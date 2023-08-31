«Он утешал больных и несчастных». Как Кросби стал величайшим игроком мира и изменил хоккей

«Лучший из лучших» — это главное описание Сидни. Мог стать большим эгоистом, но в итоге взвалил на свои плечи Миссию.

В сезоне-2022/2023 The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию — Уэйн Гретцки). Пока в Национальной хоккейной лиге межсезонье, предлагаем ознакомиться с историями хоккеистов из топ-5.

На четвёртом месте рейтинга расположился трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, многолетний капитан «Питтсбург Пингвинз» и едва ли не величайший хоккеист мира Сидни Кросби. «Чемпионат» приводит перевод статьи.

«2016 год. Миннесота. Рассерженный тренер Майк Салливан после поражения от «Уайлд» разыскивал капитана «Питтсбурга». Салливану нужно было поговорить с Сидни Кросби, и он быстро шёл по этажу «Эксель Энерджи Центра».

Затем он остановился как вкопанный.

За углом, за пределами раздевалки «Пингвинз», Кросби без джерси, но всё ещё в своей экипировке, сидел на полу. Разговаривая с ребёнком в инвалидной коляске, Сидни сел так, чтобы было удобнее смотреть друг другу в глаза. Он часто так делает. Салливан резко развернулся на 180 градусов, а его капитан сидел с ребёнком в течение 20 минут — сцена, которую в Северной Америке видят бесчисленное количество раз каждый сезон.

Тысячи и тысячи людей десятилетиями стекались на арены, чтобы посмотреть, как Кросби играет в хоккей — ещё с его детских лет. Однако главная Миссия Кросби всегда заключалась в том, чтобы утешать больных и несчастных с необычайной грацией и заботой, присущими только ему.

«Раньше не было никого, похожего на него, — сказал бывший генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд. — И таких, как он, больше никогда не будет».

Широко распространённое мнение, что в мире профессионального спорта нет подлинных образцов для подражания, является неверным, пока Сидни Патрик Кросби живёт среди нас.

Сидни Кросби Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Всегда слышишь подобные слова, — сказал Бобби Орр. — Знаете, мол, как человек он лучше, чем как игрок… Что ж, самое замечательное в Сиде то, что он один из пяти величайших игроков в истории. В этом нет сомнений. Но он как человек на самом деле лучше, чем как игрок. А теперь просто подумайте об этом. Я люблю его».

«Он был таким даже в детстве»

В 36 лет Кросби является вождём всего хоккейного мира и занимает четвёртое место в списке величайших игроков современной эпохи НХЛ по версии The Athletic. Он выиграл три Кубка Стэнли и две золотые олимпийские медали, забил 550 голов, набрал 1502 очка и, что весьма примечательно, оправдал все ожидания. Его наследие в полной безопасности. Он просто продолжает играть и в этом возрасте, потому что любит хоккей и одержим победами. Майк Бэбкок однажды назвал его «серийным победителем», что является идеальным описанием Кросби. На льду и вне его.

На льду он живая легенда. Массивные ноги, непробиваемая способность защищать шайбу, величайший бросок с неудобной, пушечные ускорения через нейтральную зону, редкие плеймейкерские способности, упорство, ум, решимость, способность забивать голы на самом высоком уровне — всё это нестираемые признаки его величия. Он был не по годам развит в юности, и он демонстрирует долголетие после 30 лет.

Однако мифология Кросби вне льда, возможно, ещё достойнее включения в учебники истории, поскольку основана исключительно на его реальных поступках. Он не только посол хоккея, но и посол доброты.

Сидни Кросби в детстве Фото: nhl.com

«Он был таким даже в детстве, — сказал Трой Кросби, его отец. — Привлекал к себе столько внимания, когда был маленьким, и уже после — когда стал подростком. Это могло вскружить ему голову. Он мог стать большим эгоистом. Но всё, что когда-либо волновало Сидни — это забота о других людях».

Это было видно с самого начала.

Кросби дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года в Нью-Джерси. После утренней раскатки был натуральный зоопарк. Хоккей вернулся после локаута, дебют Кросби состоялся против вратаря из Зала хоккейной славы Мартина Бродо, в день 40-летия Марио Лемье. В тот момент Кросби, будучи в центре внимания, тот самый Кросби, которому исполнилось 18 лет двумя месяцами ранее, не беспокоился о себе.

