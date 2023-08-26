«С «русским газом» никогда не сталкивался». Разговор с легионером-старожилом «Северстали»

В непростой для России ситуации на международной арене Адам Лишка – один из тех легионеров, которые не побоялись остаться в Континентальной хоккейной лиге. Нападающий сборной Словакии готовится начать уже пятый сезон в «Северстали», что делает его одним из главных старожилов команды всего в 23 года.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое состоялось на следующий день после крупной победы «Северстали» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова с «Сочи» (7:1), Адам рассказал о первой предсезонке под руководством Андрея Козырева и о том, почему отыграл не все матчи в первом раунде Кубка Гагарина с ЦСКА, а также предположил, в чём секрет подъёма словацкого хоккея.

«Игра «Северстали» будет отличаться от того, что было раньше»

— «Северсталь» начала турнир Пучкова с победы, вы забросили первую шайбу. Поделитесь впечатлениями от игры.

— Для нас эта победа важна в плане психологии. До этого мы играли неплохо, но результат был не в нашу пользу. Вчера я чувствовал себя лучше, мы тренируемся показывать то, что от нас хочет видеть тренер. В матче с «Сочи» мы доминировали.

— Как оцените первую предсезонку под руководством Андрея Козырева?

— Думаю, наша игра будет отличаться от того, что было раньше. Мы тренируемся и играем по-другому. Пока мне нравится, всё выглядит интересно.

— В расписании «Северстали» на день есть видеособрание, которое длится всего 10 минут. Что успеваете за это время?

— Мы занимаемся каждый день, поэтому 10 минут достаточно. Конкретно сегодня мы разбирали моменты и ошибки из вчерашней игры – как забрасывали мы, как забрасывали нам. 10 минут хватает, чтобы всё понять.

— Перед интервью у вас было собрание по новым правилам.

— С интересом узнал, что защитник больше не может находиться за воротами с шайбой больше трёх секунд. Думаю, будем стараться прессинговать и играть так активно, что у соперников не будет возможности там задерживаться. Это будет большой плюс для нашей команды, будем создавать больше моментов и чаще забрасывать.

«Хочу показать себя и помочь команде достичь высоких результатов»

— Следующий сезон станет для вас пятым в Череповце.

— Я всё ещё молод, мне 23, но это действительно будет уже пятый сезон здесь. Хочу показать свой лучший хоккей, поднять команду на более высокий уровень.

— Как один из долгожителей команды помогаете ли новичкам, толкаете речи в раздевалке?

¬- Речей не толкаю, но общаюсь со всеми. Если кому-то нужна помощь, то всегда помогаю, в частности иностранцам. Сейчас, например, помогаю обосноваться Марку Барберио. Товарищи по команде могут всегда ко мне обратиться, поговорить на любую тему.

— Сложно ли, когда каждый год большая текучка в составе?

— Хоккейная жизнь такова, что каждый сезон что-то меняется – новые игроки, партнёры. Для этого и существует предсезонка, чтобы мы нашли «химию», лучше узнали и поняли друг друга. Жалко, когда парни уходят, но это хоккей.

— Вы периодически играете на обоих флангах атаки. Где нравится больше?

— С одной стороны, для меня особо нет разницы. Привык играть на обоих флангах. Но, когда был моложе, мне больше нравилось играть справа, можно было сместиться в центр, бросить или отдать пас с удобной руки.

— Новый контракт с «Северсталью» вы подписали только в конце июня. Почему такая задержка?

— Я был дома и не знал, кто будет главным тренером. Не знал, рассчитывают ли на меня, в какой роли меня видят. Позже удалось пообщаться с товарищами по команде, узнал нового тренера, тогда и решил остаться.

— Соглашение на один сезон — условие ваше или клуба?

— Моё. Отчасти дело в смене тренера. Хочу показать себя и помочь команде достичь высоких результатов. А дальше посмотрим.

«Тяжело было смотреть плей-офф, когда не мог ничего сделать»

— Как переживали поражение в серии с ЦСКА?

— Это была хорошая серия. ЦСКА стал чемпионом, это сильная мастеровитая команда. Первую игру мы провели не очень хорошо, но после победы в овертайме второго матча у нас многое начало получаться. Я заболел после четвёртого матча, пропустил две игры, вышел только на седьмой матч. Было непросто наблюдать со стороны.

