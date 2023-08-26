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Новости дня в хоккее за 25 августа, что произошло: удаление Ротенберга, СКА подписал Гальченюка, результаты матчей КХЛ

Ротенберг оскорбил коллегу и был удалён, СКА подписал Гальченюка. Хроника межсезонья КХЛ
Денис Лутченко
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Игорь Есмантович ярко выступил перед прессой, в Уфе новый поворот в деле о допинговом скандале.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 25 августа 2023 года.

Лучший бомбардир в истории «Адмирала» завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории владивостокского «Адмирала» Дмитрий Саюстов принял официальное решение о завершении своей спортивной карьеры в возрасте 35 лет.
«Я благодарен за годы, проведённые в большом хоккее, всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы, проведённые в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы.
Особые слова хочу сказать Сергею Ивановичу Кокорину, моему первому тренеру, Сергею Петровичу Витьману, с которым работал в Магнитогорске, Владимиру Владимировичу Юрзинову, запускавшему мою карьеру в Нижнем Новгороде, и Александру Леонидовичу Андриевскому, вместе с которым довелось поработать во Владивостоке и Новосибирске», — цитирует Саюстова агентство Шуми Бабаева.

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Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом, а затем удалил его

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем на фоне чёрного «Мерседеса Гелендваген» в своём аккаунте в соцсети. «Романтика», — подписал фотографию россиянин. Позднее он удалил публикацию.

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Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем «Колорадо»

Игроки молодёжки «Салавата Юлаева» обвинили тренера в принуждении к употреблению допинга

Семь хоккеистов уфимского «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов, Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее игроки попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. По информации источника, спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой. Руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее.
Сообщается, что в мае допинг-пробы взяли ещё у десятерых игроков «Толпара».

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Президент ЦСКА Есмантович провёл яркую пресс-конференцию

В преддверии начала очередного регулярного чемпионата КХЛ 57-летний функционер пообщался с журналистами. Лейтмотивом пресс-конференции стала ситуация, которая развернулась вокруг голкипера армейцев Ивана Федотова. Приводим ответы, которые Игорь Вячеславович дал прессе.

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Роман Ротенберг оскорбил тренеров «Сибири» и был удалён с предсезонного матча КХЛ

В концовке второго периода очередного матча на турнире им. Пучкова защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у главного тренера СКА Романа Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.

ВИДЕО

Третий период Ротенберг досматривал с трибуны, а на послематчевой пресс-конференции тренер СКА ярко высказался об эпизоде с Бардаковым и ещё раз уничижительно отозвался о коллеге Дэвиде Немировски.

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Игра в Петербурге действительно получилась очень жёсткой, игроки «Сибири» действовали без жалости к сопернику. Пожалуй, так и должно быть в хоккее, но интересно, рискнули бы новосибирцы играть в такой же манере против СКА, если бы тренером «Сочи», как в прошлом сезоне, работал знаток силового хоккея Андрей Назаров? Учитывая, что на следующий день «Сибири» как раз играть с «леопардами», которые бы наверняка «выставили счёт» дерзким новосибирским игрокам. Но сейчас у руля «Сочи» мягкий и покладистый (даже чересчур) Дмитрий Кокорев, который пока не может разобраться со своей собственной командой и уж точно не думает о том, чтобы проверить «Сибирь» на жёсткость.

СКА заключил контракт с Алексом Гальченюком

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком.

«Мы очень рады всем сообщить о том, что мы заключили соглашение на два года с Алексом Гальченюком. Алекс полностью подходит к нам в систему и по человеческим качествам, и как игрок. Мы очень рады, добро пожаловать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Результаты предсезонных матчей КХЛ за 25 августа

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2023, пятница. 08:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Старченко – 16:47 (5x5)     2:0 Старченко (Полохов) – 33:43 (5x5)     3:0 Старченко (Шестаков, Скленичка) – 51:32 (5x4)     3:1 Хохлов – 52:45 (4x5)    
Кубок мэра Москвы . Группа А
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Рылов (Бочаров, Мищенко) – 11:53 (5x4)     1:1 Каменев (Нестеров, Окулов) – 15:11 (5x3)     2:1 Диц (Григоренко) – 15:40 (5x4)     2:2 Бродхёрст (Коршков, Никонцев) – 18:54 (5x5)     2:3 Мищенко (Хохряков, Брынцев) – 20:42 (5x5)     3:3 Плотников (Окулов, Каменев) – 43:11 (5x5)     4:3 Абрамов – 65:00    
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
8 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Да Коста (Хрипунов) – 00:11 (5x5)     1:1 Гараев (Петьков, Грэм) – 01:39 (5x4)     2:1 Осипов (Голышев, Да Коста) – 06:17 (5x5)     3:1 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 10:34 (6x5)     4:1 Воронков (Романцев, Денежкин) – 10:46 (5x5)     5:1 Да Коста (Хрипунов) – 12:53 (5x5)     6:1 Да Коста (Мэйсек) – 15:58 (5x4)     7:1 Бывальцев (Блэкер) – 37:12 (5x4)     8:1 Макеев (Романцев) – 45:36 (4x5)     8:2 Криштоф (Грэм, Рендулич) – 48:09 (5x5)    
Кубок мэра Москвы . Группа B
25 августа 2023, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Вон, Спроул) – 05:37 (5x5)     1:1 Бурмистров – 23:59 (4x5)     2:1 Принс (Зайцев, Бурмистров) – 27:13 (5x4)     3:1 Цыплаков (Галимов) – 41:28 (5x5)     4:1 Цыплаков – 58:33 (en)    
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 14:59 (5x4)     0:2 Жуков (Михеев, Сетдиков) – 15:20 (5x5)     1:2 Демидов (Сергеев, Сапего) – 25:39 (5x4)     2:2 Федотов – 28:09 (4x3)     3:2 Сапего (Демидов) – 31:20 (5x4)     3:3 Бек (Мёрфи, Дубакин) – 42:21 (5x4)     4:3 Толчинский (Хайруллин) – 47:31 (5x3)     5:3 Зинченко (Никишин) – 58:22 (en)     6:3 Хайруллин (Хуснутдинов) – 59:56 (en)    
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