«Он даёт интервью, повсюду люди, — сказал Том Макмиллан, бывший вице-президент «Пингвинз» по связям с общественностью. — Но замечает в коридоре за пределами раздевалки, что его маму окружили корреспонденты. Сидни беспокоится о ней. Она в порядке, но он переживает. Поэтому Кросби подходит ко мне и говорит: «Слушай, ты можешь убедиться, что моя мама в порядке?» С самого начала он беспокоился обо всех, кроме себя. Он никогда не менялся».

С учётом зарплаты и других доходов Кросби заработал около $ 200 млн за свою карьеру. Его отец не единственный, кто говорит, что Сидни не изменился. Его товарищи по команде соглашаются. Сотрудники команды соглашаются. С этим согласны даже живые легенды вроде Орра.

Этому есть простое объяснение, настаивает Кросби.

«Я не думаю, что деньги когда-либо дают вам возможность относиться к кому-либо по-другому или проявлять неуважение, — сказал он. — Я могу делать то, что мне нравится, и очень ценю это. Я не принимаю это как должное независимо от того, какая у меня зарплата. Я могу заниматься любимым делом. Меньшее, что я могу сделать — это хорошо относиться к людям на этом пути».

Сидни Кросби в детстве Фото: nhl.com

Предания о Кросби в «Пингвинз» таковы, что его вклад в общество вызывает библейские сравнения.

Буквально.

«Я всегда говорю, что он словно дитя божье, — сказал бывший телеведущий «Пингвинз» Пол Штайгервальд. — Таким я его всегда видел. У него есть определённый свет в глазах — я всегда его замечаю. Он действительно добрая душа. Люди часто отдают должное родителям человека за то, что они воспитали замечательного ребёнка. Я полностью понимаю это, они проделали большую работу. Но я также вижу в Сиде естественную душевность. Необязательно приобретённую — врождённую».

«Ни один ребенок не останется без внимания»

Чарльз Баркли (известный баскетболист, выступавший в НБА в 1980-1990-х. — Прим. «Чемпионата») однажды попал в заголовки рекламной кампании Nike, в которой говорилось: «Я не образец для подражания».

Кросби — образец для подражания, и он это знает. Он принимает это.

«Я был в клубе некоторое время и познакомился со многими людьми, — сказал Рутерфорд. — Но никогда не встречал никого похожего на него. Он делает что-то только по правильным причинам. Он очень сильно заботится о людях. Другие игроки его уровня не всегда так себя ведут. Но он другой. И вы видите это чаще всего, когда дело доходит до его обращения с детьми».

«Питтсбург» — самая возрастная команда НХЛ, поэтому у многих игроков есть дети. Во время розыгрышей Кубка Стэнли 2016 и 2017 годов для детей Мэтта Каллена было обычным делом висеть на Кросби после побед в плей-офф. Их, естественно, притягивало к лучшему игроку в мире, который просто оказался самым милым парнем в раздевалке.

Известно, что Кросби устраивал энергичные игры с маленькими клюшками с Никитой Малкиным. И всё же его хорошее отношение к детям не ограничивается детьми его товарищей по команде.

Одна история живёт в летописях о Кросби.

Сидни Кросби с детьми Фото: nhl.com

11 января 2014 года. «Пингвинз» только что выиграли в Калгари со счётом 2:1 — за несколько недель до старта Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Холодным вечером в Альберте хоккеисты гостей отправились к своему автобусу после матча.

Сидя в автобусе, Кросби заметил группку подростков, стоящих за ограждением, которое располагалось на крутом холме рядом со «Скоушабэнк Сэддлдоум» (домашняя арена «Калгари». — Прим. «Чемпионата»). Они скандировали имя Кросби и держали таблички с пожеланиями удачи на Олимпиаде.

Увидев это, Кросби в парадных туфлях и в остальной официальной одежде помчался вверх по крутому обледенелому холму. Он не только оставил автографы на всех их джерси, но и несколько минут поболтал с ними о хоккее, прежде чем медленно спуститься с холма.

«Я никогда не забуду эти кадры, — сказал Штайгервальд. — Кто ещё так поступает?»

Можно предположить, что немногие сделали бы нечто подобное. Но Рутерфорд видел это ежедневно, пока был генеральным менеджером «Пингвинз».

