«Я убегал от проблем. Это привело к психической болезни». Крик души хоккеиста из НХЛ

Как часто вы чувствовали себя плохо и не признавались в этом? История защитника «Калгари» похожа на жизнь каждого из нас.

«Не плачь, ты же мужик».

«Тебе грустно? Так иди работай, хватит фигнёй страдать».

«Перестань ныть, чё ты как баба»…

Как часто вы слышите эти или похожие фразы? Кажется, хотя бы один раз нечто подобное говорили каждому из нас. А большинству даже чаще.

И каждый, абсолютно каждый раз, когда мы слышим эти слова, в глубине — осознавая это или нет — чувствуем примерно одно и то же — сдавливание в груди и безмерную горечь.

«Чёрт, зачем я только рассказал?» — вновь и вновь звучит в голове, отдавая пульсирующей на виске веной, нарастающим раздражением и стискиванием зубов — чтобы не дай бог не проронить слёз и не показать ещё больше слабости. Потому что, открыв самое сокровенное, получаем больнейший укол в самое незащищённое место.

А потом, уже будучи уязвлёнными, просто собираем остатки воли в кулак, запираем всю боль глубоко внутри и делаем вид, что всё в порядке. Раз за разом.

В какой-то момент проблема кажется уже не такой важной. По крайней мере, мы пытаемся убедить себя в этом. Желание поделиться постепенно угасает.

Но боль не проходит. На лицо всё так же с трудом натягивается улыбка… А потом мы ощущаем себя так, будто бы нас лишили смысла жизни. Будто бы не к кому обратиться, будто бы больше некуда бежать и ничего не спасёт. Начинается тихая внутренняя паника.

Возможно, что-то знакомое вы увидите и в истории защитника «Калгари» Оливера Чюлингтона. Человека, который откладывал помощь себе так долго, что закончил психическим заболеванием.

«Думаю, что справлялся с проблемами, как, возможно, и все остальные, просто заметая их под ковёр — и дело с концом. Но у меня это привело к психическому заболеванию. Мне было очень плохо из-за того, как я справлялся со своими проблемами. Я чуть не пал жертвой этого, но почувствовал, что теперь этого достаточно… Мне нужно было столкнуться лицом к лицу с этими проблемами, которые были у нас как у семьи, и сегодня я невероятно благодарен за это путешествие, которое начал, а затем должен был довести до конца», — сказал хоккеист в интервью HockeyNews.se.

Что же произошло? Всё ведь было хорошо…

***

Осень 2021 года. 24-летний шведский защитник Оливер Чюлингтон начинает свой седьмой сезон в Северной Америке. Вступает в силу однолетний контракт с «Калгари» на $ 750 тыс.

Хоккеист выдаёт свой лучший сезон в карьере. Чюлингтон проводит от звонка до звонка почти весь чемпионат — 73 матча — и набирает рекордное 31 (9+22) очко.

Оливер Чюлингтон Фото: nhl.com

Ему выписывают новый контракт — с более чем трёхкратным увеличением зарплаты. Двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,5 млн.

А в следующем сезоне Чюлингтон ни разу не выходит на лёд.

«Лично для меня это был очень сложный год. Это связано с вещами, которые происходили в семье на протяжении многих лет, но которые обострились и стали ещё хуже. У меня были психические и психологические проблемы, от которых я страдал», — говорит Оливер.

***

Защитник весь год провёл в Швеции. И за это время он многое обдумал и со многим столкнулся. Швед перестал откладывать свои проблемы на потом и серьёзно занялся ими. Несмотря на постоянное присутствие главного врага — стыда.

«Я многое узнал о себе и научился понимать, что страхи по поводу своих проблем вызваны только собственным стыдом. Мне было трудно выразить свои чувства словами, потому что было так стыдно за проблемы, которые у меня были с моей семьёй. Я невероятно благодарен за то, как много людей поддержали меня и помогли получить правильную помощь. Я действительно чувствую, что оказал себе большую услугу».

Очевидно, у противостояния проблеме есть сразу ряд сложностей. Во-первых, сложно распознать и признать наличие оной.

