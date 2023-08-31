Завтра стартует сезон, а они без работы. 8 игроков КХЛ, которые оказались никому не нужны

Сезон КХЛ стартует через несколько часов, но некоторые вполне известные хоккеисты по-прежнему нигде не трудоустроены. Как им быть?

Алексей Емелин, 37 лет

Последний клуб: «Спартак»

Один из редких российских защитников силового плана провёл отличную карьеру: сыграл почти полтысячи матчей в НХЛ, взял три Кубка Гагарина и титул чемпиона мира. Но после загадочной травмы, полученной весной 2021 года, он сам не свой. В прошлом сезоне Алексея брали на помощь минскому «Динамо», не впечатлились формой защитника и отдали в «Спартак», где он, впрочем, тоже напоминал себя прежнего лишь специфическими габаритами и катанием.

Кому поможет: вероятность, что 37-летний хоккеист с богатой историей повреждений и в резком карьерном пикé найдёт работу в сентябре, близка к нулю. Хотя с точки зрения драматургии было бы интересно увидеть его в Тольятти – там Алексей родился и оттуда прорвался во взрослый хоккей.

Антон Худобин, 37 лет

Последний клуб: «Даллас Старз»

Три года назад Антон Худобин протащил «Даллас» к финалу Кубка Стэнли, а сейчас в его услугах не заинтересованы даже клубы КХЛ. В чём причина, ответил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко: «Разговоров по поводу Худобина практически и не было. Один-два. Агенты заявили сумму, которая, по нашему мнению, не соответствует бэкапу, она завышена, поэтому мы не пришли к соглашению». На роль основного голкипера Худобина не рассматривали даже в слабых командах – слишком велик риск, ведь последние два сезона Антон провёл просто ужасно.

Кому поможет: сейчас Худобин тренируется в родном Красноярске вместе с «Соколом» – почему бы ему не остаться дома? Да, команда борется всего лишь за Кубок Петрова, а не Гагарина, зато представьте, насколько этот трансфер повысит внимание к ВХЛ.

Алексей Марченко, 31 год

Последний клуб: «Локомотив»

Один из самых молодых представителей списка безработных – Алексей Марченко. В прошлом сезоне хоккеист принял участие всего в 22 матчах – замучили травмы. Однако даже не в идеальных кондициях он надёжнее многих защитников КХЛ.

Кому поможет: предсезонные матчи обнажили глобальные проблемы в обороне «Авангарда». Кроме того, у омичей нет ни одного праворукого защитника, а именно таким хватом обладает Марченко.

Вячеслав Основин, 29 лет

Последний клуб: «Сибирь»

С Вячеславом Основиным некрасиво обошлись в «Сибири»: в клубе очень долго созревали до расставания и дали хоккеисту от ворот поворот всего за 11 дней до старта чемпионата. Инсайдеры сообщают, что новый главный тренер сибиряков Дэвид Немировски не увидел, как сможет использовать центрфорварда в своей системе.

Кому поможет: Основин — не блещущий талантами, но всё же квалифицированный центрфорвард, напористый, активный и в хорошем возрасте. С учётом позиции на льду он должен был найти работу ещё раньше, и удивительно, что этого не случилось. Теперь забрать Вячеслава должен клуб, который первым признается в собственных проблемах с центральной осью.

Фёдор Малыхин, 32 года

Последний клуб: «Авангард»

Малыхин, как и Основин, выступает в центре, но, чтобы найти работу, одной принадлежности к дефицитному амплуа ему не хватает. Фёдор крайне невыразительно смотрелся в «Авангарде», где, в сущности, не помогал команде ни в разрушении, ни в созидании.

Кому поможет: когда-то Малыхин был очень хорош в «Витязе». Возможно, место нападающего – в клубе со средними амбициями.

Максим Гончаров, 34 года

Последний клуб: «Нефтехимик»

Защитник, который за время своей карьеры прокатился по шести командам КХЛ, в прошлом сезоне очень уверенно зашёл в «Нефтехимик». Возрастной хоккеист совсем не выпадал из молодого и бойкого коллектива и закончил год в плюсе по показателю полезности, при этом избежав характерных для него проблем с игровой дисциплиной.

Кому поможет: сегодня всех праворуких защитников мы отправляем в Омск.

Алексей Потапов, 32 года

Последний клуб: «Динамо» Москва

У партнёра Гончарова по популярному YouTube-подкасту не такие радужные перспективы. По ходу прошлого сезона Алексей Потапов присоединился к московскому «Динамо», но освоиться в новой команде так и не смог: две травмы, одна за другой, выбили его из тонуса и состава.

Алексей Потапов Фото: dynamo.ru

Кому поможет: Потапов – воспитанник «Торпедо», и в публичных выступлениях он часто подчёркивает своё особое отношение к нижегородскому клубу. Ранее дерзкую команду Ларионова покинул Георгий Мишарин, и место дядьки-наставника вакантно – почему бы не рассмотреть резюме Алексея?

Даниил Тарасов, 32 года

Последний клуб: «Автомобилист»

Дважды в карьере Даниил Тарасов выбивал свыше 30 очков за сезон, после чего хоккеист отправился в «Ак Барс», где «притушил» собственный прорыв. За последующие два сезона форвард не набрал и 20 баллов.

Кому поможет: Тарасов попробовал себя и в Казани, и чуть позже в «Автомобилисте», и этот опыт не был успешным, так что топ-клубы вряд ли будут обрывать трубки его агентам. Может быть, к Даниилу присмотрится «Спартак», который только что избавился от Александра Хохлачёва?