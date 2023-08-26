Ротенберг оскорбил коллегу и был удалён, СКА подписал Гальченюка. Хроника межсезонья КХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 25 августа 2023 года.

Лучший бомбардир в истории «Адмирала» завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории владивостокского «Адмирала» Дмитрий Саюстов принял официальное решение о завершении своей спортивной карьеры в возрасте 35 лет.

«Я благодарен за годы, проведённые в большом хоккее, всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы, проведённые в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы.

Особые слова хочу сказать Сергею Ивановичу Кокорину, моему первому тренеру, Сергею Петровичу Витьману, с которым работал в Магнитогорске, Владимиру Владимировичу Юрзинову, запускавшему мою карьеру в Нижнем Новгороде, и Александру Леонидовичу Андриевскому, вместе с которым довелось поработать во Владивостоке и Новосибирске», — цитирует Саюстова агентство Шуми Бабаева.

Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом, а затем удалил его

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем на фоне чёрного «Мерседеса Гелендваген» в своём аккаунте в соцсети. «Романтика», — подписал фотографию россиянин. Позднее он удалил публикацию.

Материалы по теме Фото Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем «Колорадо»

Игроки молодёжки «Салавата Юлаева» обвинили тренера в принуждении к употреблению допинга

Семь хоккеистов уфимского «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов, Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее игроки попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. По информации источника, спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой. Руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее.

Сообщается, что в мае допинг-пробы взяли ещё у десятерых игроков «Толпара».

Материалы по теме В «Салавате Юлаеве» выступили с заявлением о допинговом скандале в клубе МХЛ

Президент ЦСКА Есмантович провёл яркую пресс-конференцию

В преддверии начала очередного регулярного чемпионата КХЛ 57-летний функционер пообщался с журналистами. Лейтмотивом пресс-конференции стала ситуация, которая развернулась вокруг голкипера армейцев Ивана Федотова. Приводим ответы, которые Игорь Вячеславович дал прессе.

Роман Ротенберг оскорбил тренеров «Сибири» и был удалён с предсезонного матча КХЛ

В концовке второго периода очередного матча на турнире им. Пучкова защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у главного тренера СКА Романа Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.

ВИДЕО

Третий период Ротенберг досматривал с трибуны, а на послематчевой пресс-конференции тренер СКА ярко высказался об эпизоде с Бардаковым и ещё раз уничижительно отозвался о коллеге Дэвиде Немировски.

Игра в Петербурге действительно получилась очень жёсткой, игроки «Сибири» действовали без жалости к сопернику. Пожалуй, так и должно быть в хоккее, но интересно, рискнули бы новосибирцы играть в такой же манере против СКА, если бы тренером «Сочи», как в прошлом сезоне, работал знаток силового хоккея Андрей Назаров? Учитывая, что на следующий день «Сибири» как раз играть с «леопардами», которые бы наверняка «выставили счёт» дерзким новосибирским игрокам. Но сейчас у руля «Сочи» мягкий и покладистый (даже чересчур) Дмитрий Кокорев, который пока не может разобраться со своей собственной командой и уж точно не думает о том, чтобы проверить «Сибирь» на жёсткость.

СКА заключил контракт с Алексом Гальченюком

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком.

«Мы очень рады всем сообщить о том, что мы заключили соглашение на два года с Алексом Гальченюком. Алекс полностью подходит к нам в систему и по человеческим качествам, и как игрок. Мы очень рады, добро пожаловать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Результаты предсезонных матчей КХЛ за 25 августа