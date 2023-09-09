Удивительный победный гол «Торпедо» и массовая драка в Казани. Итоги дня КХЛ

СКА проиграл второй раз подряд, а ЦСКА «оторвался» в Нижнекамске.

8 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

ЦСКА после двух поражений в трёх домашних матчах отправился на выезд в Нижнекамск и разнёс там «Нефтехимик». Разозлённые армейцы забросили пять шайб, хотя могли гораздо больше – ЦСКА совершил 102 броска в сторону ворот, 46 из них пришлось в створ, так что за относительное сохранение лица «волки» должны благодарить вратаря Андрея Тихомирова. «Нефтехимик» же лишь 12 раз потревожил самого популярного вратаря в мире Ивана Федотова, но при этом не позволил ему оформить «сухарь».

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В другом матче в Татарстане «Ак Барс» принимал внезапного лидера лиги «Куньлунь» и сумел опустить китайцев с небес на землю. Правда, равенство в счёте сохранялось почти до конца второго периода, но после первого в КХЛ гола Евгения Свечникова «драконы» сдались. Тут же забил Галиев, а в третьем периоде «Ак Барс» довёл дело до уверенной победы. Первую шайбу за казанцев забросил Жафяров, а у Шипачёва теперь 100 голов в большинстве в КХЛ. Завершилась же эта встреча яркой массовой потасовкой.

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Фестиваль «Торпедо» на старте сезона КХЛ продолжается. Нижегородцы одержали третью победу подряд, снова порадовав болельщиков Нижнего Новгорода результативностью. Правда, матч с минским «Динамо» складывался для «Торпедо» очень непросто. До 56-й минуты они не могли повести в счёте, несмотря на все старания великолепного Василия Атанасова и его партнёров по звену. Концовку же для хозяев льда внезапно вытащил защитник Орлов. Сначала он забил во многом случайным броском с неудобной руки от синей линии, даже не глядя на ворота. А затем поразил пустую рамку из своей зоны, когда «зубры» пытались вытащить матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Главный по вывеске матч дня состоялся в Ярославле, где «Локомотив» принимал СКА. В первом периоде соперники обменялись голами, а во втором судьбу матча решил небольшой отрезок в полторы минуты, когда петербуржцы пропустили дважды подряд сначала в двойном, а затем и в классическом меньшинстве.

СКА удалось забить «в раздевалку» и сократить разницу в счёте, но за весь третий период армейцы так и не сподобились на камбэк, потерпев второе поражение подряд.

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В Балашихе «Витязь» встречался с «Трактором». Хозяева открыли счёт, но затем пропустили по голу в каждом из периодов. Главным хайлайтом матча стал чудо-пас Сошникова на гол Бурдасова, а победной оказалась третья шайба челябинцев в исполнении Блажиевского, так как «Витязь» сумел ещё раз пробить Зака Фукале и обеспечить интригующую концовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Спартак» сыграл очередной весёлый матч в сезоне, но его результат точно не порадовал Алексея Жамнова, который даже после победы над «Амуром» был чересчур суров в раздевалке. Однако до своих подопечных главный тренер не достучался, и они с треском уступили «Адмиралу», не имевшему до сегодняшнего вечера побед в своём активе.

«Моряки» уже к шестой минуте повели 2:0, к 12-й отправили на скамейку запасных вратаря Андрея Кареева. До середины матча «Спартак» держался в счёте близко к сопернику, но потом «Адмирал» планомерно довёл дело до крупной победы. Героем матча стал форвард гостей Даниил Гутик, набравший 4 (2+2) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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