«Мне бы хотелось, чтобы как в СССР». Первое за шесть лет интервью с президентом «Динамо»

Бывший руководитель управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин заступил на пост президента – председателя совета директоров московского «Динамо» ещё в 2017 году. За последующие шесть лет количество публичных выступлений 65-летнего функционера можно было пересчитать по пальцам двух рук. Обычно президент бело-голубых ограничивался общением с журналистами исключительно в формате общих пресс-конференций.

Спустя шесть лет после своего назначения руководитель московского клуба в деталях рассказал, как устроена внутренняя жизнь бело-голубых. В первой части большого эксклюзивного интервью «Чемпионату» президент – председатель совета директоров «Динамо» поведал:

как и от кого в 2017 году ему поступило предложение о работе в клубе;

с чем он столкнулся в новой для себя роли;

как в «Динамо» принимаются все ключевые решения;

что написано в уставе клуба;

как устроена процедура подписания контрактов с игроками и членами тренерского штаба;

насколько Аркадий Ротенберг погружён в дела команды;

почему за время его работы в «Динамо» в клубе сменилось шесть генеральных директоров;

что стало причиной прошлогоднего скандала с болельщиками;

что является его основной головной болью;

и чем за время работы в «Динамо» он больше всего гордится.

«Как и в любом деле, в хоккее надо было учиться. И это правильно»

— Виктор Геннадьевич, это ваше первое большое именно интервью спортивным СМИ за время работы в клубе, поэтому первый вопрос — как именно в 2017 году вы получили предложение стать президентом — председателем совета директоров?

— Занимался спортом и знал акционеров клуба. Они и предложили мне заняться работой в хоккее. Это произошло в тот момент, когда хоккейный клуб принадлежал Центральному совету. В те времена клуб частично спонсировался банком ВТБ и самим Центральным советом. Акционеры сделали мне данное предложение, и я согласился.

— Насколько просто далось переключение на управление хоккейным клубом?

— В хоккей я действительно профессионально не играл, кроме как в детстве, когда в него вообще все играли. В тот период просто нельзя было не играть, потому что хоккей был основным массовым зимним видом спорта.

Но тем не менее управление клубом – это же в первую очередь организационная работа и работа, связанная со взаимодействием с советом директоров, работа с акционерами и взаимодействие с генеральным директором. А это для меня никакого труда не составляло.

— А с какими-то сложностями всё-таки столкнулись в новом для себя качестве?

— Разумеется. Во-первых, «Динамо» — это команда Континентальной хоккейной лиги. А весь клуб состоит не только из команды КХЛ, но также и из академии, молодёжной команды и на тот момент ещё и команды ВХЛ. Работа с ними – это была та работа, на которой многим вещам приходилось учиться.

Если сейчас, по истечении такого количества времени, уже разбираюсь в хоккейных регламентах, то тогда, конечно, я ничего не знал. Мне приходилось заново знакомиться и с руководством КХЛ, и с руководством Федерации хоккея России, общаться с хоккеистами и тренерскими штабами, уточнять какие-то нюансы. Как и в любом деле, здесь надо было учиться. И это правильно.

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«Генеральный директор не может тратить суммы свыше 5 млн рублей. Заключение всех контрактов – через совет директоров»

— Известно, что сейчас у «Динамо» два основных акционера клуба – это «Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования» и генеральный спонсор Банк ВТБ (ПАО). Есть совет директоров, есть вы как его глава, есть генеральный директор, есть спортивный директор. Это довольно запутанная цепочка для простого болельщика. Расскажите обычным людям, как работает вертикаль управления «Динамо»?

— У нас действительно два основных акционера. Но есть и ещё компании, которые активно нам помогают, участвуют в жизни нашего клуба: так, в течение последних трёх лет у нас было ОАО «Металлоинвест». На год позже к нам присоединилось ПАО «Транснефть».

С акционерами и спонсорами ведётся постоянная работа. Задача — чтобы клуб существовал, финансировался и развивался и в целом функционировало всё динамовское движение. Мы не только работаем с акционерами, но и достаточно плотно взаимодействуем с Центральным советом.

Один из членов нашего совета директоров – заместитель председателя ЦС «Динамо» Кубаев Василий Иванович. Поэтому мы находимся в непосредственном контакте с ЦС, чтобы не разрывались связи, накопившиеся за 75 лет существования хоккейного клуба и за 100 лет существования «Динамо».

— Это правда, что каждый трансфер, совершённый спортивным директором, должен пройти согласование и утверждение на уровне совета директоров?

— Если речь идёт о команде КХЛ, то да, это прописано в нашем уставе. Мы заключаем контракты персонально с каждым членом тренерского штаба и заключаем контракты с игроками. Это всё проходит через совет директоров. Здесь две составляющие. Первая – представители акционеров в совете директоров требуют качественного состояния команды и тренерского штаба. Вторая – это расходование финансовых средств. Эти две составляющие друг друга дополняют.

