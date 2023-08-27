Что будет с российским хоккеем, если Федотов сыграет за ЦСКА в чемпионате КХЛ?

Защитник ЦСКА Никита Нестеров – один из немногих людей в российском хоккее, кого развеселила последняя речь президента его клуба. Не скрывая улыбки, хоккеист слушал, как Игорь Есмантович пытался убедить журналистов в том, что не знает, кто такой Люк Тардиф. Между тем последствия демонстративной борьбы армейцев за контракт вратаря Ивана Федотова будут самыми серьёзными.

Накануне сразу несколько источников сделали приблизительно одинаковый расклад на будущее, которое ждёт ЦСКА и КХЛ, если Федотов всё же сыграет за москвичей в официальных матчах. Самое безобидное из наказаний – снятие с действующих чемпионов очков во всех играх с Иваном в заявке. Кроме того, ЦСКА будет обязан выплатить штраф в размере от 150 тысяч швейцарских франков за каждый проведённый матч Федотова.

Ранее ИИХФ запретила красно-синим осуществлять международные трансферы. Теперь говорят, что аналогичное табу выставят и перед остальными клубами лиги. При таком развитии событий доступ в КХЛ станет почти невозможным для европейских легионеров или североамериканцев, в какой-либо перспективе рассчитывающих играть в Европе.

Помимо этого, Международная федерация может вынести индивидуальные санкции в отношении руководителей КХЛ и ФХР, а дисквалификацию самого Федотова продлить.

Подчёркнуто непримиримый настрой боссов ЦСКА стал поводом для перманентного беспокойства в прессе, и самое главное опасение журналистов сводится к тому, что прецедент Федотова позволит клубам НХЛ де-факто разорвать меморандум о взаимоуважении контрактов с КХЛ. Тогда североамериканские клубы будут договариваться с хоккеистами из КХЛ, не обращая внимания на их контрактный статус в России.

Этот риск настолько очевиден, что глупо проговаривать его в тысячный раз, но есть смысл заглянуть под второе дно. «Многие акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?» – отвечал Есмантович вопросами на вопросы.

В какой-то мере его слова соответствуют действительности. Прогресс российской хоккейной школы замедлился, и между 26-летним Капризовым и 18-летним Мичковым у нас нет ни одного хоккеиста, претендующего на статус мировой суперзвезды.

Контракты в КХЛ краткосрочные, и часто самим игрокам выгодно пройти период адаптации к взрослому хоккею в более слабой лиге. Например, шестой номер последнего драфта НХЛ Дмитрий Симашев сообщал о намерении провести два следующих года в «Локомотиве» вне зависимости от того, как за это время трансформируются взаимоотношения между лигами. И не потому, что у него отобрали загранпаспорт и не из эфемерных патриотических чувств, о которых так часто говорит Есмантович – просто защитник таким видит свой путь в большой хоккей.

В клубах, которые не принуждают игроков работать на себя, мирно решают спорные вопросы даже при наличии действующего контракта. В «Авангарде» никто не помешал Ивану Мирошниченко разорвать соглашение и уехать в «Вашингтон» – это жизнь, и планы на неё меняются, а насильно мил не будешь.

Под непоколебимостью ЦСКА заложена гораздо более ядовитая бомба. Нарушая международно признанные правила, клуб и лига осложняют возвращение России на международные турниры. Когда в каком-нибудь кабинете ИИХФ или НХЛ задумаются, а не пригласить ли российскую команду/команду, составленную из россиян на чемпионат или Кубок мира, то кейс Федотова будет играть явно против этой идеи.

Каждое следующее бескомпромиссное заявление ЦСКА – это новый виток колючей проволоки на уже выстроенном заборе между Россией и миром. Конечно, те, кто продолжают наматывать спираль изоляции, могут порезаться о персональные санкции и статус прокажённых, но это не снимет боли с главных жертв – игроков, которым колючка закрывает свет.