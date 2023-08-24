Клоуны. Шведский клуб выгнал экс-игрока КХЛ из-за давления толпы

Не перестаёшь удивляться ситуациям, происходящим в современном мировом спорте. Совсем недавно, 21 августа, шведский «Шеллефтео» заключил однолетний контракт с американским нападающим Кенни Агостино.
«Здорово, что я подписал контракт с «Шеллефтео». У меня сложилось впечатление, что это клуб, который придаёт большое значение усердной работе, чтобы добиваться побед. Мне очень повезло, что у меня есть возможность быть частью этого. На протяжении многих лет я играл со многими шведами и бывшими игроками шведской лиги.
Репутация лиги с высоким профессионализмом и высококлассными игроками говорит сама за себя. Я слышал только хорошее о Швеции как о стране, поэтому я действительно с нетерпением жду возможности жить в такой красивой и приятной стране и в то же время иметь возможность играть в лиге и в команде с таким высоким уровнем», — сказал тогда Агостино.
Американец даже не подозревал, как с ним поступят буквально через сутки: «Шеллефтео» расторг контракт с нападающим. После объявления о контракте стало известно, что Кенни мог покинуть КХЛ и перейти в Шведскую хоккейную лигу ещё в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался в «Торпедо» и доиграл свой контракт.
«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – заявил генеральный менеджер «Шеллефтео» Эрик Форселл.
Иначе как клоунским поведение шведского клуба и его руководства не назовёшь. При этом определённая доля вины во всём этом лежит и на стороне самого Агостино. Кенни прекрасно знает, что нынче творится в спорте и как его смешивают с политикой, поэтому вполне мог предположить, к чему приводят подобные истории.
Да, в «Торпедо» в прошедшем сезоне дела у Агостино не заладились: помешали травмы, плюс не удалось как следует сработаться с тренерским штабом. Однако американец, чьи интересы на территории лиги представляют сильные агенты из компании Winners, вполне мог рассчитывать на трудоустройство в другой команде. Да и в зарплате нападающий однозначно выиграл бы. Важно, что Кенни давно знаком с Россией и местными реалиями, обжился в стране.
Кенни Агостино
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сейчас становится очевидно, что Агостино зря сорвался в Европу, где выдумали какой-то глупый повод и сперва подписали контракт с хоккеистом, а затем выгнали его на улицу. Да и «Шеллефтео» – клуб с плохой репутацией, где не ценят игроков и поступают с ними как бог знает с кем. Сейчас Агостино и убедился в этом на собственном примере. Похоже, в ближайшее время Кенни придётся снова подыскивать себе работу на территории Континентальной лиги, хотя велика вероятность, что теперь спрос на Агостино значительно снизится и видеть в своём составе этого человека захотят далеко не все.
- 24 августа 2023
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