Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 10 августа 2023 года, старт турниров в Казани и Уфе, результаты матчей предсезонки КХЛ

Гусев и Радулов зажгли на старте турниров, Ротенберг забил Третьяку. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее за 10 августа
Аудио-версия:
Комментарии
В Уфе и Казани ярко стартовали интересные предсезонные турниры.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 августа 2023 года.

Роман Ротенберг забросил шайбу в матче «3х3» Третьяку во время сирены, гол засчитали

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче армейцев с «Сочи» (7:4) на турнире в формате «3х3» в роли игрока.

В конце третьего периода Ротенберг вышел «один в ноль» с голкипером южан Максимом Третьяком и переиграл вратаря во время сирены об окончании матча. Судьи засчитали шайбу. В протоколе на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги шайба Ротенберга значится за секунду до конца периода.

Материалы по теме
Видео
Роман Ротенберг забросил шайбу в матче «3х3» Третьяку во время сирены, гол засчитали

СКА стал победителем турнира «3х3» в Сочи, одолев в финале сборную России U23

В Сочи на стадионе «Шайба» завершился турнир в формате «3х3». В нём приняли участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23.

Победителем турнира стал СКА, обыгравший в финале сборную России U23. Шайбами в составе победителей отметились Матвей Мичков (дубль) и Иван Демидов. У национальной команды России шайбу забросил Матвей Кабуш.

В матче за третье место «Сочи» был сильнее ХК «Ростов» со счётом 8:6. В составе южан голы забили Амир Гараев (дубль), Артём Николаев, Кирилл Петьков (дубль), Ильдар Шиксатдаров (дубль) и Василий Мачулин. «Ростов» занял последнее, четвёртое место.

Никита Гусев уже забивает за московское «Динамо»

В Уфе завершился матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в матче со счётом 4:2 одержали бело-голубые.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Миронов) – 19:29 (4x4)   0:2 Гусев (Пакетт, Уил) – 23:50 (5x5)   1:2 Хмелевский (Лещенко) – 29:04 (5x4)   1:3 Ожиганов (Готовец, О'Делл) – 30:12 (5x5)   1:4 Уил (Гусев, Ожиганов) – 45:56 (5x4)   2:4 Сучков (Тимкин, Ефремов) – 48:05 (5x5)

Главным героем встречи стал звёздный новичок московского клуба Никита Гусев, набравший 3 (2+1) очка. Первая шайба в матче стала для 31-летнего форварда первым голом в составе нового клуба. Также в составе «Динамо» отличились Игорь Ожиганов и Джордан Уил. За «Салават» забили Александр Хмелевски и Егор Сучков.

Материалы по теме
«В январе сказал жене — в следующем году нас в СКА не будет». Интервью с Игорем Ожигановым
Эксклюзив
«В январе сказал жене — в следующем году нас в СКА не будет». Интервью с Игорем Ожигановым

В первом матче игрового дня на турнире в Уфе «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» со счётом 3:2. Отметим, что магнитогорцы вели в матче к началу третьего периода со счётом 3:0. «Автомобилисту» удалось забросить две шайбы в большинстве в середине третьего периода и сократить отставание до минимума.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Мухаметов (Паливко) – 28:47 (5x5)   0:2 Карпов (Квартальнов) – 35:05 (5x5)   0:3 Неколенко (Гребёнкин, Михайлис) – 40:11 (5x4)   1:3 Денежкин (Голышев, Бледнов) – 50:30 (5x3)   2:3 Баранцев (Бледнов, Денежкин) – 51:10 (5x4)

Финальный штурм ворот «Металлурга» дивидендов не принёс. Шайбы забросили в составе «Металлурга» Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Неколенко. За «Автомобилист» отличились Максим Денежкин и Денис Баранцев.

А Александр Радулов феерит на старте турнира в Казани

В Казани завершился матч в рамках Кубка ТАНЕКО, в котором местный «Ак Барс» принимал «Трактор». Победу в матче одержал хозяин турнира со счётом 4:3. Дублем в составе победителей отметился нападающий Александр Радулов, который накануне принимал участие в прощальном матче Даниса Зарипова.

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
10 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Горюнов-Рольгизер (Антипин) – 01:22 (5x5)   0:2 Ткачёв (Попов, Шабанов) – 06:25 (5x4)   1:2 Семёнов (Петров) – 31:19 (5x5)   2:2 А. Радулов (Шипачёв, Галиев) – 32:25 (5x4)   3:2 А. Радулов (Шипачёв, Войнов) – 41:46 (5x4)   4:2 Яшкин (Шипачёв) – 56:22 (5x5)   4:3 Телегин (Ткачёв) – 59:12 (5x4)

Днём в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл первый матч турнира на Кубок ТАНЕКО, в котором ярославский «Локомотив» обыграл «Барыс» со счётом 2:1. Автором победной шайбы стал защитник Алексей Кожевников.

Материалы по теме
Проводы иконы! Самый титулованный игрок в истории КХЛ красиво простился с хоккеем
Проводы иконы! Самый титулованный игрок в истории КХЛ красиво простился с хоккеем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023