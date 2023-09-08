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Большой контракт в НХЛ, как защитник «Оттавы» получил контракт в $ 64 млн

$ 64 млн после сезона в НХЛ? 21-летний американский защитник сорвал большой куш
Родион Власов
Американский защитник сорвал большой куш в НХЛ
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Контракт Джейка Сандерсона из «Оттавы» может показаться диковатым, но команда верит в него, а потолок зарплат скоро сильно вырастет.

Один из самых загруженных клубов межсезонья НХЛ «Оттава». «Сенаторы» заполучили новых владельцев, провели громкий обмен Алекса Дебринкэта, которого приобрели лишь год назад, но взамен подписали годичный контракт с Владимиром Тарасенко. Теперь «Оттава» выдала один из самых больших контрактов межсезонья — защитник Джейк Сандерсон получил контракт на восемь лет и $ 64,4 млн ($ 8,05 млн). Важное уточнение: Сандерсону 21 год, и он провёл лишь один сезон в НХЛ.

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Буквально за неделю до этой новости лидер «Сенаторов» Брэди Ткачук говорил журналистам: «Я считаю его самым недооцененным игроком в НХЛ. Он перешёл из колледжа и с первой же игры сделал нашу команду лучше. Его скорость, его хоккейное чутье и трудовая этика не имеют себе равных. Я не видел, чтобы кто-то работал так же, как он. Это было весьма впечатляюще… Он будет потрясающим игроком для «Оттавы». Что ж, теперь хотя бы в плане банковского счёта Сандерсон не будет недооценён. Но как он получил такое деньги?

На драфте-2020 выступавший в NCAA защитник был выбран под пятым номером. «Сандерсон обладает невероятным катанием и является настоящим двусторонним защитником — он хорош на обеих сторонах площадки. Нельзя сказать, что Джейк обладает элитными способностями в атаке, но он прекрасно читает игру, понимает, когда надо обострять, и не будет форсировать темп просто ради форсирования темпа. В плане игры в обороне Сандерсон — один из лучших игроков этого года: он не боится идти в силовую борьбу и редко теряет позицию», — писал в 2020-м аналитик ESPN Крис Питерс.

«Оттава» удивила многих, когда взяла защитника под пятым номером драфта: котировался он ниже. Долгое время эксперты считали, что это скорее защитник-домосед с какими-то проблескам игры в чужой зоне, но за время игры в NCAA Сандерсон сильно подтянул атакующие способности и начал набирать по очку за игру в студенческой лиге. Перед переходом в НХЛ у Джейка было мало возможностей попробовать себя на высшем уровне — МЧМ-2022 перенесли из-за ковида, а в первом матче пекинской Олимпиады защитник получил травму.

Джейк Сандерсон (справа)

Джейк Сандерсон (справа)

Фото: Adrian Wyld/AP/ТАСС

Тем не менее прошлой осенью молодой защитник ожидаемо начал сезон в основе «сенаторов» — глубина их обороны выглядела довольно хлипкой. Показательно, что сразу же Джейк нашёл постоянного партнёра по паре: дуэт Сандерсон — Трэвис Хамоник провёл 750 минут на льду и стал самым постоянным сочетанием «Оттавы». Опытный домосед с огромным опытом игры в НХЛ помог молодому защитнику адаптироваться к большой лиге, хотя Джейк не так уж и часто заигрывался.

Сандерсон резко прибавил во второй половине сезона — травма Тома Шабо ударила по команде, но стала возможностью для юного защитника. Джейк занял место на синей в первой спецбригаде и за короткий промежуток времени стал выдавать цифры на уровне лучших «разыгрывающих» лиги. Сандерсон стал получать по 24-25 минут за матч и бесконечную похвалу от тренера и менеджера. Защитнику моментально доверили выходить против Макдэвидов и Маккиннонов, не пряча ради адаптации.

В принципе, для «Оттавы» это далеко не первый подобный такой случай. Центры Джош Норрис и Тим Штюцле уже получили свои контракты авансом, и риск вполне оправдался: немец в прошлом году выбил 95 очков. Теперь у «сенаторов» будет сразу пять игроков, зарабатывающих в пределах $ 8 млн, и сразу два защитника: Тома Шабо имеет тот же хват, что и Сандерсон, играть они будут в разных парах. Возможно, клуб рассмотрит возможность обмена довольно травматичного игрока?

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Всё это заставляет лишний раз задуматься о контрактной механике в современной НХЛ. Обычно большие деньги после завершения контрактов новичков получали парни, которые сразу выдавали звёздный, а не просто «очень хороший» уровень (у Сандерсона 32 очка в 77 играх), и их имена прекрасно известны всем без лишнего напоминания. Остальным надо было доказывать лишний раз, но сейчас менеджеры стали выписывать большие контракты авансом. Например, в январе этого года $ 49 млн на семь лет получил 21-летний форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, который в отсутствие Капризова стал лидером атаки команды.

Лига пока работает в условиях «плоского» потолка, который долгое время из-за последствий коронавирусного финансового удара поднимался только косметически. Скоро он должен возобновить бурный рост за счёт денег, полученных в выгодной телесделке с ESPN и TNT, плюс через три года НХЛ подпишет новый контракт на канадском рынке. В следующем сезоне он должен вырасти до $ 87,5 млн, а в случае отсутствия форс-мажоров добавить ещё примерно $ 5 млн в чемпионате-2025/26.

Как показал пример НБА, даже резкий рост потолка быстро будет «съеден» за счёт соответствующего повышения аппетитов игроков и их представителей. В таком случае, как рассуждают некоторые менеджеры, логичнее и дешевле на фоне временно заниженного потолка сразу дать игроку $ 7-8 млн, чем платить три года условные $ 4 млн, а потом вынужденно давать сразу десятку. Понятно, что полностью «мостики» не пропадут, но менеджеры НХЛ решили давать большие деньги игрокам сразу.

Параллельно другой молодой защитник будет подписывать свой второй взрослый контракт и должен перейти отметку в $ 10 млн. К Расмусу Далину мы за пять его сезонов в лиге привыкли так, будто ему уже под 30 — а ему всего-то 23, и шестимиллионный «мостик» кончается в этом году. Для набиравшего почти очко за игру защитника цифры логичные — но, конечно, на фоне того, как щедро решают тратить деньги в «Оттаве», сумма уже кажется заниженной.

Расмус Далин

Расмус Далин

Фото: John Minchillo/AP/ТАСС

Долгосрочность подписания контрактов в НХЛ создаёт забавную параллельную реальность, где люди разного таланта и звёздности могут играть за примерно одинаковые деньги, потому что им повезло подписать контракт в нужное время. Контракт Сандерсона — это 85% от сделки Кейла Макара. Однако можно ли сказать, что прямо сейчас Джейк приносит своей команде 85% того вклада, который Макар даёт для игры «Колорадо»? Пока это будет крайне смелым допущением.

Однако прямо сейчас это вопрос не к Сандерсону — просто Макару не повезло подписать контракт в худший финансовый момент НХЛ за последние лет этак 30. Скорее всего, скоро такие контракты будут считаться нормой, а цифры зарплат хоккеистов потихонечку будут догонять баскетбольные оклады, как давно мечтают хоккейные агенты. Такова новая финансовая реальность, и поначалу её цифры будут пугать.

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