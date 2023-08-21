Скаут «Вашингтона» — теперь болельщик «Авангарда»? Сын Николишина переезжает в Омск

Неофициально, но похоже, что факт: «Авангард» договорился с «Амуром» о переходе Ивана Николишина. В обратном направлении, из Омска в Хабаровск, должны проследовать защитник ВХЛ Кирилл Спиценко и нападающий МХЛ Даниил Фесенко.

Взаимоотношения между «Амуром» и Николишиным обострились ещё прошлой весной. Форвард доигрывал сезон с травмой и, когда команда не смогла выйти в плей-офф, занялся её лечением. По утверждению нескольких инсайдеров, клуб настаивал на том, чтобы игрок воспользовался стандартной страховкой от КХЛ, но Иван намеревался отправиться в немецкую клинику, где, в отличие от российских конкурентов, успели наработать успешную практику по решению подобных проблем.

«Амур» отказался оплачивать реабилитацию сразу, пообещав хоккеисту, что компенсирует расходы постфактум. Когда Николишин предоставил в бухгалтерию чеки на проведённую операцию, клуб изменил позицию и заявил, что готов погасить долг только после того, как Иван подпишет новый контракт.

С берега «Амура» всё выглядит иначе. Версию клуба изложил генеральный менеджер Вадим Покотило: «Да, мы видели эти статьи и сообщения в блогах журналистов. Ничего, кроме недоумения, они у нас не вызвали. Не стали сразу комментировать эти домыслы, чтобы дать Ивану возможность без давления принять правильное решение. Но сейчас уже можно и нужно прояснить ситуацию.

Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить её в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве.

Заявления уважаемых журналистов о том, что клуб обещал оплатить операцию позднее по предоставленным Иваном чекам и прочим документам, к реальности отношения не имеют».

На вопрос о том, что будет дальше, Покотило ответил: «В любом случае мы будем действовать только в интересах клуба. Прежде всего это касается появляющихся в последнее время слухов об обмене Николишина в другой клуб. Не могу сказать, что в этом смысле наблюдается ажиотаж».

Действия в интересах клуба привели к тому, что клуб остался без лучшего бомбардира прошлого сезона. Николишин набрал 42 (17+25) очка – на 30% больше, чем его ближайший преследователь. Взамен «Амуру» достаётся не самый перспективный нападающий омской системы (в прошлом сезоне у Фесенко только 14 очков), а также защитник, за плечами которого к 23 годам только 10 матчей в КХЛ.

В то же время «Авангард» получает возможность окончательно решить проблему с центральной осью нападения. Из-за ужесточения лимита сибиряки отказались от Алекса Бродхёрста, а затем стали жертвой решения Корбана Найта – и остались у пустого корыта. На пару дней центральным первого звена оказался Валентин Пьянов, который даже в «Сибири» справлялся с этой ролью натужно. Но затем «ястребы» закрыли одну вакансию в центре (договорились с Райаном Спунером), а теперь – и вторую.

Безусловно, Николишин-младший – гораздо менее искушённый боец, чем Найт, и, вероятно, он начнёт сезон во второй тройке. Но слишком заточенный на атаку Спунер может не вписаться в компанию Буше и Ткачёва – тогда тренерам «Авангарда» придётся искать альтернативы и Николишин будет первым кандидатом на подмену канадцу.

Ивану 27 лет, в его активе чуть менее двух сотен матчей в регулярках КХЛ и ни одного в плей-офф, однако это отличный игрок, который суммой характера и работоспособности может компенсировать пробелы в мастерстве. Менеджерская команда «Авангарда» выполнила свою задачу и, пусть и ценой колоссального труда, всё-таки придумала, как заполнить топ-6. Смущает только, что этот топ выглядит слишком мягкотелым: среди пяти игроков, которые точно начнут в двух верхних звеньях, только Спунер выше 180 см. В этой связи особенно любопытно понаблюдать за омичами в матчах, скажем, с ЦСКА и «Ак Барсом», где очень много больших ребят.

Зато омичи получают большого болельщика. Иван – сын чемпиона мира и скаута «Вашингтона» Андрея Николишина. Сколько матчей «Авангарда» он посмотрит в этом сезоне?