Удивительный гол в свои ворота и мощный камбэк ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

16 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли восемь матчей. Подводим их итоги.

«Нефтехимик» на старте этого сезона буксует, как и в прошлой регулярке. Выезд в Омск тренд не переломил — лидеры «Авангарда» были неудержимы, звено Ткачёв — Спунер — Буше забросило четыре шайбы, две из которых пришли в большинстве. Матч завершился удивительным событием: «Нефтехимик» в концовке снял вратаря, шайба после броска Брюквина попала в штангу и через всю площадку пролетела в пустые ворота. Сначала все посчитали, что этот гол запишут на вратаря Андрея Мишурова, но он достался форварду омичей Никите Холодилину.

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Две команды провалили старт — но у «Адмирала» была одержана хотя бы одна победа. Сегодня астанчане стёрли из таблицы один из последних нулей, выстрадав долгожданные два очка. В дебюте третьего периода «моряки» вели 3:2, но ход матча перевернул уже ставший живой легендой казахстанского хоккея Роман Старченко: главный ветеран «Барыса» оформил дубль.

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Матч в Челябинске проходил под новым брендингом «Уральского дерби»: формы игроков и судей были оформлены специально под это событие. Новый статус явно повлиял на хозяев лучше: они открыли счёт уже на первой минуте, воспользовавшись тем, что «Автомобилист» просто уснул на старте матча. Классный проход Антона Бурдасова удвоил счёт — и даже очередное поражение «Трактора» в третьем периоде не помешало челябинцам обыграть географических соседей.

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«Лада» претендует на то, чтобы стать «Адмиралом» этого сезона. Списанный из СКА Владислав Подъяпольский блестяще играет в последних матчах и сегодня отразил 39 из 40 бросков игроков «Металлурга», которые куда чаще играли в атаке. Тольяттинский клуб пользовался контратаками: снова, как и в первой игре соперников, отличился Трой Джозефс. Легионер «Лады» фантастически хорош, и слухи в телеграм-каналах уже говорят об интересе со стороны СКА.

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Самый бойкий матч игрового дня состоялся в Казани. Поражающий всех 17-летний двухметровый защитник Антон Силаев стал автором самого юного гола «Торпедо» в истории КХЛ, а Вадим Шипачёв установил рекорд регулярных чемпионатов КХЛ по набранным очкам, обогнав Сергея Мозякина. Между этим вместилось несколько красивых голов, множество удалений с обеих сторон, а также камбэк «Ак Барса» с 0:2 и итоговая победа.

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Очередной грустный матч провёл «Витязь»: трибуны в Балашихе как будто так и не стали родными, легионер Дерек Барак всё ещё не набрал своё первое очко в КХЛ. На фоне печального «Витязя» молодёжь «Северстали» снова куражилась, открыв счёт уже на первой минуте: 18-летний Тимур Муханов впервые в карьере отличился в КХЛ. Чуть погодя Дмитрий Моисеев забил с пятака, а в концовке Павел Денисов поставил точку броском в пустые ворота.

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В Москве, как и во многих других матчах дня, забили уже на первой минуте — Павел Порядин нарисовал очередной гол первого спартаковского звена, а потом Максим Цыплаков закопал второй. Красно-белые лучше играли в первом периоде, но после перерыва все увидели злобный плей-оффный ЦСКА: счёт по броскам за 40 минут — 32:8. Дубль оформил плей-оффный герой Максим Соркин, а в овертайме четыре минуты игры без вратаря завершил Сергей Плотников.

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«Локомотив» в дебюте матча в Мытищах забил сразу два гола: кажется, непробиваемость вратарей «Куньлуня» пропала где-то во втором перерыве матча с «Торпедо». После шайб Лихачёва и Андронова гости уже не давали никаких поводов усомниться в своей победе — «Куньлуню» никак не помог дебют в составе клуба Даниила Тарасова.

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Матчи 17 сентября