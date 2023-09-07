Оглушительная сенсация в Казани и первое поражение СКА. Итоги дня КХЛ

«Лада» всё ещё не может победить, а «Куньлунь» вырывается в лидеры лиги.

Подводим итоги насыщенного игрового дня КХЛ 6 сентября.

«Нефтехимик» ужасно провёл конец предсезонки, проиграв все матчи омского турнира, а в начале сезона ещё и упустил 4:1 в игре с минским «Динамо». Оборона нижнекамцев и раньше не отличалась надёжностью, а сегодня молодая и яростная «Северсталь» разорвала её уже за первые 12 минут, забросив четыре шайбы в дебюте игры. Дубль оформил воспитанник челябинского хоккея Егор Степанов. Показательно, что лишь два игрока череповчан остались без бросков по воротам.

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«Лада» получила далеко не самый простой календарь на старте сезона, но всё равно в команде явно рассчитывали на большее, чем 0 очков в домашней серии. «Салават» на старте сезона играет довольно роботизированно и прямолинейно, но у уфимского клуба есть Алекс Хмелевски, который умеет играть нестандартно: русско-американский форвард оформил хет-трик, который стал для него первым в КХЛ. Помогли «СЮ» и 22 блокированных броска.

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Самые горячие головы стали отправлять Дмитрия Кокорева в отставку уже после двух поражений на старте сезона. Однако сочинцы оправились после многочисленных пробоин в последних играх и сенсационно обыграли суперзвёздный «Ак Барс» на его льду. Постарался Михаил Бердин — бывший вратарь системы «Виннипега» далеко не всегда стабилен, но при этом ловит невероятный кураж в своих лучших матчах: сегодня он сделал 30 спасений. Примечательно, что победный гол в матче забил уроженец Казани Тимур Хафизов.

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В Нижнем Новгороде встречались самая атакующая команда лиги и самая глубокая атака лиги. Кроме того, в составе СКА дебютировал Матвей Мичков, судьбой которого уже озаботилась американская пресса. Матч выдался именно таким, как и ожидалось — с тонной моментов, созданных с обеих сторон, с кучей сейвов и красивых моментов. Особенно отличился Василий Атанасов, который обыграл нескольких соперников перед результативной передачей. После матча Роман Ротенберг снова раскритиковал лёд на арене и заявил о судейской ошибке.

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Две не самые яркие команды КХЛ внезапно обменялись дублями. В составе «Трактора» выделялось отсутствие Никиты Тертышного, который пока не может оправиться от провалов прошлого сезона. Это частично компенсировал новичок клуба Семён Дер-Аргучинцев, который дважды забил. «Трактор» вёл за полторы минуты до конца, имел большинство, но провалился в концовке, и Артур Каюмов сравнял счёт. Не уехавший в «Чикаго» снайпер отличился и в овертайме.

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После 0:7 «Витязь» устроил аттракцион невиданной щедрости в виде бесплатных билетов — благодаря этому посещаемость клуба перевалила за две тысячи. Две рабочие команды настреляли 70 бросков по воротам, из которых лишь два достигли цели. В серии буллитов победу одержали хозяева, которые одержали первую победу в сезоне.

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Главный сюжет матча был перечёркнут ещё утром, когда стало известно о невозможности игры Александра Хохлачёва против бывшей команды. Сама игра превратилась в фестиваль удалений: команды получили 12 штрафов, Иван Морозов просидел в штрафбоксе пять минут за нанесение травмы Алексу Бродхёрсту. «Амур» перебросал соперника, создал больше моментов, но реализация подкачала — «Спартак» победил, однако Алексей Жамнов в послематчевой раздевалке высказал резкое недовольство.

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На встречу двух лидеров Западной конференции пришли 539 человек — увы, таковы реалии «Куньлуня» в Мытищах, который не будет собирать аншлаги и при 18 победах подряд. Немногочисленные болельщики снова наблюдали великолепную реализацию «Куньлуня» (четыре гола после 18 бросков), запредельную самоотверженность мытищинских канадцев (22 броска). Вратарь «Динамо» Дилан Фергюсон, кроме того, стал зачинщиком заварушки, толкнув игрока «Куньлуня» после пропущенной шайбы. «Куньлунь» — единственный клуб, который выиграл три матча из трёх на старте сезона.

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