Восемь главных тренеров, готовых в любой момент вернуться в КХЛ

На старте регулярного чемпионата некоторые клубы КХЛ уже испытывают проблемы с игрой и результатом. Пока, в частности, не впечатляют «Витязь», ХК «Сочи», «Барыс», нет очков у «Лады». Рассказываем о свободных специалистах, находящихся без работы и готовых принять новый вызов. Сразу скажем, что включать в список Олега Знарка или Вячеслава Быкова мы специально не стали, так как они в ближайшей перспективе вряд ли вернутся в лигу. Но не отметить этих тренеров нельзя, поэтому выносим их за скобки.

Илья Воробьёв, 48 лет

Илья Петрович – главный в списке тренеров, претендующих на освободившуюся вакансию. Но вряд ли двукратный обладатель Кубка Гагарина пойдёт на работу в клуб-середняк. Скорее всего, Воробьёв будет дожидаться отставки в команде-гранде, которая хочет и может бороться за высокие места. В остальном же телефон бывшего главного тренера «Металлурга», СКА и сборной России на первом месте в записной книжке менеджеров команд. Это сильный и давно зарекомендовавший себя главный тренер.

Петерис Скудра, 50 лет

Сейчас Скудра отдыхает после удачной работы в Казахстане в «Сарыарке», но в ближайшее время специалист наверняка захочет вернуться к любимому делу. У Петериса были предложения из Высшей лиги, а также из «Амура», с которым в итоге не удалось договориться. У латвийского тренера богатый опыт работы в Континентальной лиге, а его команды известны дисциплиной, заряженностью на борьбу и строгим выполнением тренерского задания.

Петерис Скудра Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Андрей Назаров, 49 лет

Один из лучших антикризисных тренеров в России. Андрей Викторович успел поработать в тренерском штабе сборной России, потрудиться с «Барысом» и Казахстаном, порулить «Трактором», «Витязем», «Северсталью», СКА, «Нефтехимиком», ХК «Сочи». В командах Назарова всегда царят порядок и режим, хоккеисты способны постоять друг за друга и выйти из пике. Сейчас Назаров – идеальный вариант для «Витязя», где явно не справляется привыкший к функциям помощника Александр Завьялов. Клубу из Балашихи стоит обратить внимание на Назарова. Иначе 0:7 от Минска могут стать далеко не последними.

Андрей Назаров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дмитрий Рябыкин, 47 лет

Специфический тренер, у которого не получилось в «Авангарде» в качестве главного, а затем и в «Металлурге» в роли помощника. Рябыкин – жёсткий специалист, любящий закручивать гайки. Зачастую это мешает в поиске нужного контакта с лидерами команды, в том числе с легионерами. Рябыкину нужно поменяться и немного изменить подход к работе, тогда из него может получиться качественный тренер.

Владимир Юрзинов-младший, 58 лет

Юрзинов-младший стоял у истоков строительства «Куньлуня», при нём это был сильный клуб со слаженным коллективом. Сын мэтра отечественного тренерского цеха давно работает тренером: его прекрасно помнят в Уфе, Новосибирске или Челябинске. Есть ощущение, что в ближайшем будущем Владимир Владимирович может оказаться в ХК «Сочи», если нынешний наставник «леопардов» Дмитрий Кокорев так и не сможет привести команду в чувство. В последние годы Юрзинов пристально следит за мировым хоккеем и готов в любой момент вернуться к работе в КХЛ.

Владимир Юрзинов-младший Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вячеслав Буцаев, 53 года

Странно, что в межсезонье в «Витязе» так и не договорились с Вячеславом Буцаевым. При нём клуб занял шестое место в Западной конференции (лучший результат в истории), а затем дал бой «Локомотиву» в плей-офф. Сейчас все мы видим, в каком состоянии находится подмосковная команда. Перед стартом сезона слухи активно сватали Вячеслава Геннадьевича (уроженца Тольятти) в «Ладу», но в итоге в ней оказался Олег Браташ. Посмотрим, где окажется Буцаев.

Борис Миронов, 51 год

Миронов, как и Рябыкин, перебарщивает с закручиванием гаек. В «Спартаке» образца прошлого сезона сделали ставку на неопытного тренера, в результате за это поплатившись. Миронов со своей задачей не справился, в коллектив как следует не вписался. Работу в КХЛ он, конечно, ищет и может найти, но лучше занять должность помощника или снова попробовать свои силы в Высшей лиге. Опыт работы в МХЛ и ВХЛ у Миронова есть, а в роли ассистента в КХЛ он был в «Нефтехимике».

Сергей Светлов, 62 года

Похвально, что Сергей Александрович по-прежнему горит желанием работать, но годы постепенно берут своё. В «Сочи» случился серьёзный провал с различными антирекордами, в «Адмирале» и «Амуре» перед этим тоже никаких результатов достигнуто не было. Сравните, например, с работой и результатами того же Тамбиева. На Светлова теоретически могут обратить внимание, но он однозначно не в первых рядах.