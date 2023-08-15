В деле Федотова не надо искать врагов. Упрямство ЦСКА может «добить» наш хоккей

И виноваты в этом будут совсем не ИИХФ или НХЛ.

ИИХФ наконец-то вынесла своё решение по делу Ивана Федотова. Вратаря дисквалифицировали, а ЦСКА получил бан на международные трансферы.

Федерации понадобилось более месяца, чтобы что-то решить. Многие раскритиковали ИИХФ за то, что так долго тянули, а немало людей – за само решение. Сразу же последовали и громкие предложения – вплоть до выхода из состава организации!

Правильно ли поступила ИИХФ? Нужно ли выходить из её состава? И что теперь делать? Разберёмся.

Что случилось?

Для тщательного анализа необходимо вспомнить всю хронологию событий.

Май 2022 года . Федотов подписывает контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз». На один год. «Лётчики» задрафтовали Ивана ещё в 2015 году.

. Федотов подписывает контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз». На один год. «Лётчики» задрафтовали Ивана ещё в 2015 году. 1 июля 2022 года . Федотова задерживают в Санкт-Петербурге и через некоторое время отправляют на службу в армию в Северодвинск.

. Федотова задерживают в Санкт-Петербурге и через некоторое время отправляют на службу в армию в Северодвинск. 14 июня 2023 года. «Филадельфия» на официальном сайте объявляет об автоматическом продлении контракта с вратарём на год из-за непредвиденных обстоятельств.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Начало июля 2023 года . Сначала появляется слух, что Федотов заключил соглашение с ЦСКА. После этого Иван выкладывает фото с отдыха – он завершил службу в армии.

. Сначала появляется слух, что Федотов заключил соглашение с ЦСКА. После этого Иван выкладывает фото с отдыха – он завершил службу в армии. 3 июля 2023 года . Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщает, что у Федотова есть действующий контракт в НХЛ.

. Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщает, что у Федотова есть действующий контракт в НХЛ. 8 июля 2023 года. КХЛ заявляет, что зарегистрировала контракт вратаря. После этого ЦСКА объявляет о подписании двухлетнего соглашения с Иваном. Президент армейцев Игорь Есмантович уверяет, что всё в рамках правил.

10 июля 2023 года ФХР заявляет, что примет решение по Федотову только после консультации с ИИХФ.

12 июля 2023 года . Международная Федерация хоккея начинает разбирательство по делу вратаря.

. Международная Федерация хоккея начинает разбирательство по делу вратаря. 14 июля 2023 года . Дэйли сообщает, что не считает действия ЦСКА нарушением меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Меморандум не имеет силы.

. Дэйли сообщает, что не считает действия ЦСКА нарушением меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Меморандум не имеет силы. 31 июля 2023 года. Журналист Даррен Дрегер пишет, что Национальная хоккейная лига и «Филадельфия Флайерз» хотят продлить контрактное соглашение российского голкипера Ивана Федотова «из-за того, что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России».

Агент вратаря Джей Пи Бэрри отмечает, что 30 июля состоялся телефонный разговор с Федотовым, в ходе которого он сообщил, что готов принять решение ИИХФ по спору между «Филадельфией» и ЦСКА касательно его контракта, и что он просто хочет возобновить свою карьеру. Если его контракт с «лётчиками» будет признан действующим и обязательным к исполнению, то голкипер будет выступать в НХЛ.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

14 августа 2023 года. ИИХФ принимает решение наложить дисквалификацию на Федотова и бан на ЦСКА. ФХР передаёт полученные от ИИХФ документы в армейский клуб, ему дали семь дней для выработки порядка дальнейших действий.

Позже и ЦСКА отреагировал, назвав решение ИИХФ «ангажированным». Причём армейцы даже отредактировали свой же текст, добавив туда абзацы про НХЛ.

15 августа 2023 года. Дэйли сообщает, что Федотов сможет сыграть в НХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

Заявление ИИХФ

ИИХФ проверила контракты, заключённые вратарём с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов организации.

На основании доказательств, предоставленных ИИХФ заинтересованными сторонами, федерация установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт НХЛ с хоккейным клубом «Филадельфия» на сезон-2023/2024. Соответственно, ИИХФ установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьёй II.4.1 регламента международных трансферов ИИХФ, когда подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/2024.

В соответствии со статьёй II.4.1 регламента международного трансфера ИИХФ Ивану Федотову было дано две недели на то, чтобы либо вернуться в свой бывший клуб (то есть в «Филадельфию»); или получить освобождение от обязательств по контракту от своего бывшего клуба. Поскольку в указанный период не было совершено ни одного действия, ИИХФ наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции:

Четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч ЦСКА в регулярном чемпионате) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

В соответствии со статьёй II.4.2 регламента ИИХФ по международным трансферам предполагается, если не установлено иное, что любой клуб, подписавший контракт с игроком, нарушившим свой контракт профессионального игрока, склонил этого игрока к нарушению. Таким образом, поскольку ХК ЦСКА знал о контракте игрока с НХЛ и не доказал ИИХФ, что он не побудил игрока к нарушению контракта профессионального игрока, ИИХФ наложила на ХК ЦСКА следующие спортивные санкции:

Запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

Заявление ФХР

Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарём Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/2024. Согласно заключению ИИХФ, подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете ИИХФ.

Заявление ЦСКА

14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова.

Хоккейный клуб ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным.

Представляется абсурдной ситуация, когда Международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат. Принятые ИИХФ решения по своей сути направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ.

После изучения всех материалов клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова — он находится на сборах основной команды в городе Минске и готовится к стартовой игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с казанским «Ак Барсом».

У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мотивация «Филадельфии»

Теперь давайте проанализируем действия и мотивы каждой стороны. Начнём с «Филадельфии».

Очевидно, что «лётчики» едва ли использовали бы Федотова сразу, если бы он переехал к ним на будущий сезон. Тем не менее у клуба есть определённые проблемы с вратарями – из надёжных голкиперов чуть ли не один только Картер Харт, от которого пытаются избавиться всеми возможными средствами из-за его участия в скандале с канадской сборной. У них всё ещё есть права на Федотова. Отказаться от одного из лучших – если не от лучшего — вратарей мира за пределами НХЛ, особенно в такой ситуации? Это было бы глупо.

Были ли у «Филадельфии» основания продлить договор? Судя по всему, в правилах НХЛ действительно есть пункт, согласно которому контракты могут быть автоматически продлены из-за непредвиденных обстоятельств. Можно ли отнести к таковым неожиданный призыв на службу 25-летнего хоккеиста? Несомненно. Так что «Флайерз» поступили вполне разумно и логично.

Мотивация ЦСКА

Тут всё понятно. Армейцы, судя по всему, ожидали, что казахстанские игроки станут легионерами в КХЛ, поэтому отпустили Адама Рейдеборна. Им потребовался новый первый номер. И они обратились к кандидатуре Федотова, посчитав, что неотработанный контракт в НХЛ можно считать истёкшим.

Решение ИИХФ адекватное?

Не самое популярное мнение, но Международная федерация хоккея в целом поступила правильно. А теперь постараюсь объяснить почему.

У «Филадельфии» были моральные и юридические основания продлить соглашение Федотова. Самый важный момент — контракт не был исполнен. Так что их действия законны. Если учесть слова агента вратаря, самому Ивану в целом без разницы, где играть – главное, играть.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

Хоть мысль и улавливается, да вот всё же понять логику самих армейцев тяжело. Да, у них есть острая потребность во вратаре. Но очевидно, что они поступают неправильно. просто забирают чужого вратаря и говорят, что всё в рамках закона, не приводя никаких доказательств. Если российскому хоккею повезло после случая с побегом Александра Радулова, это не значит, что повезёт и сейчас.

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ИИХФ поступила правильно, указав на неправомерность действий ЦСКА. Армейскому клубу нужен был жёсткий и дерзкий ответ – пропорциональный их действиям. Чтобы показать, что правила надо уважать, что закон равен для всех и что здесь не российский хоккей – вам не дадут просто спокойно вытащить игрока из другого клуба и сделать вид, что ничего такого не произошло.

Правильно досталось и самому Федотову. Понятное дело, что здесь и сейчас именно Иван – главный пострадавший. Голкипер и так целый год провёл вне хоккея. А теперь его времяпрепровождение без игры, приносящей ему хлеб, может растянуться суммарно до полутора лет. Но всё же обвинять только ЦСКА во всей ситуации нельзя. Разве руководство армейцев ставило подпись под новым контрактом Федотова? Вряд ли. Вероятное малодушие Ивана в этой ситуации сыграло свою роль.

Страшные последствия

Если бы на этом всё закончилось, это было бы ещё удобоваримо. Но ЦСКА своим заявлением чётко сказал: мы не согласны и продолжим упираться.

Не подумайте неправильно: упорство – это очень важное качество. Что в жизни, что в спорте. Плохо, когда упорство перерастает в банальное слепое упрямство. Кажется, в ЦСКА не особо думают о последствиях своих действий. А они могут быть кошмарными.

Москвичи подставляют не просто Федотова и КХЛ — весь российский хоккей. Сейчас ИИХФ «стрельнула» точно в цель: есть два виновника – ЦСКА и Федотов, — они и понесут наказание. Теперь же армейцы пытаются развязать настоящую войну с Международной федерацией хоккея. То есть теоретически санкции могут распространиться и на КХЛ. И на весь российский хоккей.

Иван Федотов в составе сборной России Фото: РИА Новости

Отечественный хоккей и так находится в изоляции. Но ИИХФ может, например, наложить бан на все клубы КХЛ, запретив совершать международные трансферы. Почему? Организация может обратиться к КХЛ с просьбой не регистрировать контракт Федотова – это будет в соответствии с правилами. Но Континентальная хоккейная лига способна пойти на принцип и не согласиться следовать предписаниям. Тогда ИИХФ сможет применить санкции и к КХЛ.

Тогда клубы, которые и так погибают под грузом решений по сокращению лимита на легионеров, которые и так едва находят иностранцев и даже пытаются русифицировать их, будут лишены и этих возможностей. Да, они смогут подпускать к составу больше молодёжи, но развития юнцов, по сути, не будет – ибо развиваться толком не с кем и некуда. Да и не забываем, что переманивать молодых игроков солидными зарплатами – это фишка некоторых клубов в КХЛ.

Кроме того, изоляция российского хоккея может быть продлена на ещё более длительный срок. ИИХФ планирует вновь вернуться к обсуждению вопроса возвращения России и Беларуси на международную арену в мае 2024 года – на Конгрессе. Если отечественный хоккей постигнет хотя бы (хотя бы!) та же участь, что и ЦСКА, мы будем отстранены ещё на три месяца — до августа 2024-го. А там уже и Конгресс пройдёт, вероятно, придётся ждать нового… мысль поняли, в общем. Стоит ли временная радость ЦСКА от сохранения Федотова подобных последствий?

Иван Федотов Фото: РИА Новости

Замешана ли здесь политика? А может, и правда ну эту вашу ИИХФ?

Одно из самых популярных мнений по поводу ситуации Федотова гласит: решение ИИХФ обусловлено желанием вновь вставить палки в колёса России – явное политическое решение. Или что организация на побегушках у НХЛ, которая даже не входит в её состав.

Что ж, разберёмся. Хотя особо далеко ходить и не нужно.

Недавно Роман Ротенберг сообщил, что 50% доходов ИИХФ – это участие сборной России. Получается, организация, нацеленная на получение прибыли, собственными руками возьмёт пистолет под названием «санкции, которые навредят в первую очередь нам самим», прицелится себе в колено и выстрелит точно в него? Это даже звучит глупо.

Кроме того, можно вспомнить, сколько критики вызывали МЧМ и ЧМ без участия российской сборной. Мол, скучно, не так интересно без россиян. Очевидно, что часть этих слухов искусственно подогревалась отечественными СМИ, но всё же отсутствие нашей национальной команды действительно несколько снижает уровень международных соревнований.

А теперь плавно перейдём к теме НХЛ. Если подумать, у ИИХФ может быть повод «выслужиться» перед североамериканской лигой – чтобы полегче шли переговоры по поводу участия энхаэловцев на Кубке мира и Олимпиаде. Но даже этот вариант цепляет только на первый взгляд. Если задуматься, решение по одному игроку может задобрить Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и «Филадельфию». Но что делать с ещё 31 клубом лиги? Они не будут рисковать здоровьем своих игроков просто потому, что их попросило руководство НХЛ. Или просто для того, чтобы насолить россиянам. В составе этих же клубов немало наших игроков, которыми там дорожат.

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Более того, даже с участием НХЛ эти турниры всё ещё будут проходить без россиян. То есть без команды с Овечкиным, Кузнецовым, Капризовым, Шестёркиным, Василевским, Кучеровым… без огромного ряда суперзвёзд. Это всё ещё значительная потеря по качеству и, само собой, по доходам.

Так что вариант с «ангажированностью» отпадает. ИИХФ не будет стрелять себе в ногу.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом проблема-то остаётся. Какая? ЦСКА не хочет признавать свои ошибки и готов разрушить всё ради своих интересов, которые даже слегка не смогут покрыть возможный ущерб.

По сути, армейцы – как и многие наши эксперты — пытаются просто запутать аудиторию. Интересы России здесь никак не ущемляются. Потому что именно действия ЦСКА привели к их бану. Потому что именно их действия привели к дисквалификации Федотова. Между прочим, основного вратаря сборной. Который тоже отчасти виноват в ситуации, но всё же.

Если бы ИИХФ хотела «напасть» на интересы России, то сразу наказала бы КХЛ, ФХР или весь отечественный хоккей. Способов – навалом. А так, организация применила санкции только к виновникам ситуации и тщательно пояснила своё решение, ссылаясь на правила организации. Организации, членом которой мы всё ещё являемся.

ЦСКА поступает неправильно – это факт. Необходимо уважать правила, которые ты же и подписывал. Если нарушаешь чётко установленные правила, то виноват именно ты.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

Кто-то может возразить: но ведь НХЛ приостановила меморандум о взаимном уважении контрактов! Да, но, во-первых, негласно это правило всё ещё действует. Во-вторых, даже если отойти от неюридических предписаний, правила ИИХФ-то никто не отменял. Они всё ещё находятся в юридической плоскости. Какими бы ни были отношения между КХЛ и НХЛ, ИИХФ по-прежнему следит за исполнением международных контрактов – это её юрисдикция.

Сколько хоккеистов на действующих контрактах – хоть в НХЛ, хоть в КХЛ – переехали в другую лигу за последние полтора года? Ни одного. Из последних примеров отъездов можно вспомнить случай Дмитрия Воронкова и «Коламбуса». Стороны дождались, пока завершится соглашение форварда с «Ак Барсом», и только после этого начали переговоры.

Можно сколь угодно обвинять НХЛ в ангажированности, но там уважали наши контракты. Вот и всё.

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Ещё одна популярная мысль – призывы к выходу из ИИХФ. Это отличная идея. Почему?

Во-первых, наши хоккеисты смогут спокойно плевать на контракты КХЛ и уезжать в Северную Америку сразу, как только им захочется. О каком поступательном развитии отечественного хоккея тогда можно говорить, если ты рискуешь в любой момент потерять игрока, на которого рассчитывал? Представьте: прямо сейчас условный Матвей Мичков берёт и просто уезжает в Филадельфию. Какой будет реакция? Думаю, даже расписывать нет смысла. И так понятно.

А это, в свою очередь, может привести и к более серьёзным последствиям внутри страны. Например, к юридическому запрету покидать Россию игрокам. В таком случае у хоккеистов толком не будет мотивации развиваться. В 21 год получишь своё место в первом звене с хорошей зарплатой – всё, считай, карьера на этом минимум для половины парней завершится.

Иван Федотов в сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во-вторых, в дверь в хоккей, в которую нам снаружи заколотили гвозди, мы ещё и со своей стороны наколотим других гвоздей. Ещё и клеем от души польём – чтоб наверняка. Иными словами, нам фактически нельзя будет ни с кем играть. Даже с условной Индией или какой-нибудь африканской страной. Не получится поддержать уровень национальной команды. Этого ли мы хотим? Такое величие нашей сборной мы себе представляем?