От «Адмирала» веет спокойствием, в СКА беда с вратарями. Итоги главного турнира лета в КХЛ

8 августа в Сочи завершился первый предсезонный турнир межсезонья КХЛ. Весьма представительное соревнование выиграл «Адмирал», а вот СКА по очкам разделил третье место с хозяевами и сборной России U23. Об итогах черноморского кубка для каждой команды КХЛ – в нашем материале.

СКА

Армейцы выглядели в Сочи весьма неубедительно с игровой точки зрения. СКА сумел обыграть только ХК «Сочи», потерпел сокрушительное поражение от «Авангарда» и также уступил «Адмиралу» и сборной России, оба раза упуская комфортное преимущество в счёте.

Делать какие-то выводы из этого не стоит по нескольким причинам. Во-первых, это старт предсезонки. Во-вторых, игроки СКА проходят действительно очень серьёзное испытание нагрузками, и в кулуарах хоккеисты вздыхают о самом тяжёлом лете в карьере. Далеко не факт, что «дедовские» методы физподготовки как-то помогут армейцам в сезоне и в плей-офф, но для августовских матчей вполне сойдёт за оправдание. По крайней мере, понятно, почему армейцы стабильно «вставали» по движению во второй половине матчей: после тестов Купера и «городков» сильно не побегаешь все 60 минут игры.

Наконец, в-третьих – на турнире в Сочи мы видели только часть СКА. Внушительная часть лидеров не выходила на лёд на этом сборе, получив своеобразный бонус за игру за сборную в майском турне. Среди игроков, пропустивших черноморский турнир – Хуснутдинов, Хайруллин, Кадейкин, Педан, Никишин. Конечно, это те люди, с которыми СКА будет выглядеть иначе.

По сути, Роман Ротенберг устроил смотр новичков и молодёжи и вряд ли остался полностью доволен увиденным. В порядке были Мичков и Демидов, подтвердил намерение выдерживать конкуренцию Эмиль Галимов, а вот те же Толчинский с Грицюком, за которых СКА в межсезонье выиграл борьбу у «Авангарда», в Сочи не впечатлили. Первый не забил ни гола за четыре матча, второй «выстрелил» только в одной игре — со сборной России. Скорее разочаровал и Максим Федотов, которого Ротенберг как-то сравнил с Кейлом Макаром. Но на турнире в Сочи у молодого защитника лишь один голевой пас и куча результативных ошибок.

Впрочем, понятно, что по итогам одного предсезонного турнира даже импульсивный Ротенберг не будет никого выгонять (хотя продолжать чистку состава СКА необходимо) и все ещё получат шансы проявить себя, а на некоторых ставка в регулярке будет сделана при любых результатах на летних сборах. Однако есть у армейцев и очевидные проблемы – вратарская линия. Юхан Маттссон пропустил восемь шайб за два матча от «Адмирала» и российской молодёжи, Подъяпольский вчистую провалил игру с «Авангардом», а Иванов хоть и одержал единственную победу на турнире, но явно не показал, что уже готов к стабильному выступлению на уровне КХЛ. Плюсом к этому Дмитрий Николаев в составе сборной России тоже не слишком убедил.

К старту сезона один из голкиперов СКА отправится в «Ладу» (вероятнее всего, Подъяпольский), но и в остальных трёх вратарях штаб армейцев не может быть уверен на 100%. Ясно, что в регулярке этот вопрос вряд ли встанет остро, большинство матчей СКА может выиграть за счёт атаки, вот только в плей-офф обязательно порвётся там, где тонко.

Юхан Маттссон Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ХК «Сочи»

«Леопарды» завершили домашний турнир грустными 0:5 от «Адмирала», однако понятно, что команда у Дмитрия Кокорева совсем иная, нежели была на черноморском побережье год назад, и провал прошлого сезона не должен повториться и близко.

Во-первых, в игре «Сочи» чувствуется управляемость – уже сейчас это хорошая и обученная команда, которая способна и терпеть, и выполнять тренерское задание. Во-вторых, в составе южан теперь есть игроки, способные решить судьбу момента, а следовательно, и встречи. Криштоф, Рендулич, Шиксатдаров, Аляев, Рассказов – наконец-то молодёжь «Сочи» разбавлена опытными хоккеистами, которые могут выигрывать матчи, решать задачу по выходу в плей-офф и не сводить всё существование клуба к пресловутому воспитанию молодых кадров, которое всё равно не может быть продуктивным в удручающей атмосфере постоянных поражений.

Словом, команда у Кокорева интересная, боевая, рабочая. Убеждён, что глубоким аутсайдером она точно не будет и побьётся за возвращение в матчи Кубка Гагарина, однако поставить на это деньги я бы всё же пока не решился. Необходимо взглянуть, что выйдет у южан на дистанции и справится ли неопытный тренер с разными подводными камнями длинной регулярки.

