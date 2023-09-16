Наследники Овечкина, банда из «Баффало» и брат чемпиона. Все россияне на предсезонке НХЛ

За океаном стартовали предсезонные турниры новичков. Некоторые команды приступили к делу, пока другие ждут своей очереди. Ниже — полный гид по принимающим участие россиянам.

Атлантический дивизион

«Баффало»: з. Никита Новиков, з. Всеволод Комаров, н. Александр Кисаков, н. Виктор Неучев

«Бостон»: н. Георгий Меркулов

«Детройт»: –

«Монреаль»: –

«Оттава»: –

«Тампа»: н. Максим Грошев

«Торонто»: в. Вячеслав Пекса, н. Дмитрий Овчинников

«Флорида»: –

«Сэйбрз» – одна из самых молодых и многообещающих команд последнего года, экспериментирующая и открытая к новому, поэтому лагерь развития может стать идеальным трамплином для входа в НХЛ. В системе «Баффало» попробуют себя два воспитанника московского «Динамо» Новиков и Кисаков, а также экс-нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев. Ещё есть челябинец Комаров, который вряд ли знаком российским болельщикам: на протяжении двух последних лет он выступал за «Квебек Ремпартс», где зарекомендовал себя как успешный атакующий защитник.

Попытку присоединиться к российскому костяку «Тампы» предпримет Максим Грошев, вырвавшийся из СКА. «Бостон» оценит способности Георгия Меркулова – он начинал в ЦСКА, а в предыдущем сезоне набрал 55 очков в АХЛ. В майке с синим кленовым листом на груди может сыграть один из двух российских вратарей в кэмпах Владислав Пекса. Вместе с ним в «Торонто» попытает счастья бывший форвард «Сибири» Дмитрий Овчинников.

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Столичный дивизион

«Айлендерс»: н. Руслан Исхаков

«Вашингтон»: н. Иван Мирошниченко, н. Богдан Тринеев

«Каролина»: н. Василий Пономарёв

«Коламбус»: н. Дмитрий Воронков

«Нью-Джерси»: н. Тимур Ибрагимов

«Питтсбург»: н. Максим Наместников

«Рейнджерс»: н. Максим Барбашёв

«Филадельфия»: –

В Столичном дивизионе за россиян традиционно отвечает «Вашингтон». Помимо широко известного Ивана Мирошниченко, в форме «Кэпиталз» сыграет Богдан Тринеев. Форвард строил карьеру в системе другого столичного клуба – «Динамо» из Москвы, но в концовку двух предыдущих сезонов приезжал тренироваться с «Херши» из АХЛ. В заявочный лист «Вашингтона» попал и Александр Суздалев – сын российского игрока бэнди, выступающий за сборную Швеции.

Максим, 19-летний брат Ивана Барбашёва, выступит за «Рейнджерс». Россиянину обеспечено пристальное внимание: прошлый сезон в молодёжной OMJHL он провёл по гроссмейстерскому графику одно очко за игру.

Ещё один потомственный хоккеист – Максим Наместников – набрал в OHL даже больше. Брат Владислав наверняка может им гордиться, а вот доверие тренеров «Питтсбурга» только предстоит оправдать.

Показатели 22-летнего вингера Тимура Ибрагимова гораздо скромнее, и, похоже, на этот раз «Дэвилз» дают ему последний шанс.

В последние два года «Каролина» активно драфтует россиян, но до тренировочного лагеря доехал только хорошо известный «ураганам» Василий Пономарёв.

Самый известный россиянин в лагерях – Дмитрий Воронков. Вице-чемпион КХЛ не сыграл ещё ни одного матча, но самые разные североамериканские эксперты считают габаритного нападающего самым главным проспектом «Коламбуса». Адаптацию игрока может притормозить нехоккейная причина: по словам главного тренера «Блю Джекетс» Майка Бэбкока, Воронков по-прежнему общается на английском только через переводчика.

Центральный дивизион

«Аризона»: –

«Виннипег»: з. Артемий Князев, н. Никита Чибриков

«Даллас»: з. Артём Грушников

«Колорадо»: –

«Миннесота»: –

«Нэшвилл»: в. Ярослав Аскаров, н. Фёдор Свечков, н. Егор Афанасьев

«Сент-Луис»: н. Михаил Абрамов

«Чикаго»: –

«Аризона» на прошедшем драфте сделала ставку на российских юниоров, однако в этот раз проведёт кэмп без них. Зато сразу двое обладателей бордовых паспортов среди игроков «Виннипега». 22-летний Артемий Князев уже не новичок на подобных мероприятиях, а вот Никита Чибриков на заокеанском льду дебютирует. Нападающий ушёл 50-м с драфта-2021 и получал достаточно шансов в «Спартаке», но свой потенциал пока не реализовал и наполовину.

Бывший партнёр Чибрикова по «народной команде» – Фёдор Свечков – в аналогичном положении: ему тоже предстоит адаптироваться в новых условиях. Другие россияне «Нэшвилла» – вратарь Аскаров и форвард Афанасьев – феерили в сентябре-2022, что, правда, не помогло им приблизиться к НХЛ.

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Защитник Грушников и нападающий Абрамов успели поиграть в российских сборных, хотя вряд ли очень застряли у кого-то в памяти. Всё остальное время из последнего они проводили в Северной Америке, Абрамов и вовсе трудится на той стороне Атлантики с 2018 года. В молодёжных лигах он проявлял себя здорово, но после перехода в АХЛ забуксовал.

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм»: з. Павел Минтюков

«Ванкувер»: з. Кирилл Кудрявцев, н. Дмитрий Злодеев

«Вегас»: з. Даниил Чайка

«Калгари»: з. Ян Кузнецов, н. Илья Николаев

«Лос-Анджелес»: з. Георгий Романов

«Сан-Хосе»: з. Шакир Мухамадуллин, з. Артём Гурьев, н. Даниил Гущин

«Сиэтл»: –

«Эдмонтон»: н. Матвей Петров

В «Ванкувере» два непохожих друг на друга соотечественника: Злодеев отправился ближе к мечте после выступления в ВХЛ, а Кудрявцев начинает свой третий год в Канаде. По той же траектории двигается и Георгий Романов из «Кингз».

Вряд ли в России много кто, кроме родственников, знает Матвея Петрова: между тем в канадской OHL он набирал почти по полтора очка за игру на протяжении двух сезонов. Ян Кузнецов, Даниил Чайка, Илья Николаев тоже давно осели в разных североамериканских лигах.

10-й номер позапрошлого драфта Павел Минтюков успел забросить шайбу в первом же матче – хлёстким броском реализовал большинство. С учётом всех кадровых проблем «Анахайма» и своего общего уровня защитник должен дебютировать в НХЛ уже этой осенью.

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