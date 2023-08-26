Завалили деньгами. Пять самых высокооплачиваемых легионеров в новом сезоне КХЛ

Трансферные кампании клубов КХЛ постепенно завершаются, хотя точечные изменения всё равно происходят. Например, накануне СКА официально оформил отношения с американским нападающим Алексом Гальченюком. В этой связи мы решили рассказать о пяти самых высокооплачиваемых легионерах в лиге. Нападающего «Металлурга» Никиту Михайлиса в расчёт не берём, так как у него казахстанский паспорт, а значит, спортсмен не попадает под лимит.

н. Алекс Гальченюк (СКА), 29 лет

Зарплата в сезоне-2023/2024: порядка 70 млн рублей

За два года в Санкт-Петербурге, с учётом бонусов, сын прославленного в прошлом хоккеиста Александра Гальченюка заработает порядка 180 млн рублей. При этом в нынешнем сезоне Гальченюк заработает меньше, чем в следующем, но с учётом всех бонусов всё равно получит намного больше, нежели ранее в НХЛ. Даже несмотря на все произошедшие с ним передряги Алекс продолжает оставаться ценным и обученным хоккеистом, выступающим на позиции центрального нападающего.

Алекс Гальченюк Фото: ХК СКА

н. Стефан Да Коста («Автомобилист»), 34 года

Зарплата в сезоне-2023/2024: 75 млн рублей

Ещё один центральный нападающий в КХЛ с большой зарплатой. Стефан уже немолод, плюс его достаточно часто преследуют травмы, но своё дело этот французский форвард в любом случае знает. Сложно представить атаку и большинство «Автомобилиста» без Да Косты. Форвард отлично играет в пас, может сам завершить атаку, обладает голевым чутьём. Главное, чтобы хватало сил отрабатывать назад.

Стефан Да Коста Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

н. Жан-Себастьен Ди («Металлург»), 29 лет

Зарплата в сезоне-2023/2024: 80 млн рублей

В нынешнем межсезонье в «Металлурге» выложили большие зарплаты Никите Михайлису и канадцу-франкофону Ди. Казахстанец, повторимся, иностранцем в КХЛ не считается, а вот Жан-Себастьен заполнил легионерскую вакансию. Что самое интересное, Ди, как и Гальченюк с Да Костой, тоже центральный нападающий. Всё-таки эта позиция в Континентальной лиге по-прежнему самая востребованная и дефицитная. Вопрос в другом: сможет ли форвард сработаться с Андреем Разиным и реально усилить магнитогорцев? Внимательно за этим последим.

н. Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), 30 лет

Зарплата в сезоне-2023/2024: 80 млн рублей

Проходил слух, что Дмитрий Яшкин перестал считаться легионером, но данная информация неверна. Уроженец Омска не отказывался от чешского гражданства, заигран за сборную Чехии по хоккею и попадает под лимит. Яшкин – один из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Ак Барса», хотя у россиян Радулова, Войнова, Шипачёва и Кагарлицкого оклады тоже серьёзные. На Дмитрия рассчитывают как на забивного форварда, который в тройке с Шипачёвым и Кагарлицким (у болельщиков московского «Динамо» наверняка ностальгия) будет стабильно набирать очки.

н. Рид Буше («Авангард»), 29 лет

Зарплата в сезоне-2023/2024: 95 млн рублей

После ухода из «Авангарда» Корбана Найта по семейным обстоятельствам самым высокооплачиваемым легионером в КХЛ стал Рид Буше. Американец реально хорош, но посмотрим, как он сыграет в новом сезоне без своего партнёра по тройке в лице Найта – одного из лучших центров лиги. У Буше мощный бросок, он здорово выглядит на завершающей стадии и полезен при игре в большинстве. Форвард давно вписался в систему «Авангарда», привык к российским реалиям и уровню всей лиги. Буше – очень важный игрок для омичей.