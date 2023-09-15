СКА тонет всё глубже. К новому фиаско привели спорное решение судей и чудовищная ошибка

Ко второму в сезоне матчу с московским «Динамо» СКА подошёл в не очень весёлом настроении. Петербуржцы потерпели три поражения подряд (все в основное время) и оказались вне зоны плей-офф на Западе. Не особо важный факт в середине сентября, но всё же неприятно для амбициозного армейского клуба. Бело-голубые же разошлись не на шутку, в прошлом матче уверенно обыграли ЦСКА, а их большинство – одно из самых ярких впечатлений от старта всего сезона КХЛ.

Первый период встречи в Санкт-Петербурге получился шикарным. В нём было много нервов и красивого хоккея, а также три гола. Сначала местную публику порадовал Арсений Грицюк, реализовавший большинство броском в касание и открывший счёт своим голам за СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

14-я минута отрезка же стала, возможно, ключевой для всей игры. Главным героем стал Эрик О’Делл, опрокинувший на лёд друг за другом Марата Хайруллина и Михаила Воробьёва, после чего игроки СКА понеслись наказывать бородатого канадца и устроили массовую заварушку. По её итогам армейцы оказались в меньшинстве, хотя к арбитрам есть вопрос: как так вышло, что О’Деллу простили и блокировку на Хайруллине, и грубость на Воробьёве, наградив его лишь двумя минутами за стычку с Сергеевым уже после свистка?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Как бы то ни было, «Динамо» получило большинство и воспользовалось своим грозным оружием. При этом гол Максима Джиошвили стал не результатом какой-то размашистой комбинации, а возник после рикошета от конька. Арбитры долго просматривали момент на видео, но не углядели умышленного движения ногой от форварда гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол потушил стартовый запал СКА, дал силы «Динамо», и в конце периода бело-голубые и вовсе вышли вперёд. Снова гостям помог рикошет, а автором шайбы стал Владислав Михайлов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Получив преимущество, «Динамо» заиграло очень грамотно, а вот в действиях хоккеистов СКА просматривалась нервозность. Всё это приводило лишь к новым удалениям у армейцев, но во втором периоде грозное большинство бело-голубых начало сбоить (во многом потому, что игроки СКА стали максимально плотно опекать Никиту Гусева), и москвичи не реализовали три большинства за период.

Такие успехи в обороне, по-хорошему, должны были успокоить СКА и поднять хозяев на камбэк, однако армейцы в основном сбивались на индивидуальные действия, которые по большей части легко щёлкала системная оборона динамовцев. В начале же третьего периода игрок СКА вновь оказался в штрафном боксе (Толчинский), и армейцы вроде бы грамотно отбивались, но затем ужасную ошибку допустил вернувшийся после травмы в состав Степан Фальковский. Впрочем, и Джиошвили сыграл шикарно, перехватив шайбу в воздухе и играючи разобравшись с голкипером Сергеем Ивановым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Играть ещё было предостаточно, но по СКА было видно, что армейский клуб просто неспособен сегодня сломить сопротивление «Динамо». Ужасная дисциплина, много ошибок, минимум осмысленных командных действий – всё это планомерно вело петербуржцев к четвёртому поражению подряд.

Концовку основного времени СКА почти полностью провёл с пустыми воротами, не пропустил, но и не смог хотя бы ещё раз огорчить Константина Волкова. 3:1 – «Динамо» снимает второй подряд армейский скальп в гостях, СКА же продолжает тонуть в поражениях, но следующий матч у петербуржцев с ещё более проблемной «Сибирью».