«То, как он обращается с детьми — это самое впечатляющее, что я когда-либо видел в своей карьере, — сказал Рутерфорд. — Когда вы видите эти толпы желающих получить автографы, то должны быть осторожны. Во многих из этих групп есть люди, которые приходят каждый день, пытаясь продать подписанные игроками вещи. Но вот что я вам скажу о Сиде: никогда, ни разу он не проходил мимо ребёнка, который хотел автограф. Ни один ребёнок никогда не остаётся без внимания. Я видел, как он раздаёт автографы, а после, садясь в командный автобус, видит, как появляется ребёнок, который не получил автограф. Поэтому Кросби всегда выходит из автобуса и следит за тем, чтобы ребёнок получил автограф и фотографию с ним. Сидни понимает, какое влияние оказывает на людей, но он настолько далёк от высокомерия, насколько вы только можете себе представить».

Кросби регулярно посещает Питтсбургскую детскую больницу UMPC. Хотя «Пингвинз» время от времени организуют командные визиты, в которых Кросби, естественно, принимает участие, он и сам регулярно посещает больницу в свободное время.

Никаких камер. Никаких журналистов. Никакого внимания.

«Буду с вами честен, — сказал Трой Кросби. — Сид хочет помогать именно таким способом. Для него очень важно проводить время с детьми — только он и дети. Он не хочет, чтобы люди знали об этом, и делает всё возможное, чтобы так и было».

Сидни Кросби Фото: Martin Rose/Getty Images

Кросби кажется раздражённым, когда другие восхищаются его персоной. Для него быть вежливым, добрым и заботливым попросту естественно.

«Для меня всегда было важно правильно относиться к людям, — сказал Кросби. — Будь то твои товарищи по команде, люди, которых ты видишь на катке, болельщики, дети, кто угодно. Ты должен хорошо относиться к людям в жизни. Ты должен проявлять уважение. Так что именно это я и стараюсь делать каждый день. Для меня это всегда было очень важно».

«Он лучший капитан»

31 мая 2007 года «Пингвинз» сделали Кросби, которому тогда было 19 лет, самым молодым капитаном в истории НХЛ на тот момент.

Решение казалось простым на первый взгляд. Он уже стал величайшим игроком в мире и, будучи подростком, только что завоевал «Харт Трофи» и «Арт Росс». Его уровень зрелости был необычайно высок. Он уже был рок-звездой в Питтсбурге.

Лёгкий выбор, правда?

«Не совсем, — сказал Кросби. — Это было довольно неудобно, если честно. Я никогда раньше не был капитаном».

Чего-чего?

Что ж, в этом есть свой смысл. Кросби было всего 16-17 лет, когда он играл в юношеской лиге в Римуски (город в провинции Квебек. — Прим. «Чемпионата»). В молодые годы он всегда играл в более старших возрастных группах благодаря своим высоким результатам. Это был совершенно новый опыт для него.

Сидни Кросби Фото: AP/TASS

«Я пытался учиться чему-то у других капитанов, которые были в моей карьере в прошлом, и у других людей, которые были капитанами, — сказал он. — Но в то же время я хотел быть самим собой. Я хотел вести команду за собой так, как это было бы для меня естественно. Ты никогда не прекращаешь учиться. Честно говоря, я до сих пор учусь быть капитаном. Но, оглядываясь назад, думаю, что это было, вероятно, хорошо для меня. Это помогло мне вырасти».

Так же, как и присутствие в раздевалке коллеги-иконы.

Лемье и Кросби сыграли вместе всего 26 матчей, прежде чем проблемы с сердцем вынудили часто травмировавшегося Марио окончательно повесить коньки на гвоздь. На льду у них было всего несколько волшебных моментов вместе, так как они редко играли в одной тройке. Лемье был на закате карьеры.

Но прежде чем уйти, он преподал Кросби несколько уроков.

«Самое важное: он научил меня сохранять спокойствие. Он был таким… таким удивительно уравновешенным, — сказал Кросби. — Неважно, какой был счёт — в нашу пользу или нет. Марио всегда был таким. Он всегда выглядел одинаково, говорил так же, как и всегда. Я много наблюдал за ним и видел, насколько он рассудителен. Думаю, для него это более естественно, чем для меня. Я, наверное, более эмоционален, чем он. Я эмоциональный игрок. Но он научил меня, как найти эту золотую середину. Сыграть с ним несколько матчей было для меня очень важно».

Сидни Кросби с Марио Лемье Фото: nhl.com

Многие скажут вам, что Кросби — лучший капитан, который у них когда-либо был.

