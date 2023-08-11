Гусев и Радулов зажгли на старте турниров, Ротенберг забил Третьяку. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 августа 2023 года.

Роман Ротенберг забросил шайбу в матче «3х3» Третьяку во время сирены, гол засчитали

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче армейцев с «Сочи» (7:4) на турнире в формате «3х3» в роли игрока.

В конце третьего периода Ротенберг вышел «один в ноль» с голкипером южан Максимом Третьяком и переиграл вратаря во время сирены об окончании матча. Судьи засчитали шайбу. В протоколе на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги шайба Ротенберга значится за секунду до конца периода.

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СКА стал победителем турнира «3х3» в Сочи, одолев в финале сборную России U23

В Сочи на стадионе «Шайба» завершился турнир в формате «3х3». В нём приняли участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23.

Победителем турнира стал СКА, обыгравший в финале сборную России U23. Шайбами в составе победителей отметились Матвей Мичков (дубль) и Иван Демидов. У национальной команды России шайбу забросил Матвей Кабуш.

В матче за третье место «Сочи» был сильнее ХК «Ростов» со счётом 8:6. В составе южан голы забили Амир Гараев (дубль), Артём Николаев, Кирилл Петьков (дубль), Ильдар Шиксатдаров (дубль) и Василий Мачулин. «Ростов» занял последнее, четвёртое место.

Никита Гусев уже забивает за московское «Динамо»

В Уфе завершился матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в матче со счётом 4:2 одержали бело-голубые.

Главным героем встречи стал звёздный новичок московского клуба Никита Гусев, набравший 3 (2+1) очка. Первая шайба в матче стала для 31-летнего форварда первым голом в составе нового клуба. Также в составе «Динамо» отличились Игорь Ожиганов и Джордан Уил. За «Салават» забили Александр Хмелевски и Егор Сучков.

В первом матче игрового дня на турнире в Уфе «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» со счётом 3:2. Отметим, что магнитогорцы вели в матче к началу третьего периода со счётом 3:0. «Автомобилисту» удалось забросить две шайбы в большинстве в середине третьего периода и сократить отставание до минимума.

Финальный штурм ворот «Металлурга» дивидендов не принёс. Шайбы забросили в составе «Металлурга» Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Неколенко. За «Автомобилист» отличились Максим Денежкин и Денис Баранцев.

А Александр Радулов феерит на старте турнира в Казани

В Казани завершился матч в рамках Кубка ТАНЕКО, в котором местный «Ак Барс» принимал «Трактор». Победу в матче одержал хозяин турнира со счётом 4:3. Дублем в составе победителей отметился нападающий Александр Радулов, который накануне принимал участие в прощальном матче Даниса Зарипова.

Днём в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл первый матч турнира на Кубок ТАНЕКО, в котором ярославский «Локомотив» обыграл «Барыс» со счётом 2:1. Автором победной шайбы стал защитник Алексей Кожевников.