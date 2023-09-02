«КХЛ теперь лига-изгой». Реакция Америки и мира на игру Федотова за ЦСКА

Вчера, 1 сентября, случился, вероятно, один из важнейших для всего российского хоккея эпизодов за всю историю КХЛ. Вратарь Иван Федотов вышел на матч Кубка Открытия с «Ак Барсом», несмотря на запрет от ИИХФ. Теперь российский хоккей, возможно, ждут крупные последствия.

Очевидно, этот инцидент не мог остаться незамеченным в спортивном мире. В Северной Америке тщательно следили за решением КХЛ и ЦСКА и ярко комментировали оное — и в не ставшей родной для Федотова Филадельфии, и в любимом для Сергея Фёдорова Детройте.

«Добросовестность иссякла»

Журналист The Athletic Чарли О’Коннор, специализирующийся на освещении жизни вокруг «Филадельфии Флайерз», в «Твиттере» ёмко высказался о ситуации с Федотовым.

«Я ужасно чувствую себя, беспокоясь об Иване Федотове из-за всего этого.

Сначала в прошлом году в России его использовали как пешку, чтобы послать сигнал другим российским игрокам.

Теперь его снова используют как пешку, но в более масштабной борьбе между хоккейными федерациями. Хотелось бы, чтобы этот парень мог просто играть в хоккей без всякой хрени», — написал О’Коннор.

Обозреватель Чак Бозман из Philly Hockey Now высказался ещё более кратко, но хорошо передал ощущения по будущему российского хоккея: «История с контрактом Федотова остаётся такой же мрачной, как полночь в Москве».

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Журналист The Philadelphia Inquirer Густав Элвин предвещает серьёзные последствия для отношений КХЛ и НХЛ из-за ситуации с вратарём ЦСКА.

«Пятница принесла ещё один поворот в саге об Иване Федотове: вратарь вернулся в хоккей, сыграв за московский ЦСКА.

Окончательное разрешение ситуации Федотова окажет серьёзное долгосрочное влияние на отношения КХЛ и НХЛ. Ранее у лиг был меморандум о взаимопонимании, который требовал от каждой стороны уважать контракты игроков другой. Действие этого меморандума было приостановлено в марте 2022 года после начала спецоперации России на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), но с тех пор и НХЛ, и КХЛ вели себя добросовестно относительно контрактов друг друга.

Поскольку московский ЦСКА бросает вызов «Филадельфии» и ИИХФ, эта добросовестность, похоже, иссякла, и команды НХЛ, в которых есть игроки, выступающие в КХЛ, будут уделять этому очень пристальное внимание. У «Флайерз» есть несколько игроков в России, в том числе Федотов, седьмой номер драфта-2023 Матвей Мичков (СКА) и вратарь Алексей Колосов («Динамо» Минск)», — написал Элвин.

Журналист официального сайта «Филадельфии Флайерз» Билл Мельцер же заметил, что желание Федотова — просто играть: «Всё, что сказал Федотов — не слова, вложенные ему в рот другими, а его собственные прямые высказывания, — говорит о том, что он просто хочет играть, где бы то ни было».

Заявление НХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли успел заверить, что изменений в отношении НХЛ к уважению контрактов с КХЛ не предвидится.

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», — сказал Дэйли.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Напомним, Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ был заключён в 2010 году и действовал до 2022-го, регулярно продлеваясь. В соответствии с документом лиги уважали контракты хоккеистов с клубами, исключая возможный переезд в другую лигу при действующем соглашении. Весной 2022 года стало известно, что меморандум был приостановлен, однако в КХЛ заявили, что обе стороны по-партнёрски продолжат соблюдать и уважать контракты хоккеистов.

«Фёдоров показал ИИХФ виртуальный средний палец»

Обозревательница Broad Street Buzz Ариэль Мелендез считает, что теперь вопрос о желаниях Федотова уж точно не ставится — началась открытая борьба между КХЛ и НХЛ.

«Проигнорировав решение ИИХФ, ЦСКА и, вероятно, сам Федотов столкнутся с ещё большими санкциями, поскольку ИИХФ уже хорошо осведомлена об их решениях. Причастен ли к этому Федотов или нет, сейчас не является вопросом. Теперь это стало противостоянием между НХЛ и КХЛ, что может иметь последствия в будущем. Хотя действие меморандума о взаимопонимании между двумя лигами было приостановлено в марте 2022 года, обе стороны продолжали добросовестно работать друг с другом. Это может в конечном итоге вызвать новые проблемы в борьбе КХЛ за сохранение Федотова в России.