«Он нереальный, — сказал один из новичков «Пингвинз» Райан Пилинг. — Когда прошлым летом меня обменяли в «Питтсбург», я получил от него сообщение через пару часов после сделки. Помню, я подумал: просто невероятно, что Сидни Кросби так быстро связался со мной! Потом ты знакомишься с ним и сразу понимаешь, что это особенный человек, что он не такой, как все. Ты не можешь подделать такое. Ты рождаешься таким и от рождения относишься к людям именно так».

Сейчас, понятное дело, молодые игроки превозносят Кросби. Он не только один из величайших игроков всех времён, но ещё и относится к ним как к равным.

Что может быть более примечательным, так это то, что, даже когда Кросби был очень юн, он с самого начала пользовался уважением в раздевалке.

«Ему было 22 года, когда я подписал контракт с «Питтсбургом», — сказал Майк Рапп. — Он лучший игрок в мире, это крутая шишка, о которой все говорят. Я совершенно не представлял, чего ожидать… Я мог бы рассказать вам так много хороших историй о Сидни Кросби, и все они правдивы. Но сразу понял, что Сид больше всего на свете не хотел бы, чтобы с ним обращались иначе, чем с кем-либо другим».

Учитывая, кто он такой, Кросби не может быть «одним из». Это попросту так не работает. Это Кросби.

И тем не менее он всё ещё остаётся «одним из», частью команды.

«Он просто хотел повеселиться. Хотел поиграть в мини-гольф на выезде. У него была такая детская улыбка. Он хотел играть в портативные видеоигры в самолётах, — сказал Рапп. — Ему нравится быть частью команды. Я имею в виду, что он не ботан. Он не интроверт. Но он совсем не хочет приближаться к центру внимания, потому что чертовски скромен. Он лучший капитан».

Когда ты суперзвезда в «Питтсбурге», у тебя есть определённые привилегии. Лемье и Ягр увольняли тренеров. Некоторые, конечно, заслуживали этого. Но Кросби никогда бы так не поступил. Это просто не его путь.

Сидни Кросби Фото: nhl.com

Он не требует, чтобы его друзья играли в «Пингвинз». Он ни в коей мере не типичная суперзвезда.

«Я долгое время был генеральным менеджером команды при Сиде, — сказал Рутерфорд. — И могу вам сказать: он ни разу ни на что не жаловался мне. Ни разу не сказал мне уволить кого-либо, или обменять кого-либо, или выменять кого-либо. Никогда».

Во всяком случае, пока его не спрашивали.

«Вот как сильно я уважаю Сида, — сказал Рутерфорд. — В конце каждого сезона, независимо от того, выиграли мы Кубок или нет, мы с ним собирались вместе. Я хотел узнать его мнение о некоторых игроках в команде и в лиге. Но он никогда не говорил мне найти кого-то. Он никогда не будет настойчивым или требовательным. Я задавал ему вопросы о разных людях, а он отвечал в своём классическом очень вежливом, совершенно особенном стиле. Просто такой он человек».

У тех, кто тренировал Кросби, часто были похожие истории.

«Было мечтой тренировать его, — сказал Рекки. — Знаете, его отношения с Салли (Майком Салливаном, нынешним главным тренером «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») действительно особенные. У этих двоих есть связь. Но для всех нас в штабе было невероятно тренировать Сида. Он задаёт вам много вопросов. Хочет узнать ваше мнение. Он не будет врываться к вам в офис и говорить, что нужно делать или что вы делаете неправильно. Он задаёт очень много вопросов и любит получать обратную связь. Немногие звёзды будут такими же».

Кросби заявил, что хотел бы отыграть ещё несколько сезонов, возможно, до 40 лет.

Точно неизвестно, когда он завершит карьеру или что будет делать со своей жизнью, как только повесит коньки на гвоздь. Многие в хоккейном мире надеются, что Кросби в том или ином качестве останется в НХЛ.

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В конце концов, без него хоккейный мир не мог бы быть прежним.

«Он просто заставляет вас улыбаться, когда вы его видите», — сказал Рапп.

Кросби вошёл в нашу жизнь более двух десятков лет назад ещё ребёнком. Сейчас он мужчина.

Очень, очень хороший мужчина.

«Он просто хороший человек, — сказал Штайгервальд. — Приятный, очень приятный человек. Лучший из лучших».

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