Адам Лишка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я сидел дома, у меня была температура. Вспотел даже больше, чем во время игры (смеётся). Хотелось помочь команде. Когда играешь, не так сильно волнуешься, не думаешь об этом. Через интернет или по телевизору совсем другое – тяжело смотреть, когда ничего не можешь сделать.

— Было ли желание наплевать на болезнь и выйти на лёд?

— Да, я даже быстро поправился, где-то за три дня всего. Делал всё возможное, чтобы скорее вернуться в строй.

— Как попрощались с Андреем Разиным?

— Всё прошло хорошо, он сказал, что ему было приятно со мной поработать и, может быть, поработаем ещё в будущем, пожелал удачи.

«То, где я играю — мой выбор»

— В сборную Словакии вас после сезона не вызвали, хотя до этого ограничивать вызов игроков из КХЛ не планировали. Не обидно?

— Я всегда рад играть за сборную. Если в дальнейшем пригласят, обязательно сыграю. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Со мной поговорили, сказали, что это никак не связано с уровнем игры. Зато у меня было больше времени на подготовку к сезону. Надеюсь, это пойдёт мне на пользу.

— Обсуждали ли это с другими словаками из КХЛ?

— Мы много общаемся между собой. Когда мне звонили, я сидел с Патриком Рыбаром. Оба спокойно приняли информацию, но особо не обсуждали.

— Ваш отец работает в системе «Слована». Он не пытался вернуть вас в Словакию?

— То, где я играю, в первую очередь мой выбор. Он всегда поддерживает меня везде, где бы я ни был.

— Оставаясь в «Северстали», наверняка понимали, что даже в случае хорошей игры вас опять могут не вызвать в сборную. Почему предпочли клуб?

— Сложный вопрос. Всегда хочется играть за сборную, но это только три турнира в год. С другой стороны, у меня есть команда, где я буду играть уже пятый сезон, есть роль в ней. Я играл много, каждый год становился лучше. Здесь я набираю опыт, это плюс для меня. Решил подписать контракт, потому что это определённость в карьере.

— Ещё недавно словацкий хоккей переживал упадок, а сейчас подготовил целую плеяду молодых талантов. За счёт чего удалось достичь такого прогресса?

— Несколько лет назад президентом словацкой федерации хоккея стал Мирослав Шатан. Он пригласил в сборную Крэйга Рэмзи, который ставит очень интересный хоккей. Рэмзи очень интересно объясняет, помогает понять детали. Он дал шанс молодым ребятам, которые показали, что могут играть с мужиками. Получилось и на ЧМ, и на Олимпиаде. Так что в большей степени это заслуга Шатана и Рэмзи.

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— Словаки в прошлом году заняли первые два места на драфте.

¬- Это очень много значит для Словакии, у нас маленькая страна. Серьёзное достижение.

«Всегда мечтал об НХЛ»

— Ещё держите в голове мечту поиграть в НХЛ?

— Всегда мечтал об этом. Но я не только мечтаю, но и работаю для этого. Думаю, что всё возможно, я ещё молод. Надо показать себя в «Северстали», провести хороший сезон. Тогда все двери будут открыты.

— Лучше поехать за океан раньше и пытаться пробиваться через низы или же приезжать сразу в НХЛ, но при этом в более солидном возрасте?

— У каждого свой путь. Знаю многих игроков, которые находились в Северной Америке на протяжении четырёх-пяти лет, но не получили шанса сыграть в НХЛ либо же провели там совсем немного времени. Поэтому я для себя решил сначала остаться тут. Ещё когда мне было 19, я хотел играть на высшем уровне. Надеюсь, ещё будет шанс. Если буду хорошо играть, может быть, через год-два он появится.

— В ваших соцсетях можно найти фотографии со стадиона «Тоттенхэма». Болеете за «шпор»?

— Нет, просто давно мечтали с отцом посетить матч английской Премьер-лиги, следим за турниром. Получилось попасть на матч «Тоттенхэма» с «Манчестер Юнайтед», было очень интересно. С удовольствием сходил бы ещё. А любимой команды нет, слежу за АПЛ и Лигой чемпионов.

— Экс-игрок «Северстали» Зак Бойчак недавно рассказал о «русском газе», который он пробовал во время игры в Череповце. Вам никто такого не предлагал?

— (смеётся) Нет, я с таким не сталкивался.