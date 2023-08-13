В родные края. Восемь хоккеистов, вернувшихся в Россию из Северной Америки

Возвращение на родину – ежегодная процедура для российских игроков, которые пытались пробиться в НХЛ. У кого-то это получается, и тогда домой приезжают ветераны с богатым опытом, как, например, Антон Худобин, который пока не обзавёлся новым клубом. Однако добиться успеха за океаном получается не у всех – в таком случае игрокам требуется перезагрузка. Рассказываем о восьми хоккеистах, которые приехали в родные края накануне нового сезона.

Фёдор Гордеев, Павел Гоголев («Сибирь»)

Новосибирцы привезли в Россию двух игроков, которые всю карьеру провели за пределами родины, а прошедший сезон провели в Лиге Восточного побережья. О Гоголеве российский болельщик слышал чаще – форвард сыграл на Мировом кубке вызова в одном составе сборной U17 с Андреем Свечниковым и Григорием Денисенко, а также, несмотря на то что на драфте выбран не был, достойно начал карьеру в АХЛ, набрав 12 очков в 13 матчах в дебютном сезоне (точнее, его концовке) за фарм-клуб «Торонто», благодаря чему заслужил контракт новичка с «Мэйпл Лифс». Затем, однако, не пошло – результативность Павла упала, за чем последовали ссылка в ECHL, обмен прав в «Чикаго» и драфт отказов, с которого 23-летнего нападающего никто не забрал, что и привело его в Россию.

Гордеев, который успел пересечься с Гоголевым на уровне лиги Онтарио в «Гельф Шторм», родился в Омске, но в семилетнем возрасте переехал в Канаду, где получил второе гражданство. При этом Фёдор заявлял, что играть хочет за сборную России, однако пока такого шанса ему не предоставилось ни на одном уровне. К 24 годам за спиной габаритного защитника более 250 матчей в OHL и 100 в ECHL, а вот в АХЛ и НХЛ он таким опытом пока похвастаться не может – на счету Гордеева лишь семь матчей за фарм-клуб «Миннесоты», в систему которой он был обменян в 2019 году из задрафтовавшего его «Торонто».

Иван Морозов, Александр Пашин («Спартак»)

Новички красно-белых знакомы российским зрителям куда больше – в отличие от дуэта из «Сибири», Морозов и Пашин получали хоккейное образование в отечественных клубах и первые шаги в качестве профессионалов делали именно в России. Оба игрока уезжали в Северную Америку из других клубов – Иван, хоть и последний на сегодняшний день матч в КХЛ провёл в составе «Сочи», принадлежал СКА, а Александр – «Салавату». Однако после обменов права на них оказались у «Спартака», который спустя сезон после отъезда обоих форвардов смог взять их в аренду. Предстоящий год для Морозова и Пашина будет важным – им предстоит реабилитироваться после не самого удачного периода в АХЛ и доказать, что в будущем они ещё могут быть полезны «Вегасу» и «Каролине» соответственно.

Иван Морозов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Евгений Свечников, Максим Марушев («Ак Барс»)

Возвращения Евгения в Россию ждали не один год – талантливый, но немного невезучий форвард оказывался на грани отъезда из Северной Америки на протяжении нескольких лет подряд, но упорно цеплялся за каждый шанс остаться и проявить себя в НХЛ, за что надо отдать ему должное. Спустя девять лет за океаном Свечников-старший всё-таки принял решение вновь сыграть за «Ак Барс», в котором он когда-то и начинал профессиональную карьеру.

Вместе с Евгением казанцы вернули ещё одного воспитанника – Максима Марушева. Перспективы 24-летнего игрока на другом конце света ещё во время его ухода из системы казанцев казались туманными, но форвард решил попытать счастья за рубежом. Не получилось – после двух лет в системе «Вегаса», где Максим так и не стал лидером даже в «Хендерсоне», он возвращается в родной клуб. Здесь конкуренция будет нешуточной – получится ли у него закрепиться в основе, пока тоже большой вопрос. Поэтому не исключено, что Марушев, который в Казани находится на просмотре, ещё сменит клуб – поговаривают, что в услугах игрока заинтересован «Трактор».

Семён Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов («Трактор»)

Центральный нападающий, который в межсезонье стал участником громкого обмена из «Торпедо», возвращается в Россию после лучшего сезона за океаном – Дер-Аргучинцев набрал 43 (14+29) очка в 55 матчах (регулярка + плей-офф) за фарм «Торонто» и в целом мог бы рассчитывать на шанс попробовать задержаться в НХЛ на больший срок, чем один матч, однако в нынешних «листьях», сохранивших права на Семёна, получить такой практически нереально. В «Тракторе» у 22-летнего игрока появляется возможность стать одним из лидеров команды, окрепнуть и, возможно, подготовиться к повторному отъезду за океан.

Семён Дер-Аргучинцев в составе «Торонто Марлис» Фото: Jonathan Tenca/Zuma/ТАСС

Кравцов же в очередной раз будет реанимировать карьеру в родном клубе. Вингер, которому когда-то прочили большое будущее, даже после смены обстановки в НХЛ не смог закрепиться в далеко не самом сильном «Ванкувере», что в очередной раз привело его в Челябинск, где Виталия всегда ждут с распростёртыми объятиями. Ставить крест на энхаэловской карьере Кравцова пока рано – в конце концов, форварду всего 23 года, и у него ещё полно времени, чтобы в полной мере проявить свои сильные качества в Северной Америке. Но, возможно, сначала для этого лучше на пару тройку-лет осесть в «Тракторе»?