Ничушкин сделал большое пожертвование, Кузнецов пошутил об Овечкине. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 августа 2023 года.

Кузнецов рассказал, что приукрашивает лучше Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в шутливой форме ответил на вопрос, в чём он лучше капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Ну приукрасить могу получше (смеётся). Он редко обманывает. Истории там какие-то. Я могу развеселить поинтереснее, наверное. А так в принципе он уважаемый человек. И в спорте его тяжело превзойти, правильно? А в жизни он очень добрый, но приукрасить не может, чтобы было шикарно, красиво», — приводит слова Кузнецова YouTube-канал «Трактор SHOW».

30-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий провёл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков.

Ничушкин сделал большое пожертвование академии «Трактора»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о посещении академии «Трактор». Обладатель Кубка Стэнли совместно с тренером Павлом Маркиданом провёл мастер-класс для юных спортсменов и подарил хоккейной школе сертификат на 3 143 413 рублей.

«Задача сегодня была посмотреть академию. Получилось очень интересно. Решили провести время с пользой. Дали ребятам на мастер-классе пару советов и сами получили хорошие эмоции. Сразу вспоминается клубная школа в Челябинске — приятное время, отличные впечатления. Хорошо ими заряжаешься. С детьми сейчас пообщался и окунулся в процесс. Почувствовал, будто сам только-только заканчиваю хоккейную школу», — приводит слова Ничушкина пресс-служба «Трактора».

Ничушкин — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013, серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2012/2013 в составе «Трактора», обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».

Хагель подписал контракт с «Тампой» на $ 52 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала восьмилетний контракт с нападающим Брэндоном Хагелем с кэпхитом в $ 6,5 млн, сообщает пресс-служба «молний».

Прошлый сезон стал для 24-летнего нападающего лучшим по голам (30), передачам (34) и очкам (64). В плей-офф Кубка Стэнли 2023 года Хагель сыграл шесть матчей, в которых забросил один гол и отдал четыре результативные передачи со средним временем на льду 21.01.

Брэндон перешёл в «Тампу» в марте 2022 года из «Чикаго Блэкхоукс». Всего за «Лайтнинг» форвард провёл 103 игры, в которых набрал 71 (34+37) очко. На драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года Хагель был выбран «Баффало Сэйбрз» в шестом раунде под общим 159-м номером.

Фёдоров считает реальным взять третий Кубок подряд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о шансах армейской команды завоевать уже третий Кубок Гагарина подряд, отметив, что не считает это нереальной задачей. Специалист отметил, что у московского клуба хороший уровень игроков.

«Завоевать третий Кубок Гагарина подряд — это и сложно, и реально. Дальше мы можем говорить всё что угодно. Хоккей — игра честная, срезал угол — результата не будет, если обработал — будет. Мы любим выигрывать, радовать болельщиков. У нас хорошая команда, которую нам удалось сохранить. Почему бы нет, мечтать никто не запрещает. У нас достаточно новичков, которые пришли из ВХЛ, молодёжной команды. Мы продолжаем развивать это направление в связи со сложившейся обстановкой. Мы рассчитываем на своих парней. Что удивительно, все ребята, которых мы пригласили на сборы, показывают феноменальный уровень. Они понимают, что на них реально рассчитывают. Фаворит — ЦСКА, а жизнь рассудит», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».

Уфимский университет учредил стипендию имени Амирова

Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ) имени Мифтахетдина Акмуллы учредил именную стипендию в память о скончавшемся бывшем нападающем уфимского «Салавата Юлаева» Родионе Амирове. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стипендию имени Амирова будут получать студенты колледжа БГПУ, достигшие выдающихся успехов в спорте. Сам Амиров был студентом Института физической культуры и здоровья человека БГПУ имени Акмуллы, выпускником Акмуллинского колледжа.

Амиров долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.