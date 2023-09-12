У СКА уже три поражения подряд! «Спартак» засушил армейцев, выбив их из зоны плей-офф

Встреча СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге – самая яркая вывеска очередного игрового дня в КХЛ. Петербуржцы, которые сегодня проводили первый домашний матч в сезоне, были намерены реабилитироваться за поражения в двух последних играх. Команда из Северной столицы была поочерёдно бита «Торпедо» и «Локомотивом», при этом в обоих случаях итоговая разница составляла всего одну шайбу.

Спартаковцы также стартовали ниже ожидаемого – красно-белые провели яркую предсезонку, но после четырёх матчей также шли с двумя поражениями. К неудачному результату в стартовой встрече с «Куньлунем» москвичи добавили фиаско четырёхдневной давности с «Адмиралом», в котором подопечные Алексея Жамнова позволили аж шесть раз отличиться гостям, при этом сами ответили только двумя заброшенными шайбами. Поэтому для обеих команд и без того важный матч приобретал дополнительную подоплёку – каждая команда жаждала вернуться на победные рельсы.

Больше желания с начала встречи продемонстрировал «Спартак» — в стартовой двадцатиминутке столичный клуб смотрелся на голову выше соперников, а ведущее звено москвичей Голдобин – Морозов – Порядин, на троих набравшее 17 очков в первых четырёх матчах, и вовсе чувствовало себя хозяевами в зоне армейцев. Красно-белые разгромно выиграли первый период по броскам – 12:2, — но всё это не имело абсолютно никакого значения, ведь самые главные цифры на табло так и не изменились. Хотя иногда гостей от голов отделяли считаные сантиметры, но на помощь СКА приходил голкипер Юхан Маттссон, а в одной ситуации шайбу едва ли не с линии ворот вынес Иван Демидов, который после отъезда Матвея Мичкова в «Сочи» стал главным «лимитчиком» команды.

Во второй двадцатиминутке бросковая активность обеих команд выросла, но конвертировать её в голы смогли только спартаковцы. Счёт был открыт спустя считаные секунды после начала второй половины матча – Андрей Локтионов получил полную свободу на пятаке СКА и с неудобной руки «закопал» шайбу в ворота, заставив притихнуть весь «Ледовый», кроме гостевого сектора.

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Армейцы имели отличную возможность отыграться, получив полторы минуты в формате «пять на три». Однако красно-белые очень грамотно провели этот отрезок в обороне, из-за чего вся тактика петербуржцев свелась к попыткам вывести на бросок Александра Никишина. В течение нескольких десятков секунд защитник пять раз щёлкнул в сторону ворот Патрика Рыбара, но ни одна из попыток не достигла цели. За свою расточительность хозяева льда быстро поплатились – буквально тут же последовало удаление Михаила Воробьёва, которое реализовал экс-армеец Иван Морозов.

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Отыграть отставание подопечным Романа Ротенберга было проблематично, тем более что на протяжении большей части второго периода «Спартак» очень умело использовал находившуюся ближе к зоне атаки скамейку запасных, подолгу удерживая игроков СКА в их зоне.

Бессилие петербуржцев в атаке вынудило тренерский штаб команды пойти на изменения в звеньях – Владимир Алистров с начала третьего периода стал играть в первой тройке на месте Марата Хайруллина, который опустился во второе сочетание. Эта встряска слегка оживила армейцев: теперь уже они прижимали соперников к воротам и наконец-то начали попадать в створ – за первые 10 минут периода Рыбар вступал в игру чаще, чем за всё предыдущее время матча. Но взломать оборону всё не получалось – «Спартак» начал играть на удержание и внешне спокойно отбивал атаки СКА.

В конце концов Рыбар просто поймал кураж – петербуржцы начали штурмовать его ворота под занавес третьего периода, но словак выстоял и провёл первый «сухой» матч в сезоне. А «Спартак», засушив СКА, ещё и забил третий – Ансель Галимов точно попал в пустые и подвёл черту под третьим поражением армейцев подряд.