В соответствии с уставом клуба, где прописано, что генеральный директор не может тратить суммы свыше 5 млн рублей, все решения проходят через совет директоров. Относительно позиций, касающихся заключения контрактов с игроками, могут возникать разные ситуации. Речь может идти, условно, о сумме в 200 тысяч рублей, но в любом случае в уставе прописано, что даже заключение контрактов с игроками на такую сумму требует прохождения через совет директоров.

— Стандартная ситуация для хоккея: клубу срочно нужен игрок перед дедлайном, время уходит, и решение надо принимать быстро. Как функционирует совет директоров в этом случае?

— У нас есть отработанный алгоритм, который позволяет нам в сжатые сроки провести такое согласование: производится рассылка информации членам СД, затем собираются мнения, и если нет возражений, то мы проводим заочное голосование, после чего уже оформляется документ. Так что никакой проблемы в этом нет. В сегодняшних условиях и после того, как мы прошли ковид, всё решается очень быстро.

— Насколько такой занятой человек, как Аркадий Ротенберг, сейчас погружён в дела хоккейного клуба?

— Учитывая, что Аркадий Романович является руководителем ФХР, он особенно сильно не влияет на управление клубом. Но когда возникает необходимость с ним посоветоваться, он всегда нам подсказывает, каким образом и куда дальше двигаться.

Аркадий Ротенберг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Нам бы хотелось, чтобы гендиректор «Динамо» работал, как в годы советской власти – 50 лет в клубе»

— За эти шесть лет клуб возглавляли семь генеральных директоров (Сергей Фёдоров, Валерий Шанцев, Евгений Кровопусков, Михаил Тюркин, Николай Кошкин, Анатолий Харчук и теперь Сергей Сушко). Помимо этого, Владимир Газизов несколько раз являлся исполняющим обязанности гендиректора. Можете рассказать подробнее о причинах столь частых изменений на столь важной для управления клубом позиции?

— Мы не заинтересованы в столь частой замене генеральных директоров. Нам бы хотелось, чтобы гендиректор пришёл и, как в годы советской власти, все 50 лет работал в «Динамо» (смеётся). Ведь это опыт. В начале интервью вы задавали вопрос, с чем мне пришлось столкнуться на посту председателя совета директоров. Наверное, без опыта первых лет я бы не имел тех знаний, которые имею сейчас.

То же самое касается и работы на посту гендиректора. Неважно, работал человек генеральным директором условно СКА или «Спартака», но в «Динамо» есть своя специфика. Это самостоятельный клуб со своими традициями, своими задачами и проблемами, которые нужно знать. Плюс взаимоотношения с советом директоров и акционерами клуба. Тут тоже возникают нюансы, которые генеральный директор должен отслеживать.

— Так что же приводит к подобной кадровой текучке?

— Первые замены произошли в связи с тем, что клуб переходил от Центрального совета к двум акционерам – Фонду и ВТБ. Когда акционером клуба являлся ЦС, у него было своё видение генерального директора, и тогда работали Фёдоров и Шанцев. И неплохо работали.

Виктор Воронин (слева) и Валерий Шанцев (справа) Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

— В 2019 году Шанцева сменил Кровопусков, которого через два года заменил Тюркин, а ещё через год пришёл Кошкин.

— С Кровопусковым сложилась известная ситуация. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины. Провели соответствующие аудиторские проверки, материалы направлены в следственные органы. Чем закончится история, будет решать суд.

Что касается последующих гендиректоров, то работа ими проводилась – и Тюркиным, и Кошкиным. Но тем не менее совет директоров и акционеры клуба не в полной мере были удовлетворены теми результатами, которых добился генеральный директор. Всё-таки генеральный директор – это основное лицо клуба, формирующее административно-хозяйственную работу и всю организацию клуба. Поэтому от генерального директора многое зависит. И происходившие перестановки не были требованием Воронина. Решение принимали акционеры.

— Как сейчас возникла кандидатура Сергея Сушко?

— В этом году мы пошли по следующему пути, о котором доложили акционерам. Были отобраны несколько топ-менеджеров – руководителей хоккейных клубов, проводились собеседования, анкетирования и так далее. В результате остановились на кандидатуре Сушко.

Сергей Сушко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Если бы Кошкин в прошлом году собрал совещание с опытными людьми, никакого скандала бы не случилось»

— Летом прошлого года на всю российскую хоккейную общественность прогремел скандал, который только заступивший на пост гендиректора Кошкин инициировал с абонементной программой, тем самым вступив в открытый конфликт с болельщиками.

— В общем-то, учитывая, что директор является самостоятельной фигурой и занимается хозяйственной деятельностью, он сам и принял все эти решения, касающиеся билетной программы и болельщиков.

Когда мы принимали его на работу, он презентовал большую и красивую программу развития клуба, которая была рассмотрена советом директоров и принята к исполнению. Мы дали ему отмашку двигаться вперёд: развитие клуба и динамовского движения, привлечение дополнительных акционеров и инвесторов, которые будут вкладывать деньги. На этом фоне он и решил поменять билетную программу.

