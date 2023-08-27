Новые русские. Кто и зачем из иностранцев становится россиянином в КХЛ?

Двое из них уже избавились от легионерского статуса, а ещё два канадца находятся в процессе.

Прошлогоднее решение Министерства спорта России ужесточить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге поставило клубы в не самую простую ситуацию в ведении селекционной политики. Теперь генеральным менеджерам приходится просчитывать всевозможные риски при подписании иностранцев, так как цена ошибки в вопросе подписания иностранца резко возросла. После перехода на трёх легионеров каждый иностранец в российском клубе должен быть его полноценной звездой, а не просто хорошим хоккеистом, иначе зачем он нужен?

При этом и самим иностранцам естественным образом стало намного сложнее трудоустраиваться в российские клубы КХЛ, так как количество легионерских мест сократилось на 40 единиц. В сложившейся ситуации обе стороны – клубы и хоккеисты – начали думать, как жить дальше. Решение подсказало московское «Динамо», оперативно натурализовавшее американского защитника Бреннана Менелла. Вслед за новоиспечённым россиянином ещё три иностранных хоккеиста решили избавиться от легионерского статуса в КХЛ. Кто из иностранцев резко почувствовал любовь к России и изъявил желание вступить в гражданство страны?

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з. Бреннан Менелл, 26 лет, «Динамо» (Москва)

26-летний уроженец Миннесоты вернулся в КХЛ в ходе прошлого сезона после неудачного вояжа в Северную Америку. Впервые Бреннан сыграл в российской лиге в сезоне-2020/2021, когда он защищал цвета минского «Динамо». В дебютном сезоне в КХЛ американец оставил очень приличное впечатление, продемонстрировав завидные атакующие навыки. Менелл успешно дирижировал большинством «зубров» и штамповал результативные действия. На фоне успешной игры в КХЛ Бреннан захотел предпринять ещё одну возможность заиграть в лучшей лиге мира, но ни через систему «Торонто», ни через систему «Филадельфии» пробиться в НХЛ у него не получилось.

Распрощавшись с мечтой о покорении североамериканской лиги, Менелл приехал в КХЛ, пополнив состав теперь уже московского «Динамо». Тяжёлая травма, полученная хоккеистом в октябрьском дерби с ЦСКА, помешала Бреннану в полной мере проявить себя в прошлом сезоне. Он был достаточно хорош, но мог сыграть и ещё лучше. В «Динамо» оценили потенциал защитника и продлили с ним контракт на три сезона.

Позициям Менелла в клубе ничто не угрожало, но ужесточение лимита на легионеров ставило бело-голубых в неприятное положение. Динамовцы могли потерять одного из своих главных лидеров канадского нападающего Эрика О’Делла, и Менелл пошёл навстречу своему клубу, выразив желание получить паспорт России. Главный тренер динамовцев Алексей Кудашов написал рекомендательное письмо, позволяющее игроку оформить гражданство, а сам Бреннан отказался от выступления за сборную США. И в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении хоккеисту гражданства России.

«Вы все знаете, что существует ограничение в три иностранца, и у нас даже один из американцев пошёл навстречу, чтобы О’Делл играл в команде. Вам известно, что Бреннан Менелл принял гражданство России. Сказал, что хочет, чтобы О’Делл играл с ним. Ну играй.

Очень хорошо отнёсся к его решению. Действительно неординарный шаг. Не знаю, насколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своём решении. Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошёл все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», — сказал президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

н. Остап Сафин, 24 года, «Лада»

Вторым иностранцем, уже вступившим в российское гражданство, стал новичок «Лады» Остап Сафин. В феврале форварду исполнится 25 лет. Он начал заниматься хоккеем в Чехии и вплоть до совершеннолетия был на хорошем счету. Сафин представлял «Спарту» и регулярно участвовал в международных соревнованиях, защищая цвета сборной страны. На юниорском чемпионате мира — 2018 Остап сыграл пять матчей и записал в актив 4 (1+3) очка.

Изначально форвард приехал в Тольятти на пробный контракт, но после получения им российского спортивного гражданства с хоккеистом было подписано полноценное соглашение. В Чехии к решению Остапа отнеслись крайне критически, и нападающему даже пришлось оправдываться в местной прессе. Там он заявил, что никогда не отказывался от гражданства Чехии, а российский паспорт у него был с самого детства.

«У меня всегда был российский паспорт, но СМИ выдумали, что я его только что получил. Это неправда, так же, как и заявление о том, что я отказался от чешского гражданства. Не понимаю, что это за бред. У меня с детства было двойное гражданство, ничего отменять не пришлось.

Получение спортивного гражданства — это всего лишь формальность. Мне было легко, потому что у меня уже было двойное гражданство и российский паспорт. Я знал о лимите на иностранцев в лиге, и благодаря российскому спортивному гражданству у меня было больше шансов попасть в команду. Меня за европейца не считают», — сказал Сафин.

н. Брендан Лайпсик, 29 лет, СКА

29-летний форвард перебрался в Санкт-Петербург в это межсезонье после ухода из магнитогорского «Металлурга». Сразу после переезда в культурную столицу канадец настолько сильно вдохновился красотами Питера, что моментально осознал, насколько сильно он хочет являться россиянином. Примечательно, что сам СКА (по крайней мере, по состоянию на данный момент) укладывался в легионерский лимит и при сохранении Бренданом спортивного гражданства Канады, но кто знает, что будет дальше? Превращение Лайпсика в россиянина делает одну легионерскую позицию вакантной. Это может пригодиться в будущем.

«Как обстоят дела с получением Лайпсиком российского гражданства? Ждём. Со всех позиций мы всё соблюдаем – написали все соответствующие письма, получили все соответствующие резолюции. Это уже вопрос времени. Думаю, совсем скоро он уже получит российский паспорт», — сказал главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг.

з. Кэмерон Ли, 26 лет, «Амур»

В процессе получения российского гражданства находится и пока ещё американский защитник «Амура» Кэмерон Ли. Здесь всё предельно ясно и прозаично. В стане «тигров» сейчас находятся четыре иностранных игрока. Причём один из них – это вратарь Янис Калниньш. И в том случае, когда 31-летний голкипер получает место в заявке на игру, тогда один из полевых иностранцев должен отправляться на трибуну. Получение Ли гражданства решает все эти проблемы.

«Кэмерон Ли изъявил желание получить российский паспорт, мы его в этом поддержали. Процесс запущен. Ждём результатов», — сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.