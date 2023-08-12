Сын Овечкина сделал дубль, игрок НХЛ попал в крупный скандал. Итоги дня в хоккее

Серёжа забил в гала-матче Кубка своего отца, а нападающего «Детройта» обвинили в нападении в ночном клубе.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 августа 2023 года.

Ови-младший сделал дубль в гала-матче Кубка Овечкина

Сергей Овечкин, пятилетний сын российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформил дубль в гала-матче в рамках Кубка имени своего отца. Юный игрок вышел на лёд в форме «столичных» и, забросив шайбу, отпраздновал её в компании легенд хоккея, включая Вячеслава Фетисова. Овечкин-младший «отбил кулачки» партнёрам по команде на скамейке запасных.

Игрок НХЛ попал в крупный скандал с экс-пилотом IndyCar

Бывший гонщик серии IndyCar Закари Кламан ДеМело рассказал о конфликте с нападающим хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Даниэлем Спронгом.

«Во время уикенда Гран-при Детройта на меня напал в ночном клубе игрок «Детройт Ред Уингз» Даниэль Спронг. Он схватил меня за шею и прижал к стене, но в результате той потасовки мы разошлись. После того как я поверил, что на этом конфликт исчерпан, Даниэль вернулся и ударил меня кулаком по лицу, когда я не ожидал этого и был беззащитен. Мне потребовалось серьёзное стоматологическое вмешательство, и работа ещё не закончена. Я также получил сотрясение мозга, с которым я боролся в течение последних нескольких недель.

Я просто хотел привлечь внимание к этой ситуации, поскольку никто не имеет права так поступать, особенно спортсмен калибра Даниэля. Мы должны придерживаться самых высоких стандартов поведения, и его поступок более чем разочаровывающий. По юридическим причинам сейчас я не могу сказать больше», — написал ДеМело на своей странице в социальной сети.

Канадец Роб Хэмилтон не исключил получения гражданства России

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон высказал мнение о тенденции в российском хоккее. С введением нового лимита на легионеров ряд иностранных игроков сообщил о желании получить гражданство Российской Федерации. Хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл из США уже официально получил второй паспорт и теперь не считается в КХЛ легионером.

«Не думал, что, может, в будущем захочу стать гражданином страны? Посмотрим, что будет в будущем. Возможно, я буду играть здесь долго. Тогда о российском паспорте можно подумать.

Какие российские города понравились больше всего? Москва — красивый город. Жаль, что в прошлый раз у меня не получилось хорошо её посмотреть. Надеюсь, удастся в этом сезоне. Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге — красивая архитектура в центре города, мы ещё остановились в прекрасном отеле», — приводит слова Хэмилтона «РБ Спорт».

Словак Чайковски остался в КХЛ, потому что ему нравится Россия

Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал, что принял решение продолжать карьеру в КХЛ, потому что ему нравится жить в России.

«У меня в «Спартаке» много друзей, здесь собрались классные ребята, тренерский штаб и персонал. Это большой клуб с богатой историей и традициями, рад находиться здесь. Варианты за границей я не рассматривал — хотел остаться в России, потому что здесь мне нравится, у меня здесь много друзей. Меня окружают только хорошие люди, ни про кого я не могу сказать ни одного плохого слова.

В Словакии не всем нравится мой выбор, с хейтом тоже сталкиваюсь, но есть и те, кто понимает мой выбор и хорошо к нему относится. Как и в Чехии, нам тоже запретили играть за сборную на чемпионате мира, но могу только повторить — здесь классные люди, мне и моей семье здесь нравится», — цитирует Чайковски ТАСС.

Победитель аукциона не выкупил свитер Овечкина за 2,1 млн рублей

Победитель благотворительного аукциона, в котором разыгрывалась майка Александра Овечкина с прощального матча Даниса Зарипова, не стал выкупать лот. Как сообщает «БИЗНЕС Online», майку за 2,1 млн рублей был готов купить Фисал Хассан, о чём он активно жестикулировал во время аукциона из VIP-ложи арены. Стартовая цена была 5 тысяч рублей, а в итоге дошла до 2,1 млн.

В Казани Хассан известен работой в двух организациях – Казанском институте сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также Ассоциации развития хоккея исламских стран. Деньги с аукциона планировалось направить на поддержку местной команды по следж-хоккею. «Ак Барс» несколько лет патронирует команду детей с ограниченными физическими возможностями.

Сообщается, что второй лот аукциона — игровой свитер Зарипова — был отдан за 260 тысяч рублей, причём покупатель расплатился за него на месте в фойе стадиона.

Материалы по теме Свитер с автографом Овечкина был продан на благотворительном аукционе за 2,1 млн рублей

«Авангард» расстался с ассистентом генменджера Рашидом Хабибулиным

Ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покинул «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

Хабибулин был назначен на должность исполняющего обязанности генерального менеджера «Авангарда» в ноябре 2022 года после увольнения Алексея Волкова. После назначения на должность генменеджера Антона Курьянова в конце апреля 2023 года Хабибулин занял должность ассистента.

Хабибулин с 1990-х годов работает в сфере хоккейного менеджмента. Долгое время он был директором по хоккейным операциям в «Амуре», затем возглавлял скаутские отделы в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА, в эпоху КХЛ известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин занял должность селекционера «Авангарда», став советником председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.