«Тампа» сохранила партнёра Кучерова, но есть проблема. Как теперь не потерять символ клуба

Почти одновременно два первых номера драфта НХЛ разных лет заключили новые контракты. Сделка Остона Мэттьюса ($ 13,25 млн) стала рекордной для постлокаутной лиги, а Алексис Лафреньер, наоборот, получил максимально скромное ($ 2,33 млн) продление для контракта новичка. Пару дней назад в НХЛ был подписан другой немаленький контракт, который по своему кэпхиту ($ 6,5 млн) находился посредине двух более обсуждаемых: Брэндон Хагель из «Тампы» получил более чем четырёхкратное увеличение действующей зарплаты.

Скорее всего, ещё два года назад вы про Хагеля и не слышали. Выбравший форварда в шестом раунде драфта «Баффало» даже не стал предлагать ему контракт новичка, и юниора бесплатно подписал «Чикаго». В ковидную годину форвард на правах аренды поехал играть во вторую (!) швейцарскую лигу, но благодаря энергии и желанию пахать Хагель пробился в состав «Чикаго» на укороченный сезон-2021. Вы могли узнать форварда лучше благодаря ЧМ-2021, где Брэндон входил в состав той канадской сборной, что сенсационно взяла золото, пусть сам Хагель остался без очков.

Через год канадский «электроник» пробился в первое звено «ястребов», где даже в кризисный для команды сезон выбил 20 шайб. Некоторые списывали это на эффект игры с Патриком Кейном, но менеджерам «Тампы», которые очень уважают трудяг, форвард пришёлся по душе. Ни Хагель, ни его звёздные партнёры не хотели обмена, перестраивающейся команде нужны были такие игроки. Однако обновившийся менеджмент «Чикаго» решил, что два пика первых раунда за одного игрока — слишком хорошее предложение, чтобы отказываться, и Брэндон отправился на юг.

В первом плей-офф показалось, что «Тампа», скорее, переплатила. Если другой герой канадского ЧМ-2021 Ник Пол моментально начал забивать важные голы, то Хагель в топ-6 «молний» выглядел инородным телом. Возможно, дело было в переломе стопы, с которым форвард играл, однако в Кубке Стэнли – 2022 вся атака команды была сконцентрирована в одном звене.

Брэндон Хагель Фото: AP/TASS

Однако все изменилось в прошлом сезоне. Звено Хагель — Пойнт — Кучеров — с двукратным отрывом самое используемое сочетание регулярки у «молний». Канадский вингер в нём занял место ушедшего в «Нью-Джерси» Ондржея Палата, взяв на себя тот функционал, который выполнял чех. Чем-то роль Хагеля напоминала игроков, которых в НБА называют 3&D (трёхочковые и защита): благодаря отличному броску Брэндон впервые в карьере выбил 30 шайб за сезон.

Его игровой стиль кратко описывали ещё по периоду игры в «Чикаго»: «Он вкалывает на льду. Не имеет значения, с какими партнёрами он играет, даже с Кейном, его стиль игры не меняется, он готов перемолоть всех соперников», — говорил тогдашний тренер клуба Дерек Кинг. Процент реализации бросков Хагеля по карьере — более 16%, больше многих признанных снайперов НХЛ. Показательно, что в прошлом сезоне Брэндон побил рекорд клуба по перехватам за отдельный сезон.

Сам форвард, конечно же, очень доволен. «Я просто благодарен, что смогу играть следующие восемь лет… наверное, девять лет с этими ребятами. Посмотрите, что Стэмкос до сих пор делает, это невероятно. Каждый год вы видите, как ребята становятся лучше. Пойнтер забил 50 голов в прошлом году, Куч, Вася, Серджи… просто играем дальше, эти ребята только становятся лучше. Я с большим нетерпением жду будущего». Воодушевление Хагеля можно понять, но есть одна маленькая проблема: сумма контракта форварда делает менее возможным то, что он через два года сыграет со всеми упомянутыми хоккеистами.

В следующем сезоне потолок зарплат впервые за долгое время существенно вырастет — ожидается, что он составит $ 87,5 млн. Команды впервые за долгое время получат гибкость в планировании состава — а «Тампа» тем временем подписала бóльшую часть своего костяка на долгосрочные контракты. Но у одного очень важного хоккеиста контракт истекает следующим летом — и его зовут Стивен Стэмкос.

Стивен Стэмкос Фото: AP/TASS

Летом 2016-го НХЛ переживала несостоявшуюся мыльную оперу — контракт капитана «Тампы» истекал, и вокруг него уже крутились представители команд. Особенно надеялись на переход болельщики «Торонто», который только-только выходил из перестройки — однако их надежды и ожидания ещё кучи фанатов были грубо нарушены решением Стэмкоса взять контракт на $ 8,5 млн, который даже в 2016-м выглядел как существенная уступка командному бюджету.

Сейчас эта история может повториться. Если потолок вырастет до $ 87,5 млн, то у «молний» есть $ 11,5 свободных миллионов, которые надо потратить на шестерых игроков. Аналитики из агентства AFP считают, что капитан «молний» подпишет контракт на $ 7,84 млн в год — в таком случае все остальные места в составе надо заполнять игроками на минимальных контрактах. Практика показывает, что клуб обычно не испытывает проблем с приглашением таких игроков (все хотят в тёплый налоговый рай к суперзвёздам хоккея), однако не сделает ли продление Стэмкоса этот состав «Тампы» слишком старым? Уже сейчас средний возраст «молний» — солидные для современной лиги 28 лет, а выписывание долгосрочных контрактов эту цифру будет только повышать.

Сам Стэмкос, впрочем, на словах никуда уходить не собирается. На вопрос о своём будущем, который журналисты задали после вылета от «Торонто», игрок кратко ответил: «Это единственная форма, которую я хочу носить». Хоккеист выразил надежду, что контрактные переговоры начнутся поскорее — и уже сейчас клуб и капитан могут договариваться о новом контракте.