«Нам необходимо брать Кубок Стэнли». Макдэвид заранее вывел «Эдмонтон» из отпуска

Коннору Макдэвиду всего 26 лет, но непростая судьба «Эдмонтона» уже сейчас проявляет в нём задатки тренера и генерального менеджера. Самый результативный хоккеист современности собрал одноклубников за две недели до открытия тренировочного лагеря. По мнению капитана, «Ойлерз» необходимо здорово начать сезон – иначе вновь не получится дотянуться до Кубка Стэнли, и лучший способ вкатиться в турнир по Макдэвиду – заранее выйти из отпуска.

Коннор отметил, что никого не пришлось заставлять: поражение от «Вегаса» в предыдущем плей-офф стало болезненным пунктом в биографии «нефтяников» и вместе с тем – превосходной мотивацией.

«Я думаю, это многое говорит о нашей команде: все на связи, все сверхмотивированы, все полны решимости и все вместе», – отметил Коннор в разговоре с журналистами. – Всегда хорошо тренироваться и кататься вместе. Важно вернуть дух товарищества и убедиться, что все в хорошей форме перед тренировочным лагерем».

При этом с одним из сотоварищей Макдэвид расставался на ещё меньший срок. Значительную часть отпуска Коннор провёл вместе с Леоном Драйзайтлем. «У Леона было совершенно потрясающее лето», – сказал Макдэвид. – Он вложил в это много труда, я знаю, что он очень мотивирован, он отлично выглядит, и я ожидаю, что у него будет очень хороший год».

Настрой самого Коннора кажется запредельным. «Каждый год я чувствую, что на этот раз нам необходимо брать кубок, контракты или ещё какие-то обстоятельства здесь не имеют значения, – говорит 97-й номер. – Я чувствую, что наша возможность здесь и сейчас с учётом возраста нашей команды и этапов, которые мы уже прошли. Я чувствую, что мы все находимся в расцвете сил».

Драйзайтль разделяет ожидания Макдэвида. «Мы хотим выиграть Кубок Стэнли, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что нам нужно быть осторожными и не оказывать на себя слишком сильное давление. Есть ещё 31 команда, которая попытается делать то же, что и мы. Будут некоторые взлёты и падения, но я думаю, что у нас есть команда, которая сможет это сделать. У нас правильное мышление. За последние пару лет мы многому научились.

Мы полны решимости, это видно по тому факту, что все здесь усердно работают и стараются, чтобы дело пошло как можно скорее. Мы с нетерпением ждём этого года, мы рады приходу новых ребят. Это должен быть хороший год».

Драйзатль рассказал, что бóльшую часть отпуска провёл в Торонто, откуда родом его девушка. В Канаде немецкий форвард почти постоянно катался. И перед возвращением к командным тренировкам сформулировал не самую тривиальную мысль: «Иногда нужно научиться тому, как не проигрывать игры вместо того, чтобы учиться, как их выигрывать. Я думаю, мы лучшая команда в лиге по тому, как явно, вчистую выигрывать матчи, но мы не настолько хороши в том, чтобы искать пути, как не проигрывать. Я думаю, для этого нужно обладать некоторой зрелостью, пройти через боль и тяжёлые времена – так можно извлечь уроки и двигаться дальше».