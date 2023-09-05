Ученик наградил учителя. Билялетдинов и ещё четыре тренера-рекордсмена

Накануне перед матчем регулярного чемпионата с «Трактором» президент лиги, бывший капитан «Ак Барса» Алексей Морозов вручил перстень главному тренеру казанцев Зинэтуле Билялетдинову, вошедшему в символическую сборную всех 15 сезонов КХЛ. Рассказываем про пятерых специалистов-рекордсменов в истории отечественного хоккея.
Геннадий Цыгуров (1058 игр)
Легендарный специалист давно вошёл в историю нашего хоккея. Прежде всего Цыгурова помнят и любят в Челябинске (родина и главный город в карьере тренера), Тольятти и Омске, но и в других командах он успел поработать. Известный в прошлом защитник стал одним из самых харизматичных и целеустремлённых тренеров, у которого, как говорят в таких случаях, не забалуешь. В 1999 году молодёжная сборная России под его руководством в статусе главного тренера выиграла мировое первенство. Увы, но 14 декабря 2016 года Геннадия Фёдоровича не стало.
Виктор Тихонов (1174 игры)
Мэтр отечественного тренерского цеха и один из самых великих тренеров в истории СССР и России. Тихонов известен своей строгостью, а порой и жёсткостью, но его ЦСКА и ведомая им сборная были настоящими флагманами не только в хоккее, но и во всём мировом спорте. В качестве тренера Виктор Васильевич трижды выиграл Олимпиаду, восемь раз чемпионат мира, в период с 1978 по 1989 год становился чемпионом СССР. Тихонов умер 24 ноября 2014 года. «Хоккей для меня всё! Жизнь во всём многообразии её проявлений. Работа и отдых. Хобби, развлечение и серьёзные поводы для размышлений», — говорил прославленный специалист.
Виктор Тихонов
Фото: РИА Новости
Зинэтула Билялетдинов (1200 игр)
Билялетдинова чтят и уважают болельщики московского «Динамо» (воспитанник клуба), но главный клуб в тренерской карьере Зинэтулы Хайдяровича, безусловно, «Ак Барс». Билялетдинов, будучи хоккеистом, выгодно отличался от сверстников хорошим катанием, спортивной злостью, неуступчивостью в борьбе. Вот и тренером он стал строгим, но справедливым, отсюда и результат. Билялетдинов единожды приводил к российскому чемпионству динамовцев и четырежды – «барсов». 1200 игр в истории отечественного хоккея – очень солидный результат.
Валерий Белоусов (1302 игры)
Белоусов стал своим сразу в трёх городах страны – Челябинске, Магнитогорске и Омске. Валерий Константинович – один из самых умных и одарённых отечественных специалистов, который неизменно шёл за результатом вместе со своими командами и добивался его. Так, Валерий Константинович дважды становился чемпионом страны с «Металлургом» и один раз привёл к золотым медалям «Авангард». Были бронзовые и серебряные награды с «Трактором». Поработав с Белоусовым, хоккеисты привыкали в повышенным требованиям, поэтому в своей дальнейшей карьере игрокам было гораздо проще адаптироваться к постоянной работе над собой. Белоусов ушёл из жизни 16 апреля 2015 года.
Валерий Белоусов
Фото: Борис Клипиницер/ТАСС
Владимир Крикунов (1477 игр)
Владимир Васильевич даже в свои 73 года готов продолжать трудиться на благо отечественного хоккея. Сейчас Крикунов занимает должность советника генерального директора московского «Динамо». У мэтра отечественного тренерского цеха продолжают гореть глаза, он с удовольствием общается с прессой и готов и дальше помогать нашему хоккею. Перечислять клубы, в которых работал Крикунов, можно долго. Чемпионат страны он выиграл с московским «Динамо» в сезоне-2004/2005. Крикунов – лидер по количеству проведённых игр в отечественном хоккее, будучи главным тренером.
- 5 сентября 2023
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