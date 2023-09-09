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Результаты матчей КХЛ 8 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание игр 9 сентября 2023 г.

Удивительный победный гол «Торпедо» и массовая драка в Казани. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 8 сентября
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СКА проиграл второй раз подряд, а ЦСКА «оторвался» в Нижнекамске.

8 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Юртайкин, Светлаков) – 04:45 (5x5)     0:2 Диц (Мамин) – 26:37 (5x4)     0:3 Панкратов (Окулов, Нестеров) – 39:06 (5x5)     0:4 Мингачёв (Юртайкин) – 39:46 (5x5)     0:5 Мамин (Диц, Абрамов) – 46:53 (5x4)     1:5 Бикмуллин (Купцов, Шаборшин) – 57:09 (5x5)    

ЦСКА после двух поражений в трёх домашних матчах отправился на выезд в Нижнекамск и разнёс там «Нефтехимик». Разозлённые армейцы забросили пять шайб, хотя могли гораздо больше – ЦСКА совершил 102 броска в сторону ворот, 46 из них пришлось в створ, так что за относительное сохранение лица «волки» должны благодарить вратаря Андрея Тихомирова. «Нефтехимик» же лишь 12 раз потревожил самого популярного вратаря в мире Ивана Федотова, но при этом не позволил ему оформить «сухарь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Юдин (А. Радулов, Кагарлицкий) – 13:59 (5x4)     1:1 Родевальд (Ип, Челиос) – 23:50 (5x5)     2:1 Свечников (Семёнов, Журавлёв) – 36:40 (5x5)     3:1 Галиев (Лямкин) – 37:57 (5x4)     4:1 Жафяров – 45:36 (5x5)     5:1 Шипачёв (А. Радулов, Лямкин) – 57:30 (5x4)    

В другом матче в Татарстане «Ак Барс» принимал внезапного лидера лиги «Куньлунь» и сумел опустить китайцев с небес на землю. Правда, равенство в счёте сохранялось почти до конца второго периода, но после первого в КХЛ гола Евгения Свечникова «драконы» сдались. Тут же забил Галиев, а в третьем периоде «Ак Барс» довёл дело до уверенной победы. Первую шайбу за казанцев забросил Жафяров, а у Шипачёва теперь 100 голов в большинстве в КХЛ. Завершилась же эта встреча яркой массовой потасовкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смирнов, Горбунов) – 09:49 (5x5)     1:1 Фирстов (Атанасов, Кульбаков) – 21:30 (5x4)     1:2 Мороз (Волков, Калдис) – 23:49 (5x4)     2:2 Атанасов (Силаев, Воронин) – 24:32 (5x5)     2:3 Пинчук (Боуи, Бринкман) – 32:23 (4x4)     2:4 Ковгореня (Энас, Пинчук) – 32:53 (5x5)     3:4 Атанасов (Максимов, Силаев) – 35:30 (5x4)     4:4 Коваленко (Артамонов) – 53:53 (5x4)     5:4 Орлов – 55:38 (5x5)     6:4 Орлов – 59:53 (en)    

Фестиваль «Торпедо» на старте сезона КХЛ продолжается. Нижегородцы одержали третью победу подряд, снова порадовав болельщиков Нижнего Новгорода результативностью. Правда, матч с минским «Динамо» складывался для «Торпедо» очень непросто. До 56-й минуты они не могли повести в счёте, несмотря на все старания великолепного Василия Атанасова и его партнёров по звену. Концовку же для хозяев льда внезапно вытащил защитник Орлов. Сначала он забил во многом случайным броском с неудобной руки от синей линии, даже не глядя на ворота. А затем поразил пустую рамку из своей зоны, когда «зубры» пытались вытащить матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Никишин, Хайруллин) – 02:56 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов) – 12:52 (5x5)     2:1 Сергеев (Шалунов, Берёзкин) – 35:11 (5x3)     3:1 Алексеев (Лихачёв) – 35:44 (5x4)     3:2 Никишин (Толчинский) – 39:57 (5x4)    

Главный по вывеске матч дня состоялся в Ярославле, где «Локомотив» принимал СКА. В первом периоде соперники обменялись голами, а во втором судьбу матча решил небольшой отрезок в полторы минуты, когда петербуржцы пропустили дважды подряд сначала в двойном, а затем и в классическом меньшинстве.

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СКА удалось забить «в раздевалку» и сократить разницу в счёте, но за весь третий период армейцы так и не сподобились на камбэк, потерпев второе поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Угольников (Галузин, Педан) – 01:49 (5x4)     1:1 Кравцов (Антипин, Щучинов) – 02:12 (5x5)     1:2 Бурдасов (Сошников, Карпухин) – 29:22 (5x5)     1:3 Блажиевский (Ткачёв) – 47:08 (5x5)     2:3 Кара – 50:06 (5x5)    

В Балашихе «Витязь» встречался с «Трактором». Хозяева открыли счёт, но затем пропустили по голу в каждом из периодов. Главным хайлайтом матча стал чудо-пас Сошникова на гол Бурдасова, а победной оказалась третья шайба челябинцев в исполнении Блажиевского, так как «Витязь» сумел ещё раз пробить Зака Фукале и обеспечить интригующую концовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Граовац) – 00:58 (5x4)     0:2 Файзуллин (Уильямс, Шэн) – 05:16 (5x5)     1:2 Голдобин (Морозов, Зайцев) – 07:04 (5x4)     1:3 Гутик (Паутов) – 11:46 (5x5)     2:3 Принс (Бурмистров) – 13:05 (5x5)     2:4 Гутик (Чудинов, Шэн) – 34:59 (5x4)     2:5 Шэн (Гутик) – 52:52 (5x5)     2:6 Варфоломеев (Гутик) – 59:47 (5x5)    

«Спартак» сыграл очередной весёлый матч в сезоне, но его результат точно не порадовал Алексея Жамнова, который даже после победы над «Амуром» был чересчур суров в раздевалке. Однако до своих подопечных главный тренер не достучался, и они с треском уступили «Адмиралу», не имевшему до сегодняшнего вечера побед в своём активе.

«Моряки» уже к шестой минуте повели 2:0, к 12-й отправили на скамейку запасных вратаря Андрея Кареева. До середины матча «Спартак» держался в счёте близко к сопернику, но потом «Адмирал» планомерно довёл дело до крупной победы. Героем матча стал форвард гостей Даниил Гутик, набравший 4 (2+2) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 9 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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