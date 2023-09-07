Это нужно живым. «Локомотив» остаётся с нами даже спустя 12 лет после катастрофы

Память о команде не может быть бесконечным трауром — дела тех игроков до сих пор остаются вместе с нами.

«Время лечит» — одна из самых завязших в зубах банальностей. Ничего назад время вернуть не может — зато более точной формулировкой будет «время притупляет». 12 лет назад погиб «Локомотив», 12 лет назад Ярославль прощался с командой, которая была плоть от плоти своего города. Ещё не завершили карьеру многие игроки, которые выходили на лёд с теми, что ушли от нас, но эта трагедия для многих уже является далёкой.

Аккаунт КХЛ в соцсетях в своё время обещал, что никогда в лиге не будет матчей 7 сентября, и несколько лет назад эту традицию сломали. Голоса возмущения пропали быстро — тем более клубы и лига чтили память погибших траурными мероприятиями во время игр. Это было вполне ожидаемо — на человеческую память наслаиваются десятки новых событий, и трагедия 07.09 уже не является открытой кровоточащей раной — это шрам, глубокий и кривой, но давний. С каждым годом мы должны не только уходить в траур, но и думать о том, какое наследие для нас оставили ушедшие.

Мемориал памяти «Локомотива» на трибуне Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Возможно, лето 2011-го стало пиковым моментом для ярославского хоккея в КХЛ. После четырёх проигранных финалов подряд (двух главных и двух в рамках конференции) руководство «Локо» собрало просто невероятный состав — многие помнят, что на предсезонном Кубке ЛЖД эта команда ни разу не пропустила. Тот «Локомотив» не выглядел просто набором имён, это была сбалансированная команда с очень глубокой обороной. Многие ребята, которые долго находились в команде, становились родными — всё это прозвучит, возможно, наигранно, но в эпоху гиперинформации такое отношение к своей команде представлять просто сложнее.

Для Ярославля «Локомотив» был не просто «Кубок Гагарина на улицу Гагарина». Представьте, что Супермен родился не где-то на далекой планете, а в вашем городе, живёт через квартал от вас, и его можно встретить в соседнем супермаркете с батоном хлеба. А теперь вообразите, что таких Суперменов в Ярославле жил сразу десяток. Сложно сказать, как повлияла трагедия на интерес к хоккею в городе (хотя посещаемость клуба в последнее время упала — но это скорее следствие не лучшей работы менеджмента), однако родители точно не стали приводить меньше детей в хоккейные секции.

А чем был тот «Локо» для всех остальных? Многие из читающих это просто не видели эту команду вживую, некоторые — и на архивных записях. Как жизнь и судьба той команды важны именно сегодня — для нас всех, в хоккее и вне него?

Возможно, пример Ивана Ткаченко убедил многих, что профессиональный хоккеист — это далеко не всегда образ беззубого дурачка с «тёлками, тачками, веществами» в голове. Скромность Ивана известна, и поражает тот факт, что он запрещал хоть кому-нибудь обмолвиться о том, что делает. На том рейсе было много достойных людей, не один Иван — и это повод задуматься о том, что люди, которых вы каждый день можете поливать в комментариях, зачастую бывают очень человечны.

Это повод подумать о том, что карьера профессионального хоккеиста таит в себе немало опасностей — и это далеко не только прилёт шайбы в лицо или множественные сотрясения. Когда-то команды летали на таких самолётах, куда бы не допустили обычных пассажиров — и можно посмеиваться над рассказами иностранцев, с ужасом описывавших турбулентность на древних рейсах, но ведь каждый такой полёт действительно мог быть последним. Да, это большие деньги — но и большой риск, и кому-то может не повезти.

Однако это повод задуматься о том, что огонь жизни не угасает просто так. Прошло полгода после катастрофы, и Здено Хара после финала ЧМ-2012 (и не только он) надел джерси Павола Демитры в память об ушедшем вожаке «золотого» поколения страны. Сейчас молодое словацкое поколение, парни, которым тогда было шесть-семь лет, невероятно показывает себя на юниорских турнирах и готово стать «золотым» поколением №2. Скольких из них заставляет усерднее трудиться память об ушедшей легенде?

Здено Хара на ЧМ-2012 Фото: Martin Rose/Getty Images

На тех же юниорских турнирах в воротах сборной Швеции выходит 16-летний Херман Лив, сын погибшего в авиакатастрофе олимпийского чемпиона. Он выбрал ту же позицию, что и отец, точно так же добивается успехов уже в раннем возрасте и невероятно похож на папу не только внешне, но даже по поведению в жизни. Некоторые пытаются найти сходство и по стилю игры.

Самое надёжное средство предать забвению тот «Локомотив» — навсегда превратить ушедших в пустые строчки с плит, где есть только ФИО и год. Пока живы те, в кого те парни вложили частичку своей души, физически или морально, «Локо» жив. Пока в ярославских секциях растут парни, которые сами захотели встать на коньки, когда впервые увидели шайбы Чурилова или Калянина, «Локо» жив. Пока болельщики из других городов, которые приезжают на выезды в Ярославль, не забывают оставить шарф на клубном мемориале, «Локо» жив.