«Я просто хочу играть в хоккей, но, когда что-то другое в жизни съедает тебя изнутри, ты просто чувствуешь, что не можешь сосредоточиться на нужных вещах. Мне было нужно вернуться назад и расставить приоритеты относительно того, что нужно было исправить», — говорит Чюлингтон.

Пожалуй, именно в этот момент человек сталкивается с главными сложностями.

«Наверное, просто не выспался».

«Это из-за погоды».

«Видимо, устал сегодня».

Отговорок может быть огромное множество. Но важно быть честным с собой. Важно взглянуть в лицо проблеме — даже если это не ментальная проблема. Главное — что она на самом деле беспокоит.

Во-вторых, значительных усилий стоит сказать прямо о том, что тебя волнует. Поделиться грузом.

Оливер Чюлингтон Фото: nhl.com

«Определённо было страшно делиться вещами, которые так близки сердцу, но я сказал, что не хочу вдаваться в подробности о том, что произошло. Однако мне было очень стыдно говорить о таких вещах. Общество запрограммировано на то, чтобы не проявлять негативных эмоций. Люди думают, что плохо себя чувствовать нехорошо. Я пытался убежать, когда какая-то проблема оказывалась перед моим носом, потому что это самый простой выход. Я быстро понял, что, осмеливаясь показывать себя уязвимым перед другими людьми, ты действительно становишься ближе к ним. Это скорее признак силы, чем слабости», — продолжает хоккеист.

Здесь тоже стоит оговориться. Само собой, важно уметь высказаться, не скрывать то, что на душе. Но при этом не менее важно быть способным грамотно отвечать, когда кто-то другой делится. Если помните фразы из начала материала, вероятнее всего, вам знакомы эти ответы, которые убивают всё хорошее, что есть внутри. Так что нужно помнить то, что причиняло боль, и никогда не отвечать людям тем же.

Ну и, наконец, самое сложное — обратиться за помощью к специалисту.

«Я никогда не понимал, как будут проходить сеансы у психолога, но это было своего рода путешествием, позволяющим понять свои чувства и научиться выражать их словами, научиться общаться с незнакомыми людьми. Но я быстро понял, что это был не спринт, а марафон, это было сложно на разных уровнях. Я скучал по хоккею и чувствовал большое количество вопросов на многих уровнях: что, чёрт возьми, происходит на самом деле? Со мной проводили когнитивно-поведенческую терапию (форма психотерапии, представляющая собой краткосрочное лечение, направленная на изменение неадаптивных эмоциональных реакций при помощи изменения мыслей и/или поведения пациента. — Прим. «Чемпионата»), это поворот в психиатрии», — делится игрок.

Оливер Чюлингтон Фото: nhl.com

Если уж в Швеции люди чувствуют беспокойство, думая о возможном обращении к специалистам, то про Россию и вовсе говорить бессмысленно. Очевидно, в нашей стране есть некое пренебрежение и недоверие как к возможности самостоятельных походов к врачам, так и к людям, которые обращаются за помощью к профессионалам.

И это зря. Ведь только специалист может оказать грамотную, компетентную помощь. Само собой, это не будет легко. Но разве счастливая жизнь не стоит усилий?

***

Вероятно, Чюлингтону неизвестна российская действительность, а нам неизвестна его — шведская. Но нас объединяет один факт: мы люди. А посему то, через что прошёл хоккеист «Калгари», может быть очень знакомо и нам.

«Осмелиться говорить о психических заболеваниях в спорте и хоккее — это важно? В точку. На сто процентов. Это часть тебя. Я думаю, что важно заботиться о правильных вещах и не слишком сильно бояться, каким бы ни был страх. Я полностью согласен с этим.

Оливер Чюлингтон Фото: nhl.com

Как я чувствую себя сейчас? Фантастически, совершенно фантастически. Я чувствую себя прекрасно, и это замечательно, я действительно с нетерпением жду нового сезона. Я чувствовал только приверженность со стороны руководства «Калгари» и моих товарищей по команде, и это, безусловно, помогает. Будет здорово вернуться к моей повседневной жизни. Я очень скучал по ней», — заключает Оливер.

Что ж, хочется верить, что новый сезон Чюлингтон проведёт на высоте и, что важнее, больше не столкнётся с теми сложностями, которые преследовали его долгое время.

Получается, теперь – наша очередь начать движение к решению своих проблем?