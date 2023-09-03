6 топ-матчей понедельника: Месси, уникальная встреча Кубка России и КХЛ

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 5:00: «Лос-Анджелес» — «Интер Майами», МЛС, групповой этап

Интрига: «Интер Майами» цепляется за последние шансы выйти в плей-офф

«Интер Майами» уже выиграл один трофей вместе с Месси. Но вот взять МЛС вряд ли получится. Для того чтобы команде попасть в плей-офф, необходимо настоящее чудо. Тут даже Лео не всесилен. А плохие результаты «Интер Майами» показывал ещё до прихода аргентинца. Вместе с Месси клуб набрал четыре очка в двух матчах. Неплохой ход, но нужно было его показывать с самого начала. Однако надежда на чудо ещё жива. Для этого как минимум надо обыграть в предстоящем туре одну из сильнейших команд США – «Лос-Анджелес». Клуб занимает третье место в западной конференции («Интер Майами» — 14-й в Восточной). Месси придётся серьёзно включаться для победы.

Лионель Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

⚽️ 14:00: «Динамо» Киров — 2DROTS, Кубок России, 1/64 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: медиагигант обыграет ещё один профессиональный клуб в уникальном матче?

Один из самых необычных матчей в истории Кубка России состоится в понедельник. Кировское «Динамо» и медиафутбольный топ – 2DROTS – сыграют на плавучей платформе! Изначально встреча должна была состояться в Кирове, но по инициативе РФС её перенесли в Белокаменку, на крайний север. Кубок России постепенно становится турниром, создающим тренды. Крайне любопытно посмотреть, как команды сыграют при необычных для футбола пейзажах. 2DROTS уже достигли лучшего результата в своей истории, выйдя в третий раунд Кубка. У «Динамо» наивысшее достижение – 1/16 финала в СССР (1983) и России (2006/2007). Сможет медиаклуб переиграть ещё одних профи либо динамовцы пройдут дальше?

2DROTS Фото: vk.com/media.football.league

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервётся ли серия поражений «Авто» от «СЮ»?

Клубы из Уфы и Екатеринбурга обыгрывают друг друга по очереди: в первые сезоны КХЛ явное преимущество имел «Салават», но потом перевес получил «Автомобилист». Сейчас баланс снова качнулся в другую сторону: из последних десяти игр в регулярке «СЮ» выиграл восемь, в том числе все четыре – в прошлом сезоне. Для главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, который является воспитанником уфимского хоккея, это наверняка максимально принципиально.

«Автомобилист» Фото: hc-avto.ru

🏒 18:00: «Лада» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: нанесут ли бывшие игроки СКА поражение бывшему клубу?

Тольяттинский клуб после возвращения в КХЛ попал в орбиту питерского влияния — СКА в межсезонье отправил в «Ладу» сразу 11 игроков своей системы, шестеро из них вышли в составе на первый матч сезона. Вернувшаяся в КХЛ «Лада» пока только привыкает к новым условиям, играть против невероятно мастеровитого СКА будет особо сложно, но мотивация бывших игроков — вещь особенная.

«Лада» Фото: hclada.ru

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Билялетдинову разместить на площадке всех звёзд?

Состав казанского клуба и в прошлом году казался суперским, а переход Яшкина, Жафярова и Свечникова придаёт «Ак Барсу» совершенно невероятную глубину на фланге. Зинэтула Хайдярович не очень любит постоянную ротацию игроков и звеньев, поэтому кто-то обнаружит себя в непривычной роли. «Трактор» наверняка предложит фирменную вязкую оборону, и индивидуальные усилия звёзд будут особенно важны.

«Ак Барс» Фото: vk.com/hcakbars

🎾 21:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс де Минор (Австралия, 13), US Open — четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Медведев за поражения в Париже и Торонто?

В четвёртом круге US Open чемпион турнира-2021 Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором. До недавнего времени это был довольно удобный соперник для россиянина, которого он обыграл в первых четырёх матчах. Однако затем Алекс нанёс Даниилу два болезненных поражения — во втором круге «Мастерса» в Париже-2022 и совсем недавно — в четвертьфинале Торонто. Сумеет ли Медведев изменить наметившуюся неприятную тенденцию? Победитель нового матча в 1/4 финала US Open сыграет с победителем пары Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв.

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром здесь появится отдельное расписание топ-матчей.