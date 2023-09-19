Пике СКА — не совокупность причин, а тест для Ротенберга. Всем всё докажет или провалится?

Плохой старт вечных финалистов Запада в новом сезоне КХЛ – одна из причуд начала регулярки. Нет, понятно, что СКА, ЦСКА, да и другие команды, реально претендующие на что-то весной, в сентябре не обязаны всех разрывать и даже иметь положительный баланс побед и поражений, однако в нынешнем чемпионате ситуация всё равно уникальная: СКА за границей зоны плей-офф, ЦСКА еле-еле держится в восьмёрке. В последние годы армейские коллективы могли как угодно начать регулярку, но по прошествии семи-восьми игр (как сейчас) уже занимали привычные позиции в голове западного пелотона.

При этом тяжёлый старт ЦСКА воспринимается сейчас общественностью довольно спокойно, хотя москвичи пока проигрывают абсолютно всем топ-соперникам, а в основное время пока обыграли только аутсайдеров Востока «Адмирал» и «Нефтехимик». Но многое списывается на пресловутое чемпионское похмелье (после двух Кубков Гагарина-то подряд), на потерю интереса «золотого» костяка армейцев к ничего глобально не значащим матчам. И сейчас это вполне нормальное объяснение для команды, которая за лето почти никак не изменилась, сохранила прежних лидеров, спокойно вводит в состав молодёжь и, конечно, смотрит вдаль, а не себе под ноги. Возможно, с ЦСКА что-то и не в порядке, но пока про это говорить очень-очень рано.

Другое дело — СКА. У петербуржцев и результат хуже, и очевидные проблемы во многих игровых компонентах. При этом армейцы с Невы кардинально обновились летом, так что нет никаких гарантий, что конкретно этот состав реально готов решать большие задачи. Понятно, что петербуржцы тоже готовились летом с прицелом на весну, однако пять поражений подряд (и, что важнее, сама игра СКА этих матчах) от соперников разного уровня и на разных площадках удивляют и намекают на серьёзные трудности, которые могут и не решиться со временем. Конечно, петербуржцы не будут проигрывать вечно, их серия рано или поздно прервётся, но уйдут ли глобальные проблемы? Будет ли этот СКА компетентен для Кубка Гагарина? Вопрос открытый.

В чём причина слабой игры и отвратительных результатов в первой половине сентября? Роман Ротенберг после каждого нового поражения подкидывает всё новые объяснения осеннего провала, выставляя СКА клубом, обиженным всеми и вся. Календарь, травмы, перелёты, судейские ошибки – всё это в той или иной степени имеет место быть, но абсолютно у любой команды КХЛ. Не очень понятно, на кого рассчитаны послания Романа Борисовича. Те же болельщики СКА смотрят хоккей не первый день и прекрасно видят, что их команда пока хромает вовсе не из-за арбитров или четырёхматчевого выезда, во время которого СКА не летал дальше Поволжья.

Роман Ротенберг во время работы Фото: ska.ru

Особенно же забавны слова главного тренера СКА про невозможность армейцев сыграть оптимальным составом. Но разве петербуржцы в очередной раз «пропылесосили» рынок КХЛ и еле-еле уместили платёжку под потолком зарплат не для того, чтобы даже в случае вылета нескольких игроков оставаться с максимально боевым ростером? «Неполному» составу СКА в матчах домашней серии позавидовал бы почти любой клуб КХЛ, а утверждения Ротенберга, что на результаты армейцев влияет отсутствие Полякова, Галимова, Старкова, могут восприниматься лишь исключительно с юмором.

Спору нет, для журналистов Роман Ротенберг – это находка, а более тысячи зрителей в онлайне пресс-конференций после матчей СКА мощно способствуют поднятию интереса к чемпионату. Но мы ведь всё же говорим о Ротенберге не как о шоумене, а как о главном тренере. И как главный тренер Роман Борисович не спешит брать на себя ответственность за поражения и пока раз за разом строит лишь воздушные замки светлого будущего. Да, как-то он повторил аксиому, что у победы много отцов, а проигрывает всегда тренер, но в том же выступлении нашёл тысячу других причин пике СКА.

