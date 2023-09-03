Где провести Матч звёзд? Петербург и ещё четыре варианта, если суперарену не достроят

Кто-то сомневается в целесообразности проведения Матча звёзд, но КХЛ отменять его не будет — учитывая то, в каком марафонском темпе проходят последние два сезона, игроки всегда ценят паузу в чемпионате, которая позволяет расслабиться и потусоваться друг с другом. Для зрителей же это возможность увидеть любимых игроков с неожиданной стороны и посмотреть на красивые трюки от них. В каком же городе пройдёт МВЗ-2023?

Санкт-Петербург

В июне журналисты неофициально сообщали, что МВЗ пройдёт на «СКА Арене», которую пока не ввели в эксплуатацию. До события осталось три месяца, а недавние фото со строительной площадки самой большой хоккейной арены мира как бы намекают на то, что к зиме строители управиться не успеют. Без этого фишка звёздного уикенда в Петербурге как бы пропадает — конечно, можно провести и в Ледовом дворце, но у него есть свой график мероприятий.

Состояние «СКА Арены» в апреле Фото: Пётр Ковалёв/ТАСС

Однако здесь стоит учитывать то, что арена строится под патронажем Геннадия Тимченко, председателя совета директоров лиги. Очень сложно представить, что главный человек в КХЛ допустит срыв графика на своём главном спортивном детище. Поэтому, возможно, строители будут работать в несколько смен, но успеют установить и кресла, и повесить куб — этот вариант пока всё ещё видится самым вероятным.

Ярославль

В 2001-м Ярославль принял один из первых Матчей звёзд, который проходил в Суперлиге. Ярославская арена на тот момент была самой свежей и одной из самых вместительных в России. Этот статус «Арена-2000» носила долгое время, но при этом новых МВЗ так и не получала: в Суперлиге матчи стремились проводить поближе к Москве, а в кахаэловское время приоритет долгое время отдавался новым аренам.

Если питерские строители всё-таки не успеют, то велика вероятность, что матч отдадут западному городу: лига обычно старается чередовать конференции, где проходит звёздный уикенд. И есть ощущение, что ярославской фан-базе нужен праздник: президент «Локомотива» недавно недоумевал, зачем это другие клубы лиги проводят фестивали и приглашают на них звёзд. Стоит ли удивляться, что «Локомотив» в последние годы перестал собирать аншлаги, которые казались вечными лет десять назад?

Новосибирск/Омск

Два сибирских города включены в один пункт не только из-за географического расположения. Миллионники должны были принимать молодёжный чемпионат мира, ради которого в городах построили современные (или даже суперсовременные) арены с большой вместительностью. Однако юных суперзвёзд в городах так и не увидели — и со стороны хоккейного начальства было бы логично найти попытку как-то компенсировать это.

«G-Drive Арена» в Омске Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Но если Омск несомненно превосходит Новосибирск по качеству построенной арены, то уступает в плане инфраструктуры. Известно, что в Омске довольно туго с элитными гостиницами (а на меньшее участников МВЗ не подпишешь), и все команды КХЛ при заселении выбирают фактически из одного доступного варианта. Однако в обоих городах свои команды любят и каждый год флешмобами пытаются продвинуть своих кандидатов в народном голосовании (омичи тут стараются несколько больше).

Хабаровск

Любое мероприятие сложно проводить на Дальнем Востоке по понятным причинам — однако за два десятка лет лига не заглядывала на рынок, куда какое-то время назад подумывала активно расширяться. Во Владивостоке МВЗ проводить сложно хотя бы из-за вместительности и конфигурации арены (лишь три трибуны), поэтому Хабаровск выглядит вполне логичным местом. Лет 20 назад новенькая «Платинум-арена» тоже собирала постоянные аншлаги, и не было в городе места моднее.

Ну и с недавних пор краевая власть стала относиться к хоккею намного внимательнее, помогла увеличить финансирование и ставит амбициозные цели, над которыми пока чаще хихикают. Вряд ли МВЗ получится привезти в Хабаровск уже в этом году, но можно представить, что лоббировать «Платинум-арену» в кулуарах попытаются.

Минск

КХЛ в последние годы всё ещё пытается держаться за международный статус и латиницу на джерси — получается всё сложнее. Без учёта «Куньлуня», который никак не может вернуться домой, география КХЛ мало чем отличается от Межнациональной лиги начала 1990-х. Беларусь же стала для сборной России за полтора года особым спарринг-партнёром — хотя доступны и игры с Казахстаном, во всех видах спорта мы сыграли с белорусами огромное количество игр, а в хоккее это вылилось в целую «суперсерию».

Яромир Ягр на МВЗ-2010 в Минске Фото: photo.khl.ru

Кроме мотивов политических, нельзя не отметить и то, что минская арена пока остаётся самой большой в лиге (пока не открыли питерскую), то, что сами белорусы традиционно массово продвигают в составы всех своих соотечественников и им Матч звёзд реально интересен. Не стоит забывать, что сам Минск очень комфортен с точки зрения инфраструктуры, и все эти факторы делают белорусскую столицу очень хорошим вариантом.