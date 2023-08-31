5 топ-матчей пятницы: долгожданный старт КХЛ, «Рома» — «Милан» и US Open

Что вас ждёт в первый день осени: теннис, футбол и хоккей.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия), US Open — третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Карацев в матче с надеждой Америки?

20-летнего Бена Шелтона причисляют чуть ли не к будущей «Большой четвёрке». Юный американец уже имеет в активе победу над действующим игроком топ-10 — в Цинциннати-2023 он выбил из сетки норвежца Каспера Рууда. Аслан Карацев на девять лет старше соперника, с которым ещё ни разу не встречался. Что покажет надежда Америки в матче третьего круга US Open? Победитель матча пройдёт во вторую неделю ТБШ, где встретится с лучшим теннисистом из пары Томми Пол — Алехандро Давидович-Фокина.

Аслан Карацев Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

🏒 19:00: ЦСКА — «Ак Барс», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сыграет ли Иван Федотов?

ЦСКА и «Ак Барс» оспорят первый трофей сезона, но велика ли разница, кому достанется Кубок Открытия. Гораздо важнее и сложнее кейс Ивана Федотова. ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца, КХЛ не сразу, но подчинилась этому решению. Однако в руководстве ЦСКА незадолго до соответствующего заявления Алексея Морозова неоднократно и прямо заявляли, что вратарь сыграет.

ЦСКА и «Ак Барс» оспорят первый трофей сезона Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 5-й тур

Интрига: «Аль-Иттихад» ещё не терял очки. Малком и Неймар остановят?

Ключевой матч 5-го тура. Команда Бензема, Канте и Фабиньо пока смотрится монументально – четыре победы в четырёх матчах, 12 забитых мячей и ни одного пропущенного! Это невероятно! «Аль-Хиляль» совсем рядом, в двух очках, и это точно будет зрелище, ведь Малкому, Неймару, Кулибали и остальным звёздам нельзя отставать от лидирующей двойки (там ещё «Аль-Ахли»). Заруба на сотни миллионов евро!

Малком Фото: alhilal.com

🏐 21:30: Италия — Турция, ЧЕ-2023 — женщины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли итальянская сборная с Антроповой выйти во второй финал на Евро подряд?

Возможно, скрытый финал этого ЧЕ! В 2021-м итальянки уже были в титульном матче — и взяли его. Тогда турчанки довольствовались только бронзой. В этом году всё может измениться: Турция прошла испытание боем с Польшей (упорные 3:0), тогда как Италия по ходу турнира так и не ощутила серьёзного сопротивления. 1 сентября на первый план выйдет игра диагональных: кто будет более стабильной — Мелисса Варгас или экс-россиянка Екатерина Антропова, которая впервые в своей карьере может выйти в финал европейского первенства.

Женская сборная Италии по волейболу Фото: cev.eu

⚽️ 21:45: «Рома» — «Милан», Серия А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ждём дебют Лукаку! Он любит забивать «Милану»

Ромелу на правах аренды перебрался в «Рому», а это значит, что бельгиец воссоединился с Жозе Моуринью. И сразу какой матч, времени на раскачку нет! Кстати, «Милан» – клиент Лукаку, в восьми матчах с этим соперником форвард забил пять мячей и сделал два ассиста. Проиграл, кстати, только единожды, а семь раз победил. Неужели сделает это снова?