«Над нами уже смеются». Норвегия из-за долгов распустила хоккейную сборную

Пока до конца года, но есть опасения, что кризис затянется.

Кошмарные новости для норвежского хоккея – национальная федерация была вынуждена распустить национальную команду. Президент федерации Таге Петтерсен сообщил, что сворачивает деятельность сборной до конца 2023 года, сообщает портал NRK.

«Всё на паузе до конца года, если не случится положительных изменений в доходах», — заявил Петтерсен.

Дефицит бюджета превышен в полтора раза

Это значит, что национальная команда останется без практики в двух запланированных до Нового года международных паузах. В ноябре Норвегия должна была играть в Риге с Латвией и Данией, в декабре были запланированы матчи с Латвией и Словакией в Братиславе.

Норвегия была вынуждена пойти на такие радикальные меры из-за серьёзных убытков. В 2022 году дефицит бюджета федерации хоккея составил 9 млн крон (около $ 845 тыс.) – примерно на 3 млн крон больше, чем было запланировано.

Норвегия – небольшая по хоккейным меркам держава, которая периодически даёт миру качественных игроков и с 2006 года держится в элитном дивизионе чемпионатов мира, временами стреляет сенсационными победами над фаворитами, но показать стабильное развитие и качественный рывок вперёд пока не может. На последней Олимпиаде норвежцы и вовсе остались за бортом квалификации – впервые с 2006 года.

«Государство давало деньги, когда был олимпийский статус»

Уроженец Хельсинки Юха Каунисмяки, ранее выступавший за сборную Норвегии, а теперь возглавляющий команду «Ставангер», объясняет плохое финансирование команды её неудовлетворительными результатами.

«Это шок, я потрясён, что такое может случиться на этом уровне. Это ведь зимний вид спорта, а Норвегия – одна из богатейших стран мира. Но в хоккее у них не получается выиграть медали. В Норвегии олимпийский статус означает определённый уровень финансирования. Государство давало деньги, когда у сборной был олимпийский статус. Небольшой прогресс команда показывала, но спорт всё равно не двигался вперёд.

Был подъём, когда мы впервые дошли до четвертьфинала ЧМ. Было воодушевление, матчи показывались по федеральным каналам, чтобы все могли их посмотреть. Тогда и Матс Цуккарелло пробился в НХЛ, были и другие звёздные игроки, но этот спорт ещё не захватил всё общество. Тогда был момент, чтобы двигать хоккей вперёд, как это уже давно делается в Финляндии.

Норвежцы сходят с ума по футболу, дальше идут зимние виды спорта. На уровне сборных ещё очень популярен гандбол, но на клубном уровне хоккей его обходит. Здесь клубный хоккейный чемпионат важнее игр сборной», — говорит он в интервью Iltalehti.

«Над нами уже смеются»

«Шокирующие новости. Я озадачен тем, что национальная команда в таком большом виде спорта неспособна вести бизнес в Норвегии. Тревожно, что так получается. Странные ощущения от того, что осенью сборная не будет собираться. Мои шведские партнёры по команде уже смеются над нами», — рассказал нападающий «Фрёлунды» Матс Россели Ольсен.

«Естественно, это обидно. Тревожно ещё и потому, что это затрагивает не только главную сборную, но вообще все национальные команды. Пока невозможно сказать, как это повлияет на норвежский хоккей. Очевидно, это плохо для национальной команды, за которую отвечаю я. В краткосрочной перспективе наши игроки и менеджеры лишаются международного опыта, который нужен, чтобы сделать следующий шаг. Эти матчи и паузы на игры сборных неоценимы в плане развития. В долгосрочной перспективе мы начнём терять доверие наших болельщиков», — считает главный тренер сборной Тобиас Юханссон.

«Это пугает, никогда прежде мы не были представлены на чемпионатах мира во всех возрастных группах, а сейчас нас сокращают. Очень невовремя. Это крайне опасно для норвежского хоккея. Национальная команда – это флагман», — считает защитник Александер Бонсаксен.

«Грустно для норвежского хоккея, что они вынуждены принять меры, которые так сильно ударят по ним. Ещё я удивлён, что решение принято так поздно, в августе, когда все мероприятия национальных команд запланированы», — говорит бывший главный тренер сборной Рой Йохансен.

Под сокращение пока не попадает молодёжная сборная, которая впервые с 2014 года пробилась в элиту и должна сыграть на МЧМ-2024 в декабре-январе. Женская сборная также успела уехать в Китай, где 20 августа стартовал ЧМ-2023 в первом дивизионе.

На данный момент ЧМ-2024 значится в планах у сборной Норвегии, но одним 2023 годом дело может не ограничиться. «Судя по информации, которую я получил, в планах возвращение в 2024 году. Я уже начал обзванивать наших лучших игроков, есть опасения, что пауза продолжится и после 2023 года», — предостерёг Юханссон.