ХК «Сочи» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Авангард»

После первой игры на турнире, проигранной «Сочи», настроение у «ястребов» было минорным – команда выставила на тот матч всех форвардов основы, исключая только Буше, и показала почти полное отсутствие идей в нападении, родив лишь одну шайбу в исполнении защитника Шулака после дальнего броска в большинстве.

Однако затем у «Авангарда» всё резко стало налаживаться. Сначала омичи, чуть перетряхнув тройки, вынесли СКА. На следующее утро стало известно о новом трёхлетнем контракте с Ткачёвым, а к вечеру Антон Курьянов объявил и о найденной замене для Найта – годичное соглашение с «ястребами» заключил топ-легионер — по меркам КХЛ — Райан Спунер.

Таким образом, в Сочи «Авангард» полностью собрал звено лидеров, апробировать которое Михаил Кравец будет уже на домашнем Кубке Блинова, ну а пока без ведущей тройки Омск показал довольно симпатичный хоккей, в котором действительно стало меньше статики и тягучести, больше агрессии, вертикали, нацеленности. И тому составу, что был у «ястребов» в Сочи, такой стиль подходит – Игумнов, Телегин, Панюков и другие игроки с удовольствием бегут, топчут, нагнетают, и нередко это даёт результат. По крайней мере, у «Авангарда» не возникало проблем с тем, чтобы брать шайбу под контроль и держать в тонусе вратарей соперника, а со второго матча вернулась и реализация моментов на достойном уровне.

Отдельно, конечно, стоит отметить связку Венгрыжановский – Рейнгардт. Неожиданно родившееся сочетание, в котором Кравец совместил выкупленного через оффершит из «Торпедо» форварда с воспитанником системы и одним из самых ярких игроков «Омских Ястребов» в прошлом плей-офф МХЛ, зазвенело так, будто парни играют вместе не один год. Рукастый и напористый Рейнгардт, прекрасно видящий площадку, сделал мощную заявку на попадание в основу, ну а крепко сбитый, но при этом высокий и техничный Венгрыжановский обнаружил в себе голевое чутьё и хороший бросок. Возможно, всё ещё сто раз переиграется по самым разным причинам, однако сейчас тройка Венгрыжановский – Куликов — Рейнгардт выглядит как идеальный вариант четвёртого звена «Авангарда».

Илья Рейнгардт и Денис Венгрыжановский на переднем плане Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Есть и кого покритиковать в составе «ястребов». Прежде всего это линия обороны. Такие опытные дефы, как Шулак, Пайгин, Киселевич, в Сочи регулярно давали обыгрывать себя один в один, уступали отскоки, да и в целом выглядели неважно в позиционной обороне. Ещё не очень-то понравились и форварды Валентин Пьянов и Игорь Гераськин, которые вообще-то должны стать частью второго ударного звена омичей в сезоне. Гераськин часто терял шайбу, получал удары у бортов, не мог толком обострить, а единственный гол забил в большинстве, когда сумел-таки найти чистый лёд. Пьянов тоже забил (в формате «5 на 3»), но в остальном совсем не убедил, что потянет роль второго центрфорварда команды с большими амбициями. Возможно, кстати, что и Гераськин был незаметен, потому что не мог найти взаимопонимание с Пьяновым: четвёртый матч на турнире Игорь провёл в звене с молодёжью, выглядел чуть поинтереснее, за что и был вознаграждён двумя очками в большинстве.

В целом же на турнире в Омске будет очень интересно уже целостно взглянуть на «Авангард» как на команду следующего сезона. К тому времени соберётся и будет готово выйти на лёд первое звено, плюс, возможно, Антон Курьянов сделает ещё какие-то приобретения на рынке. Потому что даже со стороны видно, что ещё один готовый к КХЛ центрфорвард в топ-9 «ястребам» необходим.

«Адмирал»

«Моряки» выиграли турнир в Сочи, и в этом, если разобраться, нет ничего удивительного. Ведь «Адмирал» был самой опытной и сыгранной на соревнованиях командой, в которой не происходило никакой масштабной перестройки этим летом, а «старичками» положения системы Тамбиева были впитаны ещё в прошлом сезоне.

«Адмирал» — победитель турнира в Сочи Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И «Адмирал» действительно выглядел попросту солиднее и более готовым, чем почти все соперники, за счёт этого и добился побед в трёх стартовых матчах. Турнир в Сочи показал, что «моряки» в новой регулярке, вероятнее всего, снова будут в полном порядке, а канадские новички Фьоре и Граовац – ни разу не обманщики хоккея. Некоторые коллеги считают успешный старт предсезонки плохим знаком для «Адмирала», но мне кажется, что если такая оценка и справедлива в межсезонье, то для вновь собранной команды или после смены тренера в клубе, когда только что собранный коллектив вдруг начинает выносить всех подряд.

От «Адмирала» же Тамбиева веет спокойствием. Игроки верят в тренера, а тренер – уже достаточно опытный и по меркам КХЛ – знает, что и как нужно делать для подготовки команды к решению задач на длинной дистанции. Убеждён, что «Адмирал» в новом сезоне уверенно попадёт в плей-офф и там не потеряется.