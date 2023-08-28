Запрет Федотову от КХЛ и борьба с обходом потолка зарплат. Морозов всё рассказал

Сегодня в Москве президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент лиги Сергей Доброхвалов в неформальной обстановке ответили на вопросы журналистов. Были затронуты темы Ивана Федотова, потолка зарплат, перекрёстного плей-офф, натурализации легионеров и многие другие насущные вопросы. Рассказываем про наиболее интересные моменты встречи.

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

Про дело Федотова

«Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала. Но там стоит пометка о дисквалификации до 31 декабря 2023 года. Мы его заявили на сезон, но Иван дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Юристы работают над вопросом.

Если ничего не изменится, 1 сентября Иван не сыграет. Технически получается так, что команда подаёт заявку за полтора часа до игры. Инспектор вбивает эту заявку в базу, и, если рядом с фамилией игрока зажигается зелёный огонёк, тогда он может играть. 1-го числа за полтора часа до игры мы узнаем, будем ли он в заявке на игру, тогда мы и расскажем, как будем реагировать.

Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать всё, чтобы помочь ему. Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьёзность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.

Говорят, что ЦСКА давил на нас в вопросе регистрации контракта Федотова? Мы общались с клубом, выясняли, что у них есть договорённости. Я общался с Федотовым, задавал ему вопросы — какие уведомления он получал от НХЛ, как он говорил с «Филадельфией». Никто на нас не давил. Мы брали паузу, чтобы разобраться, задавали вопросы в НХЛ, спрашивали у Дэйли. Потом спрашивали у хоккеиста, хочет ли он играть за ЦСКА. Мы зарегистрировали его контракт после консультации с юристами, которые сказали, что можем это делать.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У нас были партнёры‑юристы из зарубежной компании, которые дали нам заключение, что ситуацию по‑разному можно трактовать. Мы общались с вице‑президентом НХЛ Биллом Дэйли, узнавали, как они смотрят на эту ситуацию. Они говорят, что контракт перенесли на новый сезон, но игрока не уведомили. У игрока случился форс‑мажор, он получил повестку и не мог подписать никакой контракт. ЦСКА сейчас подаёт апелляцию.

IIHF признаёт контракт энхаэловский. Но у него нет подписанного контракта на сезон-2023/2024. Игрок направил документы о том, что у него контракт только с ЦСКА».

Про шансы возобновить соглашение с НХЛ

«Год назад они отказались его подписывать. Думаю, что за этот срок ничего не изменилось. Конечно, в будущем нам надо прорабатывать этот вопрос, и они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы такие моменты быстрее разбирались.

Матчи с клубами НХЛ в перспективе? Мы сами выходили с предложением провести ряд матчей, у нас и клубы интересовались, и на совете директоров всё обсуждалось. Мы прорабатывали это с НХЛ, но им интереснее проводить матчи между своими командами, а нам бы хотелось, чтобы команда НХЛ сыграла с нашим клубом, например «Вашингтон» — «Динамо», чтобы порадовать наших болельщиков. У них свои планы. Сейчас мы отложили этот разговор».

Про потолок зарплат и Прохоркина

«Обход потолка зарплат за счёт переподписания контрактов? Мы работаем. Каждый обмен и каждое подписание тщательно разбираем. С разной стороны можно на это смотреть. В этом сезоне контракт понижается, а в следующем повышается. Агенту и игроку это может быть выгодно, потому что контракт истекает и можно уже претендовать на те же условия, на которых он заканчивал контракт. Тут же клуб, экономя сейчас, на следующий год усложняет задачу, потому что с этими игроками уже не выйдет так договориться. Без желания игрока никто не может переподписать контракт.

Обмен Прохоркина в «Сочи» для расторжения контракта? Нам нужно докручивать регламент. Через два года те же бонусы войдут в потолок зарплат. Мы делаем всё, чтобы клубы находились в одинаковых условиях и чемпионат становился привлекательнее».

