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Что будет с российским хоккеем, если Федотов сыграет за ЦСКА в чемпионате КХЛ, какие санкции наложит ИИХФ

Что будет с российским хоккеем, если Федотов сыграет за ЦСКА в чемпионате КХЛ?
Егор Бульчук
Какие санкции наложит ИИХФ из-за Федотова
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Ничего хорошего.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров – один из немногих людей в российском хоккее, кого развеселила последняя речь президента его клуба. Не скрывая улыбки, хоккеист слушал, как Игорь Есмантович пытался убедить журналистов в том, что не знает, кто такой Люк Тардиф. Между тем последствия демонстративной борьбы армейцев за контракт вратаря Ивана Федотова будут самыми серьёзными.

Цитаты Есмантовича:
«Кто такой Тардиф? Какая война с НХЛ?» Огненная речь президента ЦСКА — о деле Федотова
«Кто такой Тардиф? Какая война с НХЛ?» Огненная речь президента ЦСКА — о деле Федотова

Накануне сразу несколько источников сделали приблизительно одинаковый расклад на будущее, которое ждёт ЦСКА и КХЛ, если Федотов всё же сыграет за москвичей в официальных матчах. Самое безобидное из наказаний – снятие с действующих чемпионов очков во всех играх с Иваном в заявке. Кроме того, ЦСКА будет обязан выплатить штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый проведённый матч Федотова.

Ранее ИИХФ запретила красно-синим осуществлять международные трансферы. Теперь говорят, что аналогичное табу выставят и перед остальными клубами лиги. При таком развитии событий доступ в КХЛ станет почти невозможным для европейских легионеров или североамериканцев, в какой-либо перспективе рассчитывающих играть в Европе.

Как всё начиналось:
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Помимо этого, Международная федерация может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и ФХР, а дисквалификацию самого Федотова продлить.

Подчёркнуто непримиримый настрой боссов ЦСКА стал поводом для перманентного беспокойства в прессе, и самое главное опасение журналистов сводится к тому, что прецедент Федотова позволит клубам НХЛ де-факто разорвать меморандум о взаимоуважении контрактов с КХЛ. Тогда североамериканские клубы будут договариваться с хоккеистами из КХЛ, не обращая внимания на их контрактный статус в России.

Этот риск настолько очевиден, что глупо проговаривать его в тысячный раз, но есть смысл заглянуть под второе дно. «Многие акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?» – отвечал Есмантович вопросами на вопросы.

В какой-то мере его слова соответствуют действительности. Прогресс российской хоккейной школы замедлился, и между 26-летним Капризовым и 18-летним Мичковым у нас нет ни одного хоккеиста, претендующего на статус мировой суперзвезды.

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Контракты в КХЛ краткосрочные, и часто самим игрокам выгодно пройти период адаптации к взрослому хоккею в более слабой лиге. Например, шестой номер последнего драфта НХЛ Дмитрий Симашев сообщал о намерении провести два следующих года в «Локомотиве» вне зависимости от того, как за это время трансформируются взаимоотношения между лигами. И не потому, что у него отобрали загранпаспорт и не из эфемерных патриотических чувств, о которых так часто говорит Есмантович – просто защитник таким видит свой путь в большой хоккей.

В клубах, которые не принуждают игроков работать на себя, мирно решают спорные вопросы даже при наличии действующего контракта. В «Авангарде» никто не помешал Ивану Мирошниченко разорвать соглашение и уехать в «Вашингтон» – это жизнь, и планы на неё меняются, а насильно мил не будешь.

Под непоколебимостью ЦСКА заложена гораздо более ядовитая бомба. Нарушая международно признанные правила, клуб и лига осложняют возвращение России на международные турниры. Когда в каком-нибудь кабинете ИИХФ или НХЛ задумаются, а не пригласить ли российскую команду/команду, составленную из россиян на чемпионат или Кубок мира, то кейс Федотова будет играть явно против этой идеи.

Каждое следующее бескомпромиссное заявление ЦСКА – это новый виток колючей проволоки на уже выстроенном заборе между Россией и миром. Конечно, те, кто продолжают наматывать спираль изоляции, могут порезаться о персональные санкции и статус прокажённых, но это не снимет боли с главных жертв – игроков, которым колючка закрывает свет.

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