На середину августа, когда у нас ещё и сезон даже не начался, а мы уже с плюсом – закрытой продажей абонементов перекрыли весь прошлый год. И вот если бы тогда Кошкин посоветовался и вынес бы вопрос на совет директоров или хотя бы просто собрал большое совещание с опытными людьми, то никакого скандала бы не случилось. Вышло бы всё наоборот – клуб получил бы и финансовую прибыль, и болельщики бы все были довольны.

— Когда вы сами поняли, что ситуация накалена до предела и в неё необходимо вмешиваться? Во второй половине сезона ситуация с посещаемостью матчей действительно радикально улучшилась.

— Всё понял в конце сентября – в начале октября. В ноябре мы начали менять билетную программу, и только к концу года нам удалось её нормально выстроить, а сейчас она у нас пошла вообще без проблем. Мы уже заработали за три недели продажи абонементов больше средств, чем за весь прошлый год.

«Постоянная смена генеральных директоров – это основная головная боль»

— Есть ли конкретное решение или в целом ситуация, произошедшая за время работы на посту президента «Динамо», о которой вы больше всего сожалеете?

— Наверное, это как раз смена директоров. Реально сожалею об этом больше всего, потому что нам приходится заново с каждым новым гендиректором выстраивать стратегию клуба, выстраивать взаимоотношения, налаживать способы решения проблем. В клубе очень много разных проблем, о которых в том числе мы говорили с вами в ходе презентации команды.

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— Например, переезд с базы в Новогорске.

— Мы ведь готовились к нему в течение трёх лет. Говорили ещё с Кровопусковым на эту тему. Говорили с Тюркиным и приняли с ним три направления возможного движения по вариантам переезда. С Кошкиным говорили. И вот только сейчас уже при Сушко осуществили переезд, потеряв при этом три года, хотя мы могли выстроиться с самого начала и сразу закрыть все вопросы.

Сейчас у нас возникает очень много предложений уже по совершенствованию академии «Динамо». Буквально вчера и Сергей Сушко, и Алексей Кудашов, предлагали, как ещё лучше можно развить этот объект и попробовать разместить там ещё и детско-спортивную школу. Конечно, для нас было бы идеально собрать в одном месте все команды системы – от школы и молодёжки до основы. Даже родители, которые приводят детей на занятия, могут посмотреть тренировки молодёжки и команды КХЛ. А самое главное – ещё и могут поговорить.

Поэтому постоянная смена генеральных директоров – это основная головная боль, которая у нас была. Это первое. А второе – это, конечно же, забота о финансировании клуба. Это самый сложный момент, который у нас был, есть и, наверное, будет. Думаю, даже у достаточно стабильных клубов вроде СКА, ЦСКА, «Ак Барса» и многих других тоже есть определённые финансовые нюансы, которые им приходится решать. Ведь можно набрать среднюю команду, а можно набрать топовую команду, но даже при наборе топовых игроков мы видели, как в прошлом сезоне стартовал «Ак Барс». Они взяли практически самих звёздных хоккеистов, а игра не пошла, и только смена главного тренера выправила положение.

Виктор Воронин Фото: пресс-служба «Динамо» М

— А чем больше всего довольны? Чем гордитесь?

— Самое главное – удалось сохранить систему клуба «Динамо» — как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Сейчас мы делаем попытки в других городах – это и в Липецке, и недавно съездили в ЛНР, ездили в Башкортостан – пытаемся развивать динамовское движение. Считаю, что основная заслуга, даже не моя, а совета директоров и акционеров – сохранена топовая команда, которая находится в числе лучших клубов страны и борется за самые высокие места.

Также мы в клубе активно занимаемся ветеранским движением. Постоянно проводятся встречи руководства клуба с прославленными динамовцами. В данном случае важно постоянство и планомерное выстраивание отношений, которое идёт на пользу имиджу клуба и всего динамовского движения. Хотелось бы отметить, что позиция наших акционеров — тесное взаимодействие с ветеранами.

Не забываем и о подрастающем поколении. Мы будем продолжать организовывать встречи с юными динамовцами, чтобы сохранялась преемственность клубных традиций. Детей и юниоров нужно учить истории «Динамо», чтобы они помнили и знали, кто ковал славную историю нашей команды.

P. S. Из второй части интервью, которая будет опубликована на «Чемпионате» завтра, 8 сентября, вы узнаете, чем сейчас занимается Андрей Сафронов в московском «Динамо», насколько велик со стороны руководства клуба кредит доверия к связке Алексея Кудашова и Алексея Сопина, почему два года назад бело-голубые отказались от услуг Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова и являются ли переходы Никиты Гусева и Игоря Ожиганова отклонением от принятого вектора, кто понёс ответственность за массовую драку двух динамовских молодёжек на предсезонке, а также получите ответы на другие актуальные вопросы о текущей жизни организации.