Про перекрёстный плей-офф

«Ввели перекрёстный плей-офф, чтобы развести ЦСКА и СКА? Мы долго прорабатывали этот вопрос, была создана рабочая группа, и мы вынесли предложение на голосование клубов. Они поддержали введение перекрёстного плей-офф со второго раунда. Он придаст больший интерес болельщикам к матчам плей-офф.

Мы не уходили от пары ЦСКА и СКА, такой логики не было, потому что никто не знает, кто будет в полуфинале на следующий год. Но теперь в финале могут быть две западные команды или две восточные команды. Есть интрига, которая добавит интереса к чемпионату».

Алексей Морозов и Сергей Доброхвалов Фото: пресс-служба КХЛ

Про лимит на легионеров и их натурализацию

«Мы хотим доказать, что лимит надо увеличить. КХЛ считает, что пять – это оптимальный вариант. В следующем году сядем с Минспорта, будем обсуждать вопрос.

Натурализация легионеров – это добровольная воля человека. Всё делается по закону. Здесь мы не видим никаких проблем. Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор».

Про возможность отказаться от проведения чемпионата России и стать независимыми

«Есть закон. Все соревнования, проводимые на территории России, должны быть подконтрольны Минспорта. Никакое профессиональное соревнование без них проводить нельзя. Надо попадать в календарный план проведения соревнования. Если мы туда не включаемся, то букмекеры не могут принимать ставки на наши матчи, игроки не могут получать разряды и так далее. По этим законам мы и живём. ФХР является контролирующей организацией.

Повторюсь, на данный момент у нас есть закон о спорте, где сказано, что Федерация хоккея России проводит соревнования. Мы все законопослушные и должны согласовывать проведение чемпионата с ФХР. Таков закон».

Про возможность вступления в КХЛ новых клубов

«Как идёт проработка по вступлению в КХЛ новых клубов, в частности «Сокола»? Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем, как это надо делать. На данный момент мы не получали больше заявок на вступление в КХЛ. Все понимают, что нужна будет инфраструктура: стадион, гостиницы. Кого‑то тянуть в лигу мы не будем. Должно быть желание региона, команды, руководства клуба. Мы на связи с Красноярском. Пока что они не говорят о желании вступить в КХЛ».

Про отношения СКА — «Сочи» и СКА — «Лада»

«Раньше в КХЛ все обсуждали обмены между СКА и «Сочи», а теперь в той же ситуации может оказаться ещё и «Лада»? Пока такого не видно. Будем следить за всеми трансферами. Большая работа проведена с руководством «Лады» по возвращению. Мы много прорабатывали вопрос, когда были обмены между СКА и «Сочи». Нужно принять решение, чтобы не пострадали другие клубы. Возможно, проработаем лимит на перемещение игроков между определёнными клубами. Но если вспомнить обмен Никишина из «Спартака» в СКА, то в условиях ограничений его бы не случилось. Мы хотим, чтобы все были в одинаковых условиях».

Про допинг в «Толпаре»

«Мы ждём решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждёт.

Санкции к врачу, который давал им допинг? РУСАДА ведёт расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди».

Алексей Морозов и Сергей Доброхвалов Фото: пресс-служба КХЛ

Сергей Доброхвалов

Про соотношение курса рубля и потолка зарплат КХЛ

«Пересматривать потолок зарплат из‑за роста курса (иностранных валют к рублю. – Прим. «Чемпионата») точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать. Мы точно не будем этого делать».

Про показ матчей КХЛ за границей

«Стало тяжелее общаться с иностранными партнёрами по поводу показа матчей КХЛ, не думаю, что здесь будут изменения по сравнению с прошлым сезоном. Поддерживаем взаимоотношения со всеми, но зарубежные партнёры побаиваются. Интерес, запрос аудитории, – всё это есть, но партнёры опасаются. В Индии, Африке и Китае пока особого интереса к показу нет. Сначала надо поработать над тем, чтобы хоккей там популяризировать».

Про арену к Матчу звёзд

«Матч звёзд КХЛ пройдёт в Санкт-Петербурге? Официально о городе проведения матча мы не объявляли. Думаю, что в первые недели чемпионата мы это сделаем».