руководству клуба, то в сезон, когда игрок уехал в Минск, его готовы были сделать основным лимитчиком. Сейчас, правда, Тютяеву светит скорее «Горняк».

Егор Соколов («Оттава»)

Соколов — единственный из перечисленной пятёрки, кто является ограниченно свободным агентом в юрисдикции НХЛ. Таких на всю лигу буквально дюжина человек, но судьба русского форварда пока непонятна. Один из лучших русских форвардов 2000 года рождения, сделавший дубль в полуфинале МЧМ, является и одним из главных молодых форвардов «Сенс». На левом фланге, в отличие от правого, глубина у «Оттавы» невелика, и болельщики ждут Егора в основе в новом году.

Егор Соколов Фото: AP/TASS

Ждать ли Соколова в КХЛ? На нежелание игрока это делать указывает смена агентов, которую хоккеист произвёл почти месяц назад — но контрактные переговоры это не убыстрило. Кроме того, правами на форварда в КХЛ владеет «Автомобилист». Хотя Соколов начинал в екатеринбургской «Юности», своё хоккейное становление он проходил в челябинской школе. «Не хочу никуда возвращаться, но приоритет в КХЛ, конечно, «Трактор». Там через всё прошёл и вырос в хоккеиста», — говорил форвард в интервью «СЭ» ещё в 2020-м. Ну а «Автомобилист», как известно, крайне неохотно расстаётся с правами на игроков — даже тех, что играют в высшей лиге, поэтому челябинским болельщикам пока надеяться не стоит.