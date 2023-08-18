Сыграет ли Федотов за ЦСКА? Пять вратарских раскладов для чемпиона КХЛ

Эпопея с голкипером Иваном Федотовым, его соглашением с ЦСКА, неотработанным контрактом с «Филадельфией» и решением ИИХФ по-прежнему продолжается. Тем временем до старта регулярного чемпионата КХЛ осталось две недели, поэтому вратарский вопрос армейцам нужно оперативно решать. Какие варианты у них есть?

Федотов остаётся в ЦСКА

Самый желанный для армейцев итоговый результат. После очевидного решения ИИХФ (не в пользу России) о дисквалификации Ивана на четыре месяца и международного трансферного бана для ЦСКА армейские юристы наверняка подадут апелляцию и будут стараться отстаивать клубную правоту. Точка в этом деле однозначно не поставлена, хотя из Северной Америки уже сообщали, что на игру Ивана в НХЛ дисквалификация не распространяется. Но ведь нынешняя задача ЦСКА – это не отправить Ивана за океан, а сохранить его для российского болельщика. Посмотрим, как будет развиваться ситуация и чем она закончится.

Реально ли вернуть Рейдеборна?

Практически нет, и тут дело даже не столько в наложенном на москвичей запрете на международные трансферы. ЦСКА изначально мог оставить шведа после чемпионского сезона, но из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ с Адамом в итоге расстались. При этом сделали всё красиво, без ссор и конфликтов, поблагодарив за понимание агента игрока Алёшу Пилко – сильнейшего в России по работе с иностранными хоккеистами. Сейчас у Рейдеборна уже есть действующий контракт с швейцарским «Берном», в составе которого скандинав будет выступать в следующем сезоне. В ЦСКА же Рейдеборн проявил себя очень здорово, сыграв одну из ключевых ролей в плей-офф.

Возможно ли заполучить Подъяпольского из СКА?

Тоже маловероятный вариант. Да, СКА нужно чистить платёжку. Да, в обойме у армейцев с берегов Невы есть Маттссон, Николаев, молодой Иванов, а Подъяпольского в команде действительно не будет, о чём уже сообщали инсайдеры. Однако для СКА нет никакого смысла отдавать вратаря своему главному конкуренту, тем самым усиливая состав ЦСКА. Конечно, различные сделки и обмены между армейскими грандами случались, но не в этот раз. Владислав практически наверняка продолжит карьеру в «Ладе», в которую ранее уже отправили целый ряд игроков из команды Романа Ротенберга.

Владислав Подъяпольский Фото: РИА Новости

Можно пригласить Антона Худобина

Опытный 37-летний вратарь является свободным агентом и активно рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ. За плечами у Антона долгие годы выступления в НХЛ, финал Кубка Стэнли с «Далласом», золото и серебро чемпионатов мира в составе сборной России, множество ярких матчей. Кто-то сомневается в физической форме Худобина, но россиянин регулярно тренируется и работает над собой. В нынешней ситуации очень неплохой вариант для москвичей. Здесь главное договориться по финансовым условиям, чтобы уместиться в потолок зарплат, но это вопрос представителей Антона и клубного руководства ЦСКА.

Входить в сезон с парой Шарыченков — Скотников

Вряд ли в ЦСКА решатся на подобный шаг. Шарыченков – железный второй номер для клуба со статусом ЦСКА. Такой вратарь должен давать отдых голкиперам уровня Федотова и Рейдеборна, забирая свои 20–25 матчей в регулярке. Скотников же ещё молод и неопытен, ему можно и нужно доверять, но ставку на парня делать рано. Даже при высокой уровне дисциплины в ЦСКА и сильной оборонительной линии подобный тандем может сыграть с армейцами злую шутку.