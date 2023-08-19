Не всё могут короли. Провести успешный сезон «Лос-Анджелесу» помешают свои же вратари?

Хоккейная Калифорния изголодалась по крупным победам – последний раз кубковые амбиции на западном побережье США проявлял «Сан-Хосе», который после неудачного финала конференции в 2019 году осел на дне Тихоокеанского дивизиона вместе с соседями из «Анахайма», пропустившими уже пять розыгрышей Кубка Стэнли кряду.

Достойнее всех из калифорнийской тройки в последние пару лет выглядит «Лос-Анджелес», но до успехов первой половины 2010-х, когда «Кингз» покорились два чемпионских титула за три года, ему очень далеко – после 2014-го, когда «короли» завоевали третий в своей истории Кубок Стэнли, он участвовал лишь в четырёх розыгрышах из девяти возможных, неизменно выбывая из борьбы уже в первом раунде. Что в этом году, что годом ранее «Лос-Анджелес» споткнулся об «Эдмонтон», который добродушно оформил своему бывшему наставнику Тодду Маклеллану и его дружине две ранние путёвки в отпуск.

Несмотря на скорый вылет, в новый сезон «короли» и их фан-база входят с оптимизмом. По мнению коллег из The Athletic, «Кингз» являются «тёмной лошадкой» следующего сезона. Предположение интересное и при этом не лишённое оснований – «Лос-Анджелес» практически окончил перестройку и, хоть почти и не проводил трансферов на вход в межсезонье, выглядит как минимум не хуже прошлогодней версии.

Главным усилением «королей» стал обменянный из «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа, который должен усилить центральную ось команды – многолетний лидер и капитан Анже Копитар, решивший вопрос с новым контрактом, естественно, останется первым выбором, в то время как Филлип Дано наверняка уступит место Дюбуа во второй тройке и опустится в третье звено, где сможет вернуться к функциям разрушителя, благодаря которым он не раз оказывался в десятке лучших в лиге форвардов оборонительного плана. Место в четвёртом сочетании, скорее всего, будет за Блейком Лизоттом, неплохо проявившим себя в прошлом сезоне.

За Дюбуа «Кингз» пришлось немало заплатить – в пользу «Джетс» отошли права на двух ОСА Габриэля Виларди и Расмуса Купари, а также выбор во втором раунде следующего драфта и вингер Алекс Иафалло. С точки зрения потолка зарплат это практически равноценный обмен – сумма контрактов нового трио «реактивщиков» ненамного уступает кэпхиту Дюбуа. Многие видят минус для «Лос-Анджелеса» в скверном характере канадца, который со скандалом покидал «Коламбус», да и в «Виннипеге» задерживаться не хотел. Однако переход в стан «королей» может раскрыть форварда с новой стороны – Пьер-Люк наконец-то добрался до мегаполиса, сменив серую Манитобу на солнечную Калифорнию, а в команде, где есть суперзвёзды вроде Копитара и Даути, на него не будет оказываться такого давления.

Фланги и оборона «Кингз» обошлись без усилений, а главный их успех заключается в сохранении Владислава Гаврикова, который вместе с Мэттом Роем сформировал самую крепкую оборонительную пару «королей» в прошедшем плей-офф. На подходе к основе находится 20-летний Брандт Кларк, которого в Лос-Анджелесе называют преемником Дрю Даути – в общем, набор полевых игроков позволяет калифорнийцам рассчитывать на преодоление порога первого раунда.

Но надежды на успешный сезон может разрушить вратарский корпус клуба, который этим летом обновился едва ли не полностью. После прошлого года в составе остался только Феникс Копли, который превзошёл по количеству матчей и Джонатана Куика, и Кэлвина Питерсена – предыдущего основного дуэта «Кингз», уже покинувшего команду, — но при этом показывавшего далеко не лучшую игру. Йоонаса Корписало, проведшего сильную концовку регулярки, но слабо сыгравшего в плей-офф, «короли» оставлять не стали, взяв в пару к Копли 36-летнего Кэма Тальбо после его невыразительного сезона в «Оттаве».

Феникс Копли и Дрю Даути Фото: Zuma/TASS

Канадский ветеран предвкушает работу с Тоддом Маклелланом, под руководством которого он играл в «Эдмонтоне: «Когда мы были в «Ойлерз», я провёл самое большое количество матчей за сезон в карьере и лучшие годы, поэтому воссоединение с ним – определённо большой бонус для меня».

Однако болельщики «Лос-Анджелеса» оптимизма Тальбо не разделяют, называя свой вратарский корпус «в лучшем случае средним, в худшем – отвратительным». В последнем году Кэма часто мучили травмы, и в 36 лет надеяться провести полноценный сезон без повреждений уже не стоит. Что касается Копли, то расчёт на него как на первого номера может дорого стоить «королям» — американец провёл всего 68 матчей в НХЛ, и этого для полной веры в него всё-таки маловато. Конечно, пример Эдина Хилла доказывает, что выстрелить может любой, но это, скорее, исключение из правил – надеяться на повторение его подвигов можно в экстренных случаях, но никак не на постоянной основе.

Вратарскую позицию «короли» усилить не смогли – она однозначно требует укрепления, будь то в межсезонье (что лучше) или же во время дедлайна обменов (до которого ещё нужно дотянуть). В противном случае мечты «Лос-Анджелеса» и Анже Копитара о походе за ещё одним Кубком Стэнли так и останутся мечтами.