Все команды, а не только «Флайерз», скорее всего, будут более осторожно относиться к любым проспектам или другим игрокам, выступающим в КХЛ. Что касается «Филадельфии», то Алексей Колосов, подписавший контракт новичка этим летом, был отдан в аренду минскому «Динамо» ещё на один сезон. Обе стороны, похоже, договорились, что Колосов переедет в Северную Америку через год. Срок действия контракта Матвея Мичкова со СКА рассчитан на три года. Маловероятно, что он уедет до его завершения, — а эта битва может в конечном итоге сделать оное неизбежным. «Флайерз» не торопятся забирать Мичкова, однако не хотят сталкиваться с какими-либо проблемами, когда придёт время его дебюта в НХЛ.

Возможно, настало время для «Флайерз» отказаться от борьбы за возвращение Федотова. Судя по всему, у ЦСКА нет никаких проблем с санкциями, которые ИИХФ планирует применить к ним. Они всё равно будут играть с Федотовым. В конце концов, это только навредит игроку. Жаль, что всё это произошло просто потому, что Федотов хотел осуществить свою мечту — играть в НХЛ. Надеюсь, в какой-то момент всё уладится и он просто сможет играть, не боясь нависших над головой трудностей», — написала Мелендез.

Иван Федотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ярко высказывались и в Детройте — городе, ставшем родным для главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Журналист Detroit Hockey Now Боб Дафф критически высказался о поведении бывшей звезды НХЛ на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом».

«В пятницу, когда в России стартовал сезон КХЛ, бывшая звезда «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров начал с того, что показал ИИХФ виртуальный средний палец. Позже он вмазал по хоккейной иерархии из обоих стволов.

После матча Фёдоров разразился тирадой в адрес ИИХФ. Он также загадочно высказывался о политике. Фёдоров даже зашёл так далеко, что упомянул о спецоперации России на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ).

Ходили слухи об интересе НХЛ к Сергею как к тренеру после его успеха в России. Эпизод с Федотовым определённо отложит любые подобные разговоры на второй план. НХЛ не будет благосклонно относиться к тому, кто намеренно нарушает решение, вынесенное в их пользу», — написал Дафф.

«КХЛ уже нечего терять»

Делились мыслями об инциденте не только в США. Высказался, например, шведский бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея и действующий глава европейского хоккейного клубного альянса Шимон Шемберг.

«Интересная история развития. Иван Федотов, имеющий действующий контракт в НХЛ с «Филадельфией», сейчас играл в первом матче сезона московского ЦСКА. Это означает, что — сознательно — это первый случай, когда федерация, лига и клуб, входящие в ИИХФ, игнорируют санкции организации.

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ИИХФ 14 августа ввела санкции против Ивана Федотова и наложила годовой запрет на международные трансферы игроков московского ЦСКА. Целью санкций Международной федерации хоккея является заставить ЦСКА отпустить его и вернуться в «Филадельфию.

Перед матчем КХЛ и ЦСКА выступили с очень вызывающим заявлением, в котором сообщили, что действует российское законодательство и что никто не помешает ЦСКА/КХЛ позволить сыграть Федотову, находящемуся под санкциями.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

[В заявлении КХЛ есть] намёк, что это было согласовано с высшей властью. Весьма вероятно также, что это было сделано по согласованию с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который недавно был назначен главой Арбитражного комитета КХЛ.

Аргументация КХЛ, вероятно, состоит в том, что им нечего терять. Россию уже отстранили от участия во всех международных соревнованиях ИИХФ, а команды КХЛ не принимают участия ни в каких европейских клубных мероприятиях. Так что хуже там быть не может.

Что же может сделать ИИХФ? Может быть, распространить запрет на трансфер игроков на все команды КХЛ, поскольку это явно решение лиги. Но, если КХЛ продолжит бросать вызов ИИХФ, они теоретически смогут играть с игроками без надлежащих международных трансферов.

ИИХФ не может физически препятствовать поездкам игроков в Россию и выступлениям в КХЛ. Эти игроки, вероятно, столкнутся с международными санкциями, но если они ценят деньги КХЛ выше, то они, вероятно, смогут жить с санкциями, будучи отстранёнными от турниров под эгидой ИИХФ.

Конечным результатом является то, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, которая не подчиняется никаким международным правилам. Это также, вероятно, означает, что в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких турнирах ИИХФ, поскольку Российская Федерация будет нести ответственность перед организацией. Ивана Федотова используют как пешку в этом конфликте как с ИИХФ, так и с НХЛ. У него действительно нет особого выбора. Он не может поехать за границу, и единственный вариант — играть за ЦСКА», — написал Шемберг.