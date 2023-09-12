Уход от «культа Гатиятулина» и главный претендент на увольнение. Что происходит в КХЛ

Регулярка КХЛ набирает обороты и в целом радует зрелищностью матчей, хорошей для сентября посещаемостью и интригой. Лидерство «Куньлуня», безупречность «Торпедо», тотальное невезение «Барыса», хромота «Локомотива», СКА, ЦСКА – всё это маркеры старта 16-го сезона лиги.

С «культом Гатиятулина» в Челябинске покончено. И лучше поздно, чем никогда

Неожиданная новость пришла из «Трактора». 11 сентября Анвар Гатиятулин – главный тренер команды – перестал быть членом совета директоров клуба. Вроде как по собственной инициативе. Теперь при необходимости руководящий орган «Трактора» сможет без проблем уволить тренера, раньше же Гатиятулину как члену совета пришлось бы голосовать против самого себя для единогласного решения, что выглядело малореально.

Конечно, прямо сейчас увольнять Гатиятулина не за что. Но удивляет, почему это решение не было принято в прошлом сезоне, когда именно просчёты тренерского штаба потопили «Трактор» на старте, да и затем команда за длиннющую регулярку так и не смогла вылезти из ямы. Самоотвод из совета директоров тогда со стороны Гатиятулина выглядел бы намного более логичным – он развязал бы руки руководителям челябинцев для любых действий, способных спасти «Трактору» сезон, без каких-либо ограничений. Но «бронь» от увольнения с Гатиятулина снимается только сейчас.

И это хоть и несвоевременно, но правильно. «Культ Гатиятулина», который устроили в Челябинске, выглядел откровенным перебором, как и замыкание всей долгосрочной стратегии «Трактора» на одном-единственном человеке. Да и главный тренер, какой бы он ни был значимой фигурой для клуба и города, всё-таки действительно должен «быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата», как совершенно правильно отмечено в релизе с общего собрания. Не думаю, что выход Гатиятулина из совета директоров – это намёк на что-то, но в «Тракторе» правильно делают, что уходят от зависимости от доморощенного специалиста, предполагая в будущем полную свободу решений при реагировании на нештатные ситуации.

Достучались до СКА. Мичков едет в аренду в «Сочи», чтобы играть

Стоило публично призвать СКА перестать издеваться над Матвеем Мичковым, как армейский клуб отправил молодого форварда в другую команду. Разумеется, в Санкт-Петербурге и сами понимали, что в сложившейся ситуации нельзя бездействовать, но здорово, если на арендную сделку с «Сочи» повлияло и освещение истории в прессе.

Что ж, за Матвея можно только порадоваться. Из глухого запаса СКА он переезжает в ведущие звенья «леопардов», которые в этом сезоне всё-таки не должны быть такими пропащими, как в прошлом. То есть потенциальные голы и очки Мичкова могут принести ещё и какую-то ощутимую пользу клубу, хотя понятно, что при этом прибавится и ответственности для Матвея. Но главное – он будет играть. И это одинаково хорошая новость как для боссов «Филадельфии», так и для всего российского хоккея.

Матвей Мичков в игре за ХК «Сочи» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Сочи» провёл шикарный матч без главного тренера

Сам «Сочи» пока выглядит весьма загадочно на старте регулярки. За безнадёжными по игре стартовыми матчами последовала продуктивная поездка по тяжёлому маршруту Казань – Москва («ВТБ-Арена») – Ярославль. «Леопарды» внезапно обыграли «Ак Барс», буквально уничтожили «Локомотив», а московскому «Динамо» проиграли, в общем-то, только в меньшинстве. И что делать с этими данными? «Сочи» всё-таки вполне хорош или всё спишем на недооценку со стороны топ-клубов? Продолжаем наблюдение.

Любопытно, что фееричные 5:0 в Ярославле «Сочи» оформил без главного тренера на скамейке – Дмитрий Кокорев из-за недомогания не смог руководить командой на матче. Дмитрию Александровичу желаем только здоровья, однако не сигнал ли это, что пока лучшую игру в сезоне южане выдают именно в отсутствие главного тренера? И это в Ярославле, и это в пятом выездном матче подряд, когда, по мнению Романа Ротенберга, команда должна быть выхолощена и с тяжёлыми ногами из-за жизни в самолётах. Словом, у руководства «Сочи» есть повод задуматься, к тому же вопросы к Кокореву появились ещё в конце межсезонья.

«Барыс» без конца проигрывает. У руководства клуба нет никаких причин держаться за Скабелку

«Торпедо» на старте сезона можно только рукоплескать. Игорь Ларионов пока в одну калитку уделывает всех критиков, ожидавших у нижегородцев спада на второй сезон и проблем из-за ухода Андрея Козырева. Но сейчас там всё великолепно.

На другом полюсе благополучия находится «Барыс» — единственная команда, остающаяся без побед в сезоне. И ведь в трёх играх астанинцы уступили только за пределами основного времени, а счётчик обидных поражений уже зашкаливает: «Барыс» то прибьют нелепейшие рикошеты, то необъяснимые действия собственного защитника на пятачке, то дисциплина в концовке уже, по сути, выигранного матча. По большому счёту краснеть Андрею Скабелке сильно не за что, даже без побед «Барыс» худо-бедно наскребает очки, а большой потенциал команды в атаке рано или поздно должен реализоваться.

Но при всём этом я бы сейчас назвал позиции Скабелки наиболее шаткими среди всех тренеров КХЛ. Судите сами: в прошлом сезоне «Барыс» под руководством тренера оглушительно провалился, заняв последнее место на Востоке, а сейчас, проведя довольно качественную летнюю селекцию, команда проигрывает матч за матчем, пусть и зачастую из-за нелепостей. Выходит, результата нет уже второй сезон – что должно думать и делать руководство?

Андрей Скабелка (слева). Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

К тому же Скабелка уже не имеет никакого отношения к сборной Казахстана. Там история не до конца прояснённая, но на ЧМ-2023 национальной командой руководил Галым Мамбеталиев и сумел уверенно отстоять место в элитном дивизионе. Так что, учитывая текущие результаты «Барыса», руководству клуба нет никакого смысла держаться за Скабелку, давать ему очередной шанс – этого тренера в Астане знают не первый год и результаты команды при нём деградируют. Гораздо логичнее поставить у руля клуба КХЛ того же Мамбеталиева, который будет наигрывать многочисленную казахстанскую молодёжь под следующий ЧМ с намного бóльшим энтузиазмом, чем тот же Скабелка.

Это, разумеется, не призыв к увольнению хорошего тренера, но просто рассуждение о текущих реалиях. Сейчас «Барыс» возвращается домой после выезда, впереди у команды четыре выходных от игр, а затем короткая домашняя серия с «Адмиралом» и «Нефтехимиком». Вероятно, она и решит судьбу Скабелки в Астане на данном этапе. Хотя, конечно, в клубе могут принять какое-то решение и до 16 сентября.