Но, повторюсь, сейчас проблемы у СКА не только с результатом. Команда и играет неважно, испытывая колоссальные трудности с конструктивом в равных составах. То, что армейцы придавили «Сибирь» во второй половине игры – не показатель. Да, большое преимущество по броскам и владению шайбой, но всё это не имеет значения, если владение в основном происходит по периметру чужой зоны, а большинство бросков не таит серьёзной угрозы. Жонглировать цифрами можно сколько угодно, но «Сибирь» удержала своё минимальное преимущество достаточно спокойно, отодвигая игру от своих ворот, выдавливая форвардов СКА к бортам и выигрывая единоборства. Ну а «Спартак» и московское «Динамо» дожили в Петербурге до финальной сирены ещё проще.

У СКА большие проблемы с атакой, потому что вообще не просматривается рисунок игры, какая-то основополагающая модель, нет «химии» в атакующих тройках. Вместо этого – много хаотичного, суетливого хоккея, индивидуальных действий, бросков ради бросков. Разумеется, есть вопросы к самим игрокам, к лидерам армейцев, которые пока выглядят практически бесполезно. У Толчинского, Лайпсика, Хайруллина по одному голу в семи матчах, Кадейкин и Гальченюк на этом же отрезке вообще без заброшенных шайб и с тремя набранными очками на двоих, а лучший и самый опасный в СКА прямо сейчас – защитник Александр Никишин.

Александр Никишин Фото: ska.ru

Но, критикуя игроков, нельзя снимать ответственности с главного тренера, в его обязанности входит выстраивание такой системы, в которой игроки раскрывают свои лучшие качества и, дополняя друг друга, образуют настоящую команду. Нельзя снимать ответственности и с генерального менеджера, проводившего селекционную политику из определённых соображений. В СКА, как мы знаем, обе эти должности совмещает Роман Ротенберг. И сейчас для Романа Борисовича наступило время первого настоящего теста на прочность, на соответствие своим статусам. По отношению к любому другому клубу сейчас было бы впору рассуждать об отставке, но в СКА Романа Ротенберга может снять только Роман Ротенберг, что, вероятно, невозможно, особенно учитывая недавно подписанный пятилетний контракт.

Так что эту чашу повышенного внимания и огульного скепсиса (если не сказать больше) Ротенбергу придётся испить до дна, но он сам на это подписался, замкнув в СКА все процессы на себе. Конечно, вряд ли Роман Борисович ожидал, что уже сейчас возникнут такие проблемы, однако, с другой стороны, этот кризис может стать для него временем возможностей.

Ведь победный марш по прошлой регулярке никак не менял отношение общественности к Ротенбергу как к тренеру. Природа народного скепсиса понятна — Роман Борисович возглавил клуб КХЛ, не будучи профессиональным хоккеистом или тренером в прошлом. И, например, от Боба Хартли или Джона Купера, у которых тоже не было никакой игроцкой карьеры за плечами, Ротенберга отличает то, что он пришёл в профессию не снизу, а сверху. Не прошёл долгий практический путь освоения ремесла на разных уровнях, а спустился на лавку прямиком из высоких кабинетов, просто потому что ему так захотелось.

Люди всё это понимают, чувствуют, поэтому даже побеждающий под руководством тренера-менеджера Ротенберга СКА не изменил отношение к Роману Борисовичу. Успехи списывали на работу тренерского штаба, действительно напичканного классными, проверенными специалистами, да на мощь состава. Зато после очередного вылета СКА от ЦСКА в плей-офф по полной спросили уже с Ротенберга. Это как раз иллюстрация того самого постулата про родителей побед и поражений.

Роман Ротенберг Фото: ska.ru

И вот сейчас у Ротенберга пять поражений подряд на старте сезона. Это проблема, однако это и вызов, и шанс. Выправит Ротенберг положение, приведёт команду в чувство, подготовит в лучшем виде к плей-офф – это будут его лавры, даже если рисовать на планшетке во время тайм-аутов будет Евгений Корешков, а на тренировках команды «рулить» Сергей Зубов. Потому что это будет значить, что Ротенберг справился с давлением (в том числе и с самодавлением, если можно так выразиться), с управлением кораблём во время шторма именно в роли его капитана.

Если не справится или вообще оставит должность (от импульсивного Ротенберга можно ожидать и такого), то извините. Будут и критика, и насмешки, а на вопрос «Можно ли стать успешным главным тренером в КХЛ по щелчку пальцев и объять необъятное?» появится однозначный ответ.