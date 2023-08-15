«Салават» обрёл характер, китайцы забрали кубок у «Лады». Итоги предсезонных турниров КХЛ

Звёзды «Ак Барса» сверкают так, будто не уходили в отпуск, а «Динамо», похоже, и не собиралось выигрывать.

До старта очередного сезона КХЛ остаётся чуть более двух недель, и сейчас команды выходят на финишную прямую в своём подготовительном процессе. Большинству клубов предстоит сыграть ещё по одному предсезонному турниру или серии товарищеских матчей. Накануне же почти одномоментно завершились розыгрыши трёх кубков.

В Казани оспорили Кубок Танеко. Состав участников вышел довольно представительным: к принимающему гостей «Ак Барсу» присоединились «Локомотив» и «Трактор». Четвёртый слот занял «Барыс». Астанинцы вполне предсказуемо приняли на себя роль слабого звена и уступили во всех четырёх встречах, причём от матча к матчу смотрелись всё хуже. Если поначалу казахстанцам удавалось сохранять дисциплину, то к концу всё разрушилось: «Локомотиву» и «Ак Барсу» они проиграли с общим счётом 2:9.

Впрочем, болельщики астанинского клуба могут найти и повод для оптимизма: новички Райли Барбер и Давид Скленичка были чрезвычайно активны в созидании и показали, что статус лидеров команды на них возложили не зря. Эх, если бы к ним ещё кто-нибудь присоединился…

«Локомотив» с точки зрения результатов ушёл от «Барыса» недалеко. Собственно, в Казани железнодорожники смогли обыграть только астанинцев – и заняли третье место. Но в общем и целом ярославцы оставили приятное впечатление. Особенно постарались представители молодого поколения. Две шайбы в активе Ярослава Лихачёва, по два ассиста у Александра Перевалова и Степана Никулина, гол у Алексея Кожевникова, хороший матч с 30 сейвами и серией буллитов за плечами вратаря Сергея Мурашова.

«Ак Барс», опирающийся в первую очередь на опыт, добрался до финала, где уступил «Трактору». Казанцы демонстрировали весьма агрессивную и результативную игру, забросив за четыре матча 14 шайб. Главные звёзды команды обнаружили себя в отличной форме: Вадим Шипачёв собрал коллекцию из шести ассистов, Галиев, Семёнов и Радулов оформили по дублю, Яшкин и Войнов положили на персональный счёт по три балла.

Тем не менее в решающем матче «барсы» не совладали с «Трактором». На протяжении всего турнира челябинцы крайне мало забивали, делая основную ставку на внимательность – в этом смысле почерк Анвара Гатиятулина совсем не изменился. В то же время уральцы не гнушались атаковать – случилась лишь одна игра, которую они закончили с показателем меньше трёх десятков бросков в створ. Стоит отметить, что тренеры экспериментировали с составом, поэтому он был очень далёк от оптимального. Вероятно, именно «Трактору» казанский кубок был нужнее, чем остальным. В прошлом сезоне уральцы пролетели мимо плей-офф, и если новый чемпионат начнётся с неудач, то в Челябинске хоккеистов никто не поймёт.

Пожалуй, наименее авторитетный турнир лета состоялся в Тольятти. Чемпион ВХЛ «Химик», «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Лада» определили обладателя Кубка «Лады». Хозяева одержали две победы, чего, правда, не хватило для титула. Свою особую роль в тольяттинском коллективе обозначил Андрей Алтыбармакян. Похоже, за время, проведённое на скамейке СКА, форвард соскучился по большому хоккею: в трёх матчах у него четыре очка, в том числе три шайбы. А вот Сергей Шумаков, самый известный игрок «Лады», пока держится в стороне – в его активе только один гол.

Пожалуй, разочаровал «Нефтехимик». Боевитая команда Леонтьева, которой этой весной удалось напрячь «Ак Барс», смогла победить только «Химик», а вот «Куньлуню» сдалась со счётом 1:6 – кажется, даже для предсезонки это не лучший знак. Вернувшийся в родную гавань Наиль Якупов отметился одним-единственным ассистом, но ещё более тревожный факт – выступление Эмиля Гарипова.

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Загадочный след оставил «Куньлунь». Китайцы уверенно разобрались не только с нижнекамцами, но и с «Ладой», а вот при виде «Химика» спасовали. Лидеры «драконов» закончили турнир с примерно одинаковой статистикой (сразу у четырёх человек по три очка), а тренер Виктор Игнатьев получил первый опыт в качестве главного человека на скамейке.

Кубок президента Республики Башкортостан остался на родине благодаря «Салавату Юлаеву». Уфимцы показали мощный хоккей и характер – и того, и другого им не хватило по ходу прошлого сезона. Вероятно, главное достижение юлаевцев на домашнем турнире – волевая победа над «Автомобилистом». Хозяева «горели» 1:3 вплоть до последних минут третьего периода, но внезапно собрались с силами и мыслями и вскоре закончили матч собственной победой. Неплохо сработали новички Владислав Лещенко и Матвей Гуськов: первый набрал четыре очка, а второй с готовностью принял на себя роль мотора команды.

«Металлург» остался на втором месте, но в составе отсутствовали легионеры. В то же время Андрей Разин дал шансы молодым, и некоторые из них его не подвели. Никита Гребёнкин, вернувшийся из дальневосточной аренды, выбил пять баллов, а Роман Канцеров отстал совсем на чуть-чуть. При этом без очков остался Данила Юров, прогресса от которого ждут не только в Магнитогорске, но и в Миннесоте.

Данила Юров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Автомобилист», тоже зачастую не выставляя идеальный состав, занял третье место. Из-за слишком экспериментального подхода к турниру трудно оценить истинное состояние екатеринбуржцев.

То же самое касается и «Динамо». Москвичи проиграли два матча из трёх, причём последний со счётом 2:7, хотя их заявка выглядела почти идеальной. Но кажется, что реальных причин для беспокойства у болельщиков бело-голубых нет. Динамовцы изначально отнеслись к уфимскому турниру как к тренировочной формальности.

Очевидно, Никита Гусев не набрал в необходимую форму, Седрик Пакетт не успел восстановиться от повреждения, а Эрик О'Делл присоединился к команде чуть ли не сразу